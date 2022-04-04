Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 4 апреля (Буча) | Часть 1

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже больше месяца не сходит с первых столбцов ведущих мировых газет.

Британия. Заголовки газет: «Ужас в Буче» и Россия «хуже ИГИЛ»

На первых страницах понедельника преобладают сообщения о вероятных зверствах, совершенных российскими военными в отношении мирных жителей Украины.

Подавляющее большинство британских СМИ вышли с предупреждением читателей: эти статьи содержат неприятные изображения.

The Guardian сообщает о массовых захоронениях, обнаруженных в городе к северо-западу от столицы Киева, а также о свидетельстве убийств мирных жителей в близлежащих городах Ирпень и Гостомель.

Под названием «Ужас в Буче: Россию обвинили в пытках и расправах над мирными жителями».

Подзаголовки:

Сообщения о массовых могилах и телах, оставленных на улицах после вывода путинских войск

Запад призвал усилить военную поддержку и санкции, поскольку близится поворотный момент в войне

Россию вчера обвинили в «ужасающих» военных преступлениях, а западные лидеры осудили убийство десятков безоружных мирных жителей под Киевом в вероятных зверствах, которые подогревали требования более жестких действий против Москвы.

Президент Украины заявил, что заказанное Кремлем нападение на его страну является геноцидом после того, как местные чиновники сообщили о массовых захоронениях в городе Буча и убийствах мирного населения в соседних Ирпене и Гостомеле. Владимир Зеленский сказал, что отказ Украины уступить означает «нас уничтожают и истребляют». Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Буча была «умышленной резней», а Россия «хуже ИГИЛ».

Свидетели вероятных зверств в Буче, что в 35 милях северо-западнее Киева, сообщили Guardian, что российские войска убивали мирных жителей по желанию.

43-летний Тарас Шевченко сказал, что российские солдаты, которые отошли из этого района, отказались отпускать мужчин через гуманитарный коридор, вместо этого стреляли в него и других, когда те убегали через открытое поле. Тела, по его словам, были разбросаны на тротуарах, а некоторые из убитых были раздавлены танками… как коврики из кожи животных.

Мать Шевченко, 77-летняя Евдокия, рассказала, что была свидетелем того, как пожилой мужчина бросил вызов расстрелу русского солдата, когда рядом стояла его жена. «Они застрелили его и приказали женщине уйти», — сказала она.

Украинские военные обнародовали вчера кадры того, что похоже на камеру пыток в подвале с казармой в соседней комнате. Был найден ряд тел со связанными руками и приклонившимися лицом к стене. Военные заявили, что, по крайней мере, одной жертве были прострелены коленные чашечки до того, как он получил пулю в голову. Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах также нашли 280 тел. Пока невозможно провести независимую проверку счетов.

Анонсы материалов:

«Учебник Путина: Как военные преступления хорошо служили президенту в течение десятилетий»

Британские секонд-хенды в помощь украинским военным

Подпись на фото: «Подбитые танки, оставленные российскими войсками, на фоне бойни в Буче».

Из-за атак министр иностранных дел Украины назвал Россию хуже пресловутой террористической группы ИГИЛ, сообщает «Metro». В газете говорится, что зверства были «заверены на снимках, слишком ужасающих для печати», включая публичную казнь людей в наручниках и переехавших танками гражданских.

The Daily Mirror вышло с названием «Последние зверства Путина – ГЕНОЦИД» Издание цитирует обвинения президента Владимира Зеленского, что эти смерти равносильны геноциду и что российские военные пытаются «уничтожить народ» Украины. Газета добавляет, что казни, очевидно, совершенные отступающими войсками, привели к тому, что только в Буче было убито 300 мирных жителей.

The Times заголовок: Гражданских жителей расстреляли на улице

Газета сообщает, что мировые лидеры потребовали, чтобы президент России Владимир Путин столкнулся с более строгими санкциями и был привлечен к ответственности за военные преступления. Газета пишет, что ее корреспонденты посетили места двух «расстрельных» расправ в Буче, где российские военные также обвиняются в изнасиловании и заминировании трупов взрывчаткой.

ЕС планирует ввести новую волну санкций против России на фоне растущих доказательств военных преступлений, совершенных в Украине, сообщает Financial Times. Газета пишет, что европейские послы, как ожидается, обсудят новые меры в среду после резкого осуждения Западом предполагаемых зверств, совершенных в городах вокруг Киева российскими войсками.

