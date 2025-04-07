Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», сегодня света не будет по таким адресам:
Северный РЭС
- 2-я линия на жилмассиве, 12,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садовая,
- Большая Садовая,
- Глаубермана (Державина),
- Донецкая,
- Капитана Кузнецова, 3-17,
- Керченская, 27-65,
- Кишиневская, 14-34,
- Котлеевская, 10-20,
- Малая Садовая, 2-22,
- Николаевская дорога, 168-268,
- Чайковая (Молодогвардейская), 1-71,
- Южная дорога, 1-73, Мариупольская, 20-68,
- пер.1-й, 3-й Керченский,
- пер. Векслера, 1,
- пер. Квантовый (пер. Державина), 1-27,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Южный РЭС
- Левитана, 123-А, 123б,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 34-40, 79-91,
- просп. Небесной сотни, 83,
- Одесской громады,
- Бернардацци,
- переулок Ванный, 12,
- переулок Кордонный, 1-17,
Центральный РЭС
- Афанасьева, 2-34, 82,
- Болгарская, 35-70,
- Гранитная, 5-23, 54-134а,
- Запорожская, 20-32а,
- М. Болтенко, 17/19-92,
- Складская, 21,
- пл. Алексеевская, 11, 13,
- пер. Высокий, 1-12/14, 20,
- пер. Вокзальный, 5, 11, 25,
- пер. Товарный, 5-11.
Сообщается, что работы продлятся до 19:00.