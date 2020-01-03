Планируем выходные: куда пойти с ребенком в Одессе

Праздничное настроение маленьким жителям Одессы помогут создать в театрах города.
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
4 января, 12.00 — «Щелкунчик»
3 января, 12.00 — «Золушка»
5 января, 12.00 — «Белоснежка и семь гномов»
Стоимость билетов — от 20 грн.
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
4 января, 11.00, 14.00 — «Чиполлино»
3, 5 января, 11.00 — «Чиполлино»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).
5 января, 16.30 — «Тайна Алакрез»
Стоимость билетов — от 270 грн.
Русский театр
ул. Греческая, 48, тел.: 722-45-04 (касса).
4, 5 января, 11.00, 14.00 — «Новогодние проделки»
Стоимость билетов — от 80 грн.
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
4-5 января, 11.00, 13.30 — «Бу-ра-ти-но!»
3 января, 11.00, 13.30, 16.00 — «Бу-ра-ти-но!»
4-5 января, 16.00 — «Снеговички»
Стоимость билетов — от 100 грн.
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
4 января, 12.00 — «Загадка Снежной королевы»
5 января, 12.00 — «Сказки дядюшки Римуса»
Стоимость билетов — от 60 грн.
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
4 января, 12.00 — «Щелкунчик»
3 января, 12.00 — «Золушка»
5 января, 12.00 — «Белоснежка и семь гномов»
Стоимость билетов — от 20 грн.
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
4 января, 11.00, 14.00 — «Чиполлино»
3, 5 января, 11.00 — «Чиполлино»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).
5 января, 16.30 — «Тайна Алакрез»
Стоимость билетов — от 270 грн.
Русский театр
ул. Греческая, 48, тел.: 722-45-04 (касса).
4, 5 января, 11.00, 14.00 — «Новогодние проделки»
Стоимость билетов — от 80 грн.
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
4-5 января, 11.00, 13.30 — «Бу-ра-ти-но!»
3 января, 11.00, 13.30, 16.00 — «Бу-ра-ти-но!»
4-5 января, 16.00 — «Снеговички»
Стоимость билетов — от 100 грн.
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
4 января, 12.00 — «Загадка Снежной королевы»
5 января, 12.00 — «Сказки дядюшки Римуса»
Стоимость билетов — от 60 грн.
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