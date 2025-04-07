Як повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно», сьогодні світла не буде за такими адресами:
Північний РЕМ
- 2-а лінія на житловому масиві, 12,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садова,
- Велика Садова, Глаубермана (Державіна),
- Донецька,
- Капітана Кузнєцова, 3-17,
- Керченська, 27-65,
- Кишинівська, 14-34,
- Котлєєвська, 10-20,
- Мала Садова, 2-22,
- Миколаївська дорога, 168-268,
- Чайкова (Молодогвардійська), 1-71,
- Південна дорога, 1-73,
- Маріупольська, 20-68,
- пров.1-й, 3-й Керченський,
- пров. Векслера, 1,
- пров. Квантовий (пров. Державіна), 1-27,
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Південний РЕМ
- Левітана, 123-А, 123б,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 34-40, 79-91,
- просп. Небесної сотні, 83,
- Одеської громади,
- Бернардацці,
- пров. Ванний, 12,
- пров. Кордонний, 1-17,
Центральний РЕМ
- Афанасьєва, 2-34, 82,
- Болгарська, 35-70,
- Гранітна, 5-23, 54-134а,
- Запорізька, 20-32а,
- М. Болтенка, 17/19-92,
- Складська, 21,
- пл. Олексіївська, 11, 13,
- пров. Високий, 1-12/14, 20,
- пров. Вокзальний, 5, 11, 25,
- пров. Товарний, 5-11.
Повідомляється, що роботи триватимуть до 19:00.