Заглавие «I» – «Расправа над невинными». Также «i» заключает, что российское вторжение «разрушило» инфраструктуру Украины, включая разрушение 300 школ и 70 больниц. Газета сообщает, что премьер-министр Борис Джонсон настаивает на более жестких санкциях, чтобы «уморить голодом военную машину Путина».

«Daily Express» также на первой полосе пишет об осуждении господина Джонсона «подлых» атак. Издание сообщает, что премьер-министр пообещал, что российский президент будет «привлечен к ответственности» после того, как отступавшие войска убили сотни людей. Заголовок на первой полосе: «Путин заплатит за «подлое» военное преступление.

The Telegraph вышла с заголовком: «Союзники хотят, чтобы Путин столкнулся со справедливостью за зверства войны»

«Daily Mail» получилось с заголовком на первой полосе:

«Москву обвиняют в геноциде и военных преступлениях, поскольку расстрелы, изнасилования и массовые захоронения, обнаруженные российским отступлением, перекликаются с ужасом Второй мировой войны. Путинское пятно во всем человечестве».

МОСКВУ обвинили в геноциде минувшей ночью после того, как отступившие российские войска оставили ужасные свидетельства изнасилований, казни гражданского населения и братские могилы.

Варварство солдат Владимира Путина сравнивали со зверствами нацистов и сталинским Большим террором, когда ужасы Второй мировой войны вернулись в Европу.

Украинские прокуроры заявили, что обнаружили 410 тел в городах вблизи Киева. Они сказали, что некоторые свидетели были слишком травмированы, чтобы говорить. В Буче, одном из более 30 городов и пригородах, освобожденных за последние дни, обнаружены два братских захоронения. Тела мирных жителей со связанными руками и шаровыми ранениями в затылке разбросаны на улицах небольшого пригородного городка к северу от Киева.

Выжившие выходили из подвалов после нескольких недель подполья, рассказывали о печальных казнях, сексуальном насилии и терроре, которых не было со времен советского террора Иосифа Сталина в 1930-х годах.

Буча получила название «Новая Сребреница» в связи с убийством в 1995 году 8000 мусульман во время Боснийской войны.

Европа. Австрия. Газета: «Der Standard» -главное фото подписано: После освобождения города, украинцы нашли в Буче массы уничтоженной русской военной техники. Хуже того, они также обнаружили сотни тел гражданских в братских могилах и улицах».

Главный материал: Глобальное возмущение российскими военными преступлениями. Фотографии резни в пригороде Киева».

Это картины, которые обошли весь мир – которые вы, наверное, никогда не забудете. В отвоеванном городе Буча близ столицы Украины Киева местные войска обнаружили на улицах и в братских могилах около 280 тел, многие из которых были в штатском. По крайней мере, одному из погибших были связаны руки.

Потрясение этих военных преступлений было большим по всему миру. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о «сознательной расправе» оккупантами. Глава Совета Шарль Мишель заявил, что Россия несет ответственность за эти зверства.

Также было возмущение в Вене, Берлине, Лондоне и Париже. Госсекретарь США Энтони Блинкен также поразился: «Вы не можете не видеть эти фотографии, это как удар кулаком в живот».

Сама Москва отрицает свою ответственность за преступления в Буче и говорит о провокации.

Несмотря на это Россия продолжила наступление на юге и востоке Украины, а также осуществила массированные ракетные обстрелы портового города Одесса. По данным Москвы, обстреляли нефтеперерабатывающий завод и три топливных склада.

Газета «KURIER». Ужас бучанской резни – Россия отрицает

Под Киевом, очевидно, специально убили сотни мирных жителей Украины. В Буче, пригороде Киева, который недавно был в осаде российских солдат, после того как его отбили украинские войска, обнаружили сотни тел. Большинство убитых – мужчины от 16 до 60 лет, их часто связывали и откровенно казнили – стреляли в голову. Среди погибших женщины и дети, их просто оставили лежать на улице.

Мэр Киева Виталий Кличко и президент Украины Владимир Зеленский обвиняют Россию в целенаправленном геноциде, и на Западе царит большой кошмар. Требуется независимое расследование преступлений и предлагает газовое эмбарго в качестве ответа. Москва отрицает, что резню устроили российские солдаты: за период оккупации ни один житель Бучи не пострадал, говорят в Москве.

Издание «Kleine Zeitung«. Подпись на фото, которая анонсирует материалы на четырех страницах внутри газеты: «Варварство в Буче.

Когда русские войска вышли из киевского пригорода Буча, они совершили военные преступления против мирного населения. В то же время государственная российская газовая компания «Газпром» сообщила о полном использовании своих трубопроводов в Западную Европу»

Бельгия. Газета «De Morgen». Подпись на главном фото: «После ухода россиян тела лежат на улице Бучи. После выхода российских войск из столицы Киева украинские воины находят на улице гражданские трупы. Их стреляли, иногда со связанными за спиной руками. Пока неизвестно, сколько людей погибло. Генеральная прокуратура Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по телевидению обнаружено 410 тел. Ранее информационное агентство AFP говорило о 57 погибших. Европейский Союз требует провести международное расследование.

Ирландия. The Irish Times вышла с фото на первой полосе: «Женщина ходит среди уничтоженных российских танков в Буче, на окраине Киева.»

Главный материал: «Россия обвиняется в расправе над мирным населением».

Подзаголовки:

Украинские войска нашли тела, разбросанные на улицах Бучи после отвода русских войск

Европейские лидеры обещают поддерживать усилия по преследованию возможных военных преступлений

Украина обвинила российские силы в расправе над мирным населением в окрестностях Киева после того, как обнаружили тела, разбросанные на улицах после отступления кремлевских войск.

Европейские лидеры пообещали поддержать усилия по преследованию возможных военных преступлений, поскольку Human Rights Watch заявила, что задокументировала преступные злоупотребления российскими солдатами, включая повторные изнасилования и казни без чрезвычайных обстоятельств.

«Случаи, которые мы задокументировали, являются невыразимой, умышленной жестокостью и насилием в отношении мирного населения Украины», – сказал региональный директор организации Хью Уильямсон. Как свидетельствуют фото- и видеозаписи, когда украинские войска на выходных отвоевали от российских войск город Буча под Киевом, они обнаружили улицы, заваленные мертвыми людьми в гражданской одежде, некоторые из рук, связанных за спиной.

Российский командир сказал местным жителям в Буче: «Мы здесь, чтобы очистить вас», поскольку его солдаты выстрелили в затылок стоящего на коленях молодого человека, рассказала Human Rights Watch выжившая женщина.

Местный мэр сообщил Agence France-Presse, что похоронены 260 человек, а семьи до сих пор лежат мертвыми в своих автомобилях, убиты при попытке бегства.

Среди тел, найденных при выводе российских войск из Киевской области для консолидации своих сил на Востоке Украины, были тела пропавшего фотографа Максима Левина и местного сельского лидера Ольги Сухенко, которую казнили российские солдаты после того, как они похитили ее и ее семью, сообщает киевское правительство. сказал.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что сообщения о зверствах «уже ясно» дают понять, что Россия использует изнасилование как «оружие войны».

Россия отрицает нападения на местных мирных жителей, а дипломат назвал кадры погибших в Буче «обманом». В заявлении министерства обороны России назвали инцидент «провокацией» и «инсценированием» правительства Киева.

Западные лидеры выразили возмущение и пообещали поддержать расследование возможных военных преступлений Международным уголовным судом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к независимому расследованию убийства мирных жителей в Буче.

Министр иностранных дел Саймон Ковени заявил, что «не может быть безнаказанности» за зверства, совершенные в Украине со стороны российских войск.

«Российские власти должны будут ответить за эти преступления», – написал президент Франции Эммануэль Макрон.

Осажденный город

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что ситуация в бомбардированном и осажденном Мариуполе, вероятно, будет хуже, чем в Буче, и призвал добавить больше оружия, чтобы вытеснить российскую армию с востока Украины, предупредив, что те, кто отрицает его помощь странам. разделяла бы ответственность за гибель мирного населения.

Между тем, выяснилось, что посла России Юрия Филатова пригласят на выступление президента Украины Владимира Зеленского в общие дома Oireachtas (парламент Ирландии).

Зеленский должен выступить перед Дайлом и Шонадом в среду. Хотя он сказал, что не будет комментировать никакую конкретную нацию, Сеанн Комхайрл Шон О Фергайл сказал, что все аккредитованные послы в Ирландии будут приглашены сидеть в публичной галерее во время мероприятия.

