Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 12 червня

У середу, 12 червня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла до 19:00.
Центральний РЕМ:
- Квіткова, 1-21,
- Кордонна, 25-74в,
- Олексія Косяченко, 2-54,
- Святослава Ріхтера, 33-109,
- Тетяни Тесс,
- Ольги Благовидової (Кострова) , 7, 30,30/2,34,37а,
- Платанова, 1-126,
- Радісна, 114, 116,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Килимовий, 5-9,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- Квітнева, 20-33/1,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
- Сільська, 29-44,
- Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15,
- Ближні Млин (Кондренка), 97,97а,99,
- Малішевського (Гастелло), 9-55,
- Клименко, 25,33в.