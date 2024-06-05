Планові відключення в Одесі 5 червня: за якими адресами не буде світла

Планові відключення в Одесі 5 червня: за якими адресами не буде світла

У середу, 5 червня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” запланував ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість відключень.

Центральний РЕМ

Роботи до 15.00:

  • Пр.Шевченко, 8-9.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42-103,
  • Балтська дор., 28,
  • Савранський пров. (пров. Більшовицький), 3-10, 2а, 3а, 7а
  • Пересипська,
  • пров. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Чорноморський, 1-54,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Ринкова, 7,
  • Жевахова, 3-61,
  • Локомотивна, 1-27.
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