Плановые отключения в Одессе 5 июня: по каким адресам не будет света

В среду, 5 июня 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность отключений.
Центральный РЭС
Работы до 15.00:
- Пр.Шевченко, 8-9.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- Викандера и Ларсена (8 Марта), 42-103,
- Балтская дор., 28, Савранский пер. (пер. Большевистский), 3-10,
- 2а, 3а, 7а Пересыпская,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54,
- Карышковского, 2-60,
- пер. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтский, 1-47,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Рыночная, 7,
- Жевахова, 3-61,
- Локомотивная, 1-27.