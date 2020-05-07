Питание в одесских детсадах: что будет с деньгами, внесенными за время карантина?

Многие одесситы уже не планируют в этом году отдавать ребенка в детский сад после окончания карантина.

Об этом рассказала в Facebook руководитель гордепартамента образования Елена Буйневич.

У одесситов, по ее словам, изменились обстоятельства. Есть те, кто решил, что дети в этом году уже не вернутся в детсад, даже если будет такая возможность. Кто-то останется у бабушек и дедушек, кто-то отправится оздоравливаться с семьей – в общем, у всех свои планы.

При этом у горожан встал вопрос средств, внесенных за питание детей в марте и в последующие “карантинные” месяцы. Елена Буйневич заверила, что деньги вернут.

“Если вы платили наперед, то, конечно, сможете получить средства за тот период, когда дети не посещали учреждение, – отметила глава департамента образования. – Для этого будет нужно написать заявление на имя директора, указать сумму и добавить реквизиты для возврата – выписку данных из банка и номер карточки. После окончания карантина заявление можно будет принести в детский сад”.

Елена Буйневич также добавила, что родителям детей, которые вернутся в детсад после карантина, незачем не переживать. Они могут рассчитывать на то, что внесенные наперед средства перекинут на дальнейшие месяцы.

Фото: melkie.net

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