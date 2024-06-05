Плановые отключения в Одессе 5 июня: по каким адресам не будет света

Плановые отключения в Одессе 5 июня: по каким адресам не будет света

В среду, 5 июня 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность отключений.

Центральный РЭС

Работы до 15.00:

  • Пр.Шевченко, 8-9.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • Викандера и Ларсена (8 Марта), 42-103,
  • Балтская дор., 28, Савранский пер. (пер. Большевистский), 3-10,
  • 2а, 3а, 7а Пересыпская,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54,
  • Карышковского, 2-60,
  • пер. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтский, 1-47,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Рыночная, 7,
  • Жевахова, 3-61,
  • Локомотивная, 1-27.
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