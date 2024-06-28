Планові відключення 28 червня: тисячі одеситів до вечора будуть без світла (адреси)

Планові відключення 28 червня: тисячі одеситів до вечора будуть без світла (адреси)

У п’ятницю, 28 червня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без світла до 18:00. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси відключень.

Центральний РЕМ

  • Нежданової, 1-129,
  • Професора Коровицького, 1-151,
  • пров. Крижанівський, 7а-28,
  • Павлодарського, 1-76,
  • Хавкіна, 2-74,
  • пров. Шахтинський, 1-24,
  • пров. Шебелинський, 1-16,
  • Авангардна, 1-31,
  • Бадаєва, 74-90а,
  • Літня, 1-41,
  • Обривиста, 1-22,
  • 1-а Пересипська, 1,
  • пров. 1-й Пересипський, 1-19,
  • пров. Сумський, 2-28,
  • Агрономічна, 1-85,
  • Антантівська, 1-26а,
  • пров. Москіті, 1-11а,
  • пров. Ковиловий, 1-17,
  • пров. Нежданової, 1-8,
  • Листяна,  1-13,
  • Металістів, 1-15,
  • Мирна, 1-29,  в
  • ул. 4-а, 30,
  • Біляївська, 11,11а,11б,
  • Савранська, 1-28,
  • Тарутинська, 11а, 12,13,
  • пров. Савранський, 5,9,
  • Генерала Гудовича, 1-39,
  • Нікітіна, 74-119,
  • вул. Третя, 1-23,
  • вул. Четверта, 1-36б,
  • Висока, 1-20,
  • Дорожня, 1-22,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • Світла, 1-14,
  • Сергія Ядова, 58,
  • Українська, 1-20,
  • пров. Іони Отаманського (пров. Пролетарський) , 1-15,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23,
  • Савранська, 22-26,
  • пров. Бадаєва, 1а-21.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk