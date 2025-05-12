Северный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Тарутинская, 1-11,
- Хуторская, 1-22,
- Цебриковская, 1-13а,
- Шептицкого, 1-5,
- Штилева, 2-34, 50-118;
- Высоцкого, 1-25,
- дор. Николаевская, 65,
- дор. Южная, 1-73,
- переулок 1-й Дунаевский, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3-6,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3-7,
- переулок Шахтинский, 25-46,
- просп. Князя Владимира Великого, 52, 112-154.
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Центральный РЭС
Работы до 19:00-20:00:
- Пров. Хвойный, 2-27/корп.1,
- просп. Л. Украинки, 16/1-16/корп.3,
- просп. Шевченко, 4б, 33,
- спуск Военный, 1/корп.3.