Планові відключення 28 червня: тисячі одеситів до вечора будуть без світла (адреси)

У п’ятницю, 28 червня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без світла до 18:00. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси відключень.
Центральний РЕМ
- Нежданової, 1-129,
- Професора Коровицького, 1-151,
- пров. Крижанівський, 7а-28,
- Павлодарського, 1-76,
- Хавкіна, 2-74,
- пров. Шахтинський, 1-24,
- пров. Шебелинський, 1-16,
- Авангардна, 1-31,
- Бадаєва, 74-90а,
- Літня, 1-41,
- Обривиста, 1-22,
- 1-а Пересипська, 1,
- пров. 1-й Пересипський, 1-19,
- пров. Сумський, 2-28,
- Агрономічна, 1-85,
- Антантівська, 1-26а,
- пров. Москіті, 1-11а,
- пров. Ковиловий, 1-17,
- пров. Нежданової, 1-8,
- Листяна, 1-13,
- Металістів, 1-15,
- Мирна, 1-29, в
- ул. 4-а, 30,
- Біляївська, 11,11а,11б,
- Савранська, 1-28,
- Тарутинська, 11а, 12,13,
- пров. Савранський, 5,9,
- Генерала Гудовича, 1-39,
- Нікітіна, 74-119,
- вул. Третя, 1-23,
- вул. Четверта, 1-36б,
- Висока, 1-20,
- Дорожня, 1-22,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Світла, 1-14,
- Сергія Ядова, 58,
- Українська, 1-20,
- пров. Іони Отаманського (пров. Пролетарський) , 1-15,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23,
- Савранська, 22-26,
- пров. Бадаєва, 1а-21.