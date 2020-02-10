Підсумки туристичного сезону в Одесі: кількість іноземних гостей зросла вдвічі

Про це на сьогоднішній апаратній нараді в Одеській міській раді поінформувала директорка департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова.

Так, у 2019 році Одеса стала членом міжнародного об’єднання «Маркетинг європейських міст». Членство в даній організації дозволить місту підвищити ефективність співпраці з європейськими країнами, зайняти належне місце на нових ринках, розвивати галузь туризму.

Триває робота в рамках Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста». Одеса – перше місто-мільйонник, яке увійшло в Національну мережу інтеркультурних міст України (ICC-UA), що діє в складі міжнародної Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» (ICC). Участь у Програмі ICC дає можливість розширити коло міжнародних зв’язків, користуватися ресурсами, експертною підтримкою, порадами й ноу-хау європейської та національної мереж.

25-26 вересня 2019 року відбулася зустріч координаторів Глобальної мережі інтеркультурних міст, у рамках якої Одесу відвідали 30 представників з 20-ти країн світу. Одеса – одне з десяти інтеркультурних міст світу і перше місто в Україні, у якому проходила ця важлива подія.

Минулого року Одеса відзначена нагородою Європейської фестивальної асоціації (EFA) EFFE Label 2019-2020. Цим сертифікатом відзначають кращі фестивальні події Європи. Одеса отримала можливість стати членом проєкту EFFE («Європа підтримує фестивалі, фестивалі підтримують Європу»), учасники якого будуть внесені в фестивальний онлайн-календар на сайті Асоціації. Сьогодні EFA об’єднує близько 100 фестивалів та фестивальних асоціацій у 40 країнах.

У 2019 році Одеса увійшла в Мережу креативних міст ЮНЕСКО і отримала титул «Місто літератури ЮНЕСКО», що дає можливість для виходу на світовий літературний простір, розвитку літературного туризму і творчої співпраці.

З метою популяризації нашого міста на українському та зарубіжному ринках спільно з бізнесом і міжнародними партнерами Одеса була представлена на 12-ти міжнародних виставках у містах: Тель-Авів (Ізраїль), Берлін (Німеччина), Лодзь (Польща), Гданськ (Польща), Варшава (Польща), Шанхай (КНР), Київ і Ужгород (Україна), Сінгапур (Азія), Гамбург (Німеччина), Париж (Франція), Лондон (Великобританія).

Для ознайомлення з культурним і туристичним потенціалом Одеси і Одеського регіону проведено 12 прес-, фам-турів і промотурів для представників ЗМІ та туроператорів з різних країн.

У 2019 році для презентації Одеси як культурного і туристичного центру 15 разів був реалізований проєкт «Одеса їде в гості» в іноземних містах: Регенсбург, Мінськ, Берн, Ларнака, Генуя, Марсель, Марокко, Брюссель та інші.

9-14 квітня 2019 року в Одесі пройшов IV Міжнародний туристичний тиждень. Мета заходу – створення міжрегіональних та міжнародних зв’язків у сфері туризму, розвиток туристичної інфраструктури та збільшення туристичного потоку в Україну.

У рамках Міжнародного туристичного тижня відбулася конференція «Туризм як інструмент міжкультурної взаємодії». У заході взяли участь іноземні експерти – представники Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), організації «Маркетинг європейських міст», Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» (ICC).

Також у рамках Міжнародного туристичного тижня відбулася секція «Кращі практики туристичних міст України» за участю представників Європейського банку реконструкції та розвитку. Одеса була обрана в якості майданчика для розробки дорожньої, туристичної карти України. Під час роботи секції представники регіонів та міст України продемонстрували свої туристичні можливості.

Протягом звітного періоду встановлено копії туристичного символу Одеси «Якір-серце» як символ дружби в місті-партнері Одеси – Ларнаці (Кіпр) і місті-побратимі – Марселі (Франція). Під час візитів відбулося обговорення шляхів розвитку і взаємодії між містами.

Зовнішня реклама про Одесу розміщувалася на білбордах і сітілайтах за кордоном у містах: Софія (Болгарія), Таллінн (Естонія), Мінськ (Білорусь), Вільнюс (Литва), Рига (Латвія).

З метою додаткового просування Одеси на рекламних площинах 19-ти міст України була розміщена соціальна реклама «Хочу в Одесу». Також на честь святкування 225-ї річниці заснування Одеси соціальна реклама «Одеса-225» була розміщена додатково в 17-ти містах України.

Крім того, у потягах «Інтерсіті» транслювалися відеоролики про туристичний потенціал Одеси.

Другий рік поспіль Одеса залишається єдиним містом України, інформація про який публікується в міжнародному виданні «National Geographic». З метою залучення французьких туристів вперше інформація про Одесу з’явилася у французькому виданні Petit Fute. Публікації про Одесу неодноразово друкувалися в бортовому журналі Міжнародних авіаліній України «Панорама».

У 2019 році з’явилися нові авіанаправлення, що покращує сполучення між Одесою і містами різних країн світу, сприяє збільшенню потоку туристів до нашого міста.

Розроблено та надруковано нові презентаційні матеріали про Одесу. До 225-річчя заснування Одеси розроблена і виготовлена брошура «225 фактів про Одесу».

У 2019 року в Одесі вперше відбувся кіноконкурс «Одного разу в Одесі». Роботи учасників оцінювало експертне журі конкурсу, до складу якого увійшли фахівці кінематографії та діячі культури України.

Протягом високого туристичного сезону волонтери «Інфо Груп» надавали туристам безкоштовну інформацію про місце проживання, харчування і відпочинку.

– За підсумками туристичного сезону 2019 року Одесу відвідали 3,3 мільйона туристів. З них 45% відсотків – іноземці, 55% – українці. Надходження туристичного збору в 2019 році склало 11,6 млн грн, що на 58,9%, або 4,3 млн грн, більше, ніж у 2018 році, – зазначила на закінчення Тетяна Маркова.

Фото: www.etnotur.ua

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