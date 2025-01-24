Центральный РЭС

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Работы до 19:00:

  • Деволановский спуск, 17, 
  • Ольги Благовидовой, 7, 30-37а, 
  • Степана Олейника спуск, 6,
  • Т. Тесс, 1-19г, 34а, 43б,
  • Тираспольская, 4-24,
  • Троицкая, 1-60,
  • Туристская, 7а-15,
  • Ударников, 7-11б,
  • Успенская, 5-129,
  • Утесова, 3-16, Уютная, 2-10,
  • Черноморская, 1-14в,
  • Ясная, 11,
  • пл. Соборная, 1, 10-14,
  • пл. В. Холодной, 1, 3,
  • пер. Асташкина, 1, 3,
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2,
  • переулок 1-й Сиреневый, 1-6,
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • переулок Канатный, 3-10,
  • переулок Каркашадзе, 3/1, 7,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • пер. Книжный, 1-23,
  • переулок Красный, 4-8/10,
  • переулок Дурьяновский (переулок Кренкеля), 1-9,
  • переулок Джевецкого (переулок Лермонтовский), 1-13,
  • переулок Госпитальеров (пер. 2-й Лермонтовский), 1-7,
  • переулок Лютеранский, 3-7,
  • переулок Матросова, 1-3,
  • переулок Мукачевский, 4В-8,
  • переулок Барятинский (переулок. Нахимова), 1-8,
  • переулок Нечипоренко, 4-15,
  • переулок. Обсерваторный, 1-9,
  • пер. Ониловой, 3-14, 26-28,
  • пер. Покровский, 3-16,
  • пер. Санаторный, 5-6а,
  • пер. Сельскохозяйственный, 5,
  • пер. Удельный, 2-7/корп.1,
  • переулок Успенский, 3-14, 23,
  • переулок Шампанский, 2/1,
  • просп. Леси Украинки, 2, 4, 10, 10а,
  • просп. Украинских Героев, 4-11, 27,
  • просп. Шевченко, 6/1-6/4,
  • сквер Старобазарный, 3, 7.

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • Третья, 25а, 25б, 25в, 
  • Романтиков, 25,
  • С. Ядова, 16а, 16б, 16в. 

Южный РЭС

Работы 16:45-19:00: 

  • Ореховая, Абрикосовая, 4- 105а,
  • Авиаторов, 43,
  • Бориса Эдуардса, 28-40в,
  • Вершинная, 1-33,
  • Дача Ковалевского, 5, 102-153, 182;
  • Дачная, 4/2,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Игоря Бедзая, 2-10,
  • Эстонская, 1-8а,
  • Кастуся Калиновского, 2-38,
  • Лигинская, 1-33,
  • М. Демченко, 1-12/корп.3, 21, 50, 81, 97,
  • М. Огренича, 1-12б,
  • Мичурина, 3-7в,
  • Просвещения, 1-11,
  • Равенства, 84-104,195,
  • М. Демченко, 1-ая Линия;
  • М. Демченко, 2-а Линия;
  • М. Демченко, 3-я Линия;
  • М. Демченко, 4-я Линия;
  • М. Демченко, 5-я Линия;
  • М. Демченко, 6-я Линия;
  • пер. 1-й Амундсена, 1-11,
  • пер. 2-й Амундсена, 3/корп.4,
  • переулок 3-й Амундсена, 6/корп.5-6/корп.10,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Гетманский, 4,
  • переулок Эстонский, 1-13,
  • переулок Ковалевского, 9,
  • переулок Равенства, 92,
  • переулок Янтарный, 6-8/корп.3,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 11г,
  • просп. Н. Сотни, 3а-8. 

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