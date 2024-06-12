Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 12 июня

Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 12 июня

В среду, 12 июня 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Цветочная, 1-21,
  • Кордонная, 25-74в,
  • Алексея Косяченко, 2-54,
  • Святослава Рихтера, 33-109,
  • Татьяны Тесс,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30,30/2,34,37а, 1 -126,
  • Радостная, 114, 116,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2,
  • пер. Ковровый, 5-9,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • Апрельская, 20-33/1,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
  • Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
  • Сельская, 29-44,
  • Туристическая, 7а , 8а, 8б, 9, 14, 15,
  • Ближние Мельница (Кондренко), 97,97а,99,
  • Малишевского (Гастелло), 9-55,
  • Клименко, 25,33в.
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