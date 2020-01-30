Підвищили штрафи: за неправдивий виклик поліції або швидкої одеситам доведеться заплатити від 3 400 гривень

Про це пише Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Відтепер у разі схвалення Парламентом мінімальний штраф за адміністративні правопорушення складатиме 510 грн, а максимальний — 8500 грн.

Також значно підвищується штраф за завідомо неправдивий виклик поліції, “швидкої” або аварійних служб — він становитиме від 3400 до 10200 гривень.

Більше того, запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками.

До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб — від 34 до 170 гривень.

Такого “покарання” недостатньо для того, щоби мотивувати до виконання безпекових правил.

Посилення відповідальності має підвищити рівень правової і громадянської свідомості посадових осіб і громадян, а також зменшити кількість правопорушень, що становлять загрозу життю і здоров’ю людей.

Крім того, Уряд наразі опрацьовує питання про законодавче врегулювання обов’язковості виділення коштів в державному та місцевих бюджетах на цільові заходи протипожежної безпеки, спрямовані на те, щоб знизити ризик пожеж у громадських та адміністративних будівлях закладів освіти, охорони здоров’я та інших.

Фото: Перший Запорiзький

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!