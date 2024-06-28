Плановые отключения 28 июня: тысячи одесситов до вечера будут без света (адреса)

В пятницу, 28 июня 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без света до 18:00. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса отключений.
Центральный РЭС
- Неждановой, 1-129,
- профессора Коровицкого, 1-151,
- пер. Крыжановский, 7а-28,
- Павлодарского, 1-76,
- Хавкина, 2-74,
- пер. Шахтинский, 1-24,
- пер. Шебелинский, 1-16,
- Авангардная, 1-31,
- Бадаева, 74-90а,
- Летняя, 1-41,
- Обрывистая, 1-22,
- 1-я Пересыпская, 1,
- пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
- пер. Сумский, 2-28,
- Агрономическая, 1-85,
- Антантовская, 1-26а,
- пер. Москити, 1-11а,
- пер. Ковыловой, 1-17,
- пер. Неждановой, 1-8,
- Листяна, 1-13,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29, ул. 4-я, 30,
- Беляевская, 11,11а,11б,
- Савранская, 1-28,
- Тарутинская, 11а, 12,13,
- пер. Савранский, 5,9,
- Генерала Гудовича, 1-39,
- Никитина, 74-119,
- ул. Третья, 1-23,
- ул. Четвертая, 1-36б,
- Высокая, 1-20,
- Дорожная, 1-22,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Светлая, 1-14,
- Сергея Ядова, 58,
- Украинская, 1-20,
- пер. Ионы Атаманского (пер. Пролетарский), 1-15,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
- Савранская, 22-26,
- пер. Бадаева, 1а-21.