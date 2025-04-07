отключение света
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Як повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно», сьогодні світла не буде за такими адресами:

Північний РЕМ

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садова,
  • Велика Садова, Глаубермана (Державіна),
  • Донецька,
  • Капітана Кузнєцова, 3-17,
  • Керченська, 27-65,
  • Кишинівська, 14-34,
  • Котлєєвська, 10-20,
  • Мала Садова, 2-22,
  • Миколаївська дорога, 168-268,
  • Чайкова (Молодогвардійська), 1-71,
  • Південна дорога, 1-73,
  • Маріупольська, 20-68,
  • пров.1-й, 3-й Керченський,
  • пров. Векслера, 1,
  • пров. Квантовий (пров. Державіна), 1-27,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52.

Південний РЕМ

  • Левітана, 123-А, 123б,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 34-40, 79-91,
  • просп. Небесної сотні, 83,
  • Одеської громади,
  • Бернардацці,
  • пров. Ванний, 12,
  • пров. Кордонний, 1-17,

Центральний РЕМ

  • Афанасьєва, 2-34, 82,
  • Болгарська, 35-70,
  • Гранітна, 5-23, 54-134а,
  • Запорізька, 20-32а,
  • М. Болтенка, 17/19-92,
  • Складська, 21,
  • пл. Олексіївська, 11, 13,
  • пров. Високий, 1-12/14, 20,
  • пров. Вокзальний, 5, 11, 25,
  • пров. Товарний, 5-11.

Повідомляється, що роботи триватимуть до 19:00.

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою