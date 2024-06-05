Планові відключення в Одесі 5 червня: за якими адресами не буде світла

У середу, 5 червня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” запланував ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість відключень.
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Роботи до 19.00:
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- Балтська дор., 28,
- Савранський пров. (пров. Більшовицький), 3-10, 2а, 3а, 7а
- Пересипська,
- пров. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Чорноморський, 1-54,
- Каришковського, 2-60,
- пров. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Ринкова, 7,
- Жевахова, 3-61,
- Локомотивна, 1-27.