Планируем выходные: куда пойти с ребенком в Одессе

Афиша месяца в Одессе: девиз января — романтика и любовь Новогодние и рождественские праздники всегда хочется провести так, чтобы с радостью вспоминать о них весь год. У одесситов есть шанс вспоминать с улыбкой весь январь — яркие концерты и спектакли, веселые шоу и признанные классические постановки не позволят им скучать в течение всего января. ПОДРОБНЕЕ

“Рождественский ажиотаж” и детский Новый год: что приготовили для одесситов на праздники Даже в предпраздничные дни, наполненные радостной суетой и подготовкой к встрече Нового года, у одесситов будет возможность послушать лекцию, классическую музыку и увидеть театральные работы известного художника. Порадуют горожан и праздничные ярмарки, а те, кто уже не может усидеть на месте, могут принять участие в тематических спортивных мероприятиях. ПОДРОБНЕЕ