Отключения света

Северный РЭС

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Работы до 17:00-19:00:

  • Тарутинская, 1-11,
  • Хуторская, 1-22,
  • Цебриковская, 1-13а,
  • Шептицкого, 1-5,
  • Штилева, 2-34, 50-118;
  • Высоцкого, 1-25,
  • дор. Николаевская, 65,
  • дор. Южная, 1-73,
  • переулок 1-й Дунаевский, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3-6,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • переулок Шахтинский, 25-46,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52, 112-154.

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Центральный РЭС

Работы до 19:00-20:00:

  • Пров. Хвойный, 2-27/корп.1,
  • просп. Л. Украинки, 16/1-16/корп.3,
  • просп. Шевченко, 4б, 33,
  • спуск Военный, 1/корп.3.

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