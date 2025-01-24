Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Деволановский спуск, 17,
- Ольги Благовидовой, 7, 30-37а,
- Степана Олейника спуск, 6,
- Т. Тесс, 1-19г, 34а, 43б,
- Тираспольская, 4-24,
- Троицкая, 1-60,
- Туристская, 7а-15,
- Ударников, 7-11б,
- Успенская, 5-129,
- Утесова, 3-16, Уютная, 2-10,
- Черноморская, 1-14в,
- Ясная, 11,
- пл. Соборная, 1, 10-14,
- пл. В. Холодной, 1, 3,
- пер. Асташкина, 1, 3,
- пер. Сиреневый, 2/корп.2,
- переулок 1-й Сиреневый, 1-6,
- переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- переулок Канатный, 3-10,
- переулок Каркашадзе, 3/1, 7,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5-9,
- пер. Книжный, 1-23,
- переулок Красный, 4-8/10,
- переулок Дурьяновский (переулок Кренкеля), 1-9,
- переулок Джевецкого (переулок Лермонтовский), 1-13,
- переулок Госпитальеров (пер. 2-й Лермонтовский), 1-7,
- переулок Лютеранский, 3-7,
- переулок Матросова, 1-3,
- переулок Мукачевский, 4В-8,
- переулок Барятинский (переулок. Нахимова), 1-8,
- переулок Нечипоренко, 4-15,
- переулок. Обсерваторный, 1-9,
- пер. Ониловой, 3-14, 26-28,
- пер. Покровский, 3-16,
- пер. Санаторный, 5-6а,
- пер. Сельскохозяйственный, 5,
- пер. Удельный, 2-7/корп.1,
- переулок Успенский, 3-14, 23,
- переулок Шампанский, 2/1,
- просп. Леси Украинки, 2, 4, 10, 10а,
- просп. Украинских Героев, 4-11, 27,
- просп. Шевченко, 6/1-6/4,
- сквер Старобазарный, 3, 7.
Северный РЭС
Работы до 18:00:
- Третья, 25а, 25б, 25в,
- Романтиков, 25,
- С. Ядова, 16а, 16б, 16в.
Южный РЭС
Работы 16:45-19:00:
- Ореховая, Абрикосовая, 4- 105а,
- Авиаторов, 43,
- Бориса Эдуардса, 28-40в,
- Вершинная, 1-33,
- Дача Ковалевского, 5, 102-153, 182;
- Дачная, 4/2,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Игоря Бедзая, 2-10,
- Эстонская, 1-8а,
- Кастуся Калиновского, 2-38,
- Лигинская, 1-33,
- М. Демченко, 1-12/корп.3, 21, 50, 81, 97,
- М. Огренича, 1-12б,
- Мичурина, 3-7в,
- Просвещения, 1-11,
- Равенства, 84-104,195,
- М. Демченко, 1-ая Линия;
- М. Демченко, 2-а Линия;
- М. Демченко, 3-я Линия;
- М. Демченко, 4-я Линия;
- М. Демченко, 5-я Линия;
- М. Демченко, 6-я Линия;
- пер. 1-й Амундсена, 1-11,
- пер. 2-й Амундсена, 3/корп.4,
- переулок 3-й Амундсена, 6/корп.5-6/корп.10,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Гетманский, 4,
- переулок Эстонский, 1-13,
- переулок Ковалевского, 9,
- переулок Равенства, 92,
- переулок Янтарный, 6-8/корп.3,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 11г,
- просп. Н. Сотни, 3а-8.