«Irish Examiner» заглавие: «Военные преступления в России «сцена из фильма ужасов».

Министр иностранных дел Саймон Ковени заявил, что очевидные военные преступления России в Украине должны преследоваться по международному праву.

Тела со связанными руками, огнестрельные ранения с близкого расстояния и следы пыток были найдены в одном из городов в окрестностях Киева после того, как российские солдаты отступили из этого района.

Когда из Бучи начали появляться изображения тел людей, которые, по словам жителей, были убиты без разбора, ряд европейских лидеров осудили зверства и призвали к ужесточению санкций против Москвы.

Господин Ковене вчера написал в Твиттере: «Шокирующие сцены зверств в Украине со стороны российских войск должны быть полностью задокументированы и преследуются международным судом. За такие преступления не может быть безнаказанности.

«[Международное сообщество] обязано требовать ответственности». Журналисты Associated Press видели тела по меньшей мере 21 человека в разных местах вокруг Бучи, северо-западнее столицы.

Подпись фото: «Тела украинских мирных жителей лежат на улице в Буче к северо-западу от Киева после ухода российских военных из этого района».

Колонка справа: «Будьте энергоэффективны, чтобы навредить Путину». Министр экологии Имо Райан предположил, что повышение энергоэффективности является самым эффективным способом нанести ущерб режиму Владимира Путина.

Правительство работает над доработкой пакета стоимости жизни, чтобы помочь домохозяйствам с растущими затратами. Однако вряд ли это будет содержать какую-то новую финансовую поддержку в ближайшей перспективе, и вместо этого акцент будет сосредоточен на «поведенческих» мероприятиях.

Понятно, что г-н Райан выдвинет предложения по кампании информирования общественности, очерчивая ряд простых в исполнении мер. Меры, чтобы помочь людям сократить потребление энергии и немедленно сэкономить деньги. Это будет включать советы по простым изменениям, таким как принятие более короткого душа, снижение термостатов на один градус и только кипячение достаточного количества воды, если нужно, вместо неполного чайника. Акцент будет также сделан на использовании приборов в непиковое время, чтобы сэкономить деньги.

Дания. Издание «Politiken». Заголовок главного материала: «Изображение трупов на улицах Бути наводит на мысль о русской резне».

Подпись под фото: «Вероятно, мирных жителей расстреляли наугад в украинском городе Буча, когда российские войска отошли несколько дней назад. Эта резня может стать новым поворотным моментом в войне».

Правая колонка, с заголовком: «Сделайте Путина ответственным. Выдать ордер на арест президента России»

Бывший главный прокурор военных трибуналов в Руанде и бывшей Югославии Карла дель Понте прямо сказала на выходных: пора выдать ордер на арест самого президента России Владимира Путина.

Надо сказать: «Сделай это!»

Ибо никто вне цензуры России больше не может сомневаться в том, что серьезные российские военные преступления были совершены в Украине и все еще есть. Это давно задокументировано. На словах и картинках: преступления в украинских городах, таких как Мариуполь, Николаев, Чернигов, Харьков и киевский пригород Ирпень.

Италия. Газета «La Stampa», название фото: «Лавайте остановим этот ужас».

Нидерланды. Издание «Trouw» подпись фото: «Тела на улице Бучи после выхода российских войск из района Киева».

Изображения ужасов подпитывают западную поддержку Украины.

Изображения мирных жителей, казненных в Украине, шокируют мир.

Западные правительства обещают ужесточение вооружения и более жесткие санкции.

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Нидерланды хотят активно выслеживать олигархов

Газета Het Parool. Заголовок на первой полосе: «Россия покидает Киевскую область опустошенной».

Подпись фото: «В Буче под Киевом в эти выходные на одной улице нашли двадцать погибших мужчин. Они были в гражданской одежде».

Из Киевской области появляются ужасные кадры, когда оттуда ушла русская армия, мирные жители были казнены, от улиц и домов мало что осталось.

Газета «de Volkskrant» подпись фото: «Тело женщины на улице в городе Буча, примерно в 30 км от Киева».

Сотни мирных жителей расстреляны русской армией

Первые изображения освобожденной территории показывают зверства русской армии. В Буче военные преступления имеют большой масштаб. Вопрос в том, изменит ли это войну. Украина в основном хочет более тяжелого вооружения. «Остальное мы сделаем сами».

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