Питна вода в Одесі та області: у декількох районах проби не відповідають вимогам

Про це повідомляє Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Задля проведення моніторингу стану питної води з 31 жовтня по 7 листопада в місті Одеса було відібрано 18 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 17 проб на санітарно-хімічні показники. Як результат, всі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

По Одеській області було відібрано 76 проб питної води на санітарно-мікробіологічні і 59 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам 7 проб (9.2%), а саме: міста Роздільна, Білгород-Дністровський, Білгород-Дністровський район (с.Шабо), Овідіопольський район (с.Дальник) і по санітарно-хімічним показникам 14 проб (23.7%), а саме: міста Роздільна, Татарбунари, Білгород-Дністровський район (с.Шабо).

Фото: zh.oblast.online

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