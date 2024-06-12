Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 12 июня

В среду, 12 июня 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света до 19:00.
Центральный РЭС:
- Цветочная, 1-21,
- Кордонная, 25-74в,
- Алексея Косяченко, 2-54,
- Святослава Рихтера, 33-109,
- Татьяны Тесс,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30,30/2,34,37а, 1 -126,
- Радостная, 114, 116,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. Сиреневый, 2/корп.2,
- пер. Ковровый, 5-9,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- Апрельская, 20-33/1,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
- Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
- Сельская, 29-44,
- Туристическая, 7а , 8а, 8б, 9, 14, 15,
- Ближние Мельница (Кондренко), 97,97а,99,
- Малишевского (Гастелло), 9-55,
- Клименко, 25,33в.