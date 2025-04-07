Отключения света
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Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», сегодня света не будет по таким адресам:

Северный РЭС

  • 2-я линия на жилмассиве, 12,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садовая,
  • Большая Садовая,
  • Глаубермана (Державина),
  • Донецкая,
  • Капитана Кузнецова, 3-17,
  • Керченская, 27-65,
  • Кишиневская, 14-34,
  • Котлеевская, 10-20,
  • Малая Садовая, 2-22,
  • Николаевская дорога, 168-268,
  • Чайковая (Молодогвардейская), 1-71,
  • Южная дорога, 1-73, Мариупольская, 20-68,
  • пер.1-й, 3-й Керченский,
  • пер. Векслера, 1,
  • пер. Квантовый (пер. Державина), 1-27,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Южный РЭС

  • Левитана, 123-А, 123б,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 34-40, 79-91,
  • просп. Небесной сотни, 83,
  • Одесской громады,
  • Бернардацци,
  • переулок Ванный, 12,
  • переулок Кордонный, 1-17,

Центральный РЭС

  • Афанасьева, 2-34, 82,
  • Болгарская, 35-70,
  • Гранитная, 5-23, 54-134а,
  • Запорожская, 20-32а,
  • М. Болтенко, 17/19-92,
  • Складская, 21,
  • пл. Алексеевская, 11, 13,
  • пер. Высокий, 1-12/14, 20,
  • пер. Вокзальный, 5, 11, 25,
  • пер. Товарный, 5-11.

Сообщается, что работы продлятся до 19:00.

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