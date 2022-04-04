Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 3 апреля

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже больше месяца не сходит с первых столбцов ведущих мировых газет.

Британская «Observer» вышла в воскресенье, с материалом «Россия использовала детей в качестве живого щита под Киевом»

Германия. В издании «Der Tagesspiegel» вышло интервью украинского посла Андрея Мельника о войне, неудачах Берлина – и «паутине» контактов с Россией Штайнмайера. Заголовок интервью «С Путиным мира нет»

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Киевская область снова под контролем Украины

Около 300 погибших похоронены в братских могилах вблизи столицы / российские войска опрокидывают боевые действия на Донбасс

Правительство возобновило полный контроль над регионами вокруг столичного Киева. «От кафиров освобождены Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область», – написала в субботу в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр. Киевский пригород был сильно поврежден за недели боев между украинской армией и российскими войсками.

Советник президента Владимира Зеленского, Михаил Подоляк, рассказал о «скором выходе» россиян из региона. Британская спецслужба подтвердила вывод из района Киева. Украинская армия смогла отбить «более 30 городов», – сказал другой советник президента Алексей Арестович.

По данным властей, после ухода войск из Бучи в небольшом городке было похоронено в братских могилах 280 человек. Улицы завалены трупами, сообщил информационному агентству AFP городской голова Анатолий Федорук. Умерших пришлось хоронить в братских могилах, поскольку городские кладбища находятся в пределах досягаемости русских военных. «На некоторых улицах можно увидеть от 15 до 20 тел, лежащих на земле», – сказал мэр. Жестоко разбитых жертв можно было увидеть на видео. В Twitter и Telegram заговорили о целенаправленном убийстве мирных жителей. Эту информацию не удалось проверить. Зеленский обвинил кафиров: «Они заменяют эту территорию. Пройдут дома, заменяют технику, даже трупы», – сказал президент без доказательств.

Сообщается, что русская армия вышла из зоны отчуждения вокруг бывшей Чернобыльской атомной электростанции, сообщает украинский Генштаб. Зеленский заявил, что ожидает «мощных атак» на востоке страны. «В Донбасс везут российских военных. Так же и в направлении Харькова».

В субботу вечером из нескольких регионов сообщили о насильственных нападениях: бомбили жилые кварталы города Харькова, сообщили в правительстве Киева. Также обстрелы получили места в Донецкой и Луганской областях на востоке и на юге Херсонской области. Под обстрелом был также город Чернигов к северо-востоку от Киева.

По данным правительства, в субботу тысячам человек удалось скрыться из воевавших городов. 765 мирных жителей уехали из портового города Мариуполь на юго-востоке страны на собственных автомобилях, сообщила Telegram вице-премьер-министр Ирина Верещук, эвакуация должна продлиться в воскресенье. В субботу Красный Крест предпринял очередную попытку спасти жителей колонной.

В то же время в мирных переговорах должно быть движение. Агентство «Интерфакс-Украина» цитирует члена украинской переговорной группы Давида Арахамию, заявившее, что Россия указала, что документы для проекта мирного договора продвинулись до точки, когда будут разрешены прямые консультации между президентами обеих стран.

Министерство обороны США хочет прислать Украине больше оружия в 300 миллионов долларов. Среди прочего, должны быть доставлены беспилотники, ракетные системы, бронетехника, боеприпасы, приборы ночного видения, системы защищенной связи, пулеметы и медицинские товары. Как сообщает New York Times, США вместе с союзниками тоже хотят поставить танки советского производства со ссылкой на американского чиновника.

Польша настаивает на дальнейшем ужесточении санкций ЕС против России. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, карательных мер, которые предпринимаются сейчас, недостаточно. «Не будет возвращения к нормальной жизни, пока Украина не защитит свою свободу и суверенитет», — сказал он. Москва пригрозила прекратить сотрудничество на Международной космической станции МКС, если Запад не снимет санкции. Сейчас в Германии зарегистрировано почти 300 тысяч беженцев из Украины – преимущественно женщины, дети и пожилые люди, сообщает Министерство внутренних дел. Еще многие еще не зарегистрированы.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung надпись на рисунке: Сколько длится солидарность? Многие немцы переживают за украинцев. Они помогают – и в то же время заботятся о себе».

Недавно на берлинской городской железной дороге: женщина села и стала просить у пассажиров деньги. Она была похожа на человека, который не хочет, чтобы его замечали, одетый в джинсы и темный пиджак, а волосы связаны в хвост. Женщине говорила тихим голосом и, в отличие от многих других умоляющих, нечего было предложить: ни милой собачки, ни рассказа о ее путешествии в бедность, ни саксофона, чтобы сыграть «Hit The Road Jack».

Женщина обошла вагон, спрашивая слева и справа: «У вас есть деньги для меня?» Некоторые сказали: «Извините», другие покачали головами, большинство даже не подняли глаза. После того, как женщина прошла через вагон, ничего не получив, она остановилась. «Вы, наверное, уже все пожертвовали Украине, не правда ли», — воскликнула она, теперь вдруг громко, и сначала звучало так, словно она хотела простить безразличие пассажиров, допустив от их имени, что она просто показывает ее готовность помочь управлять более важными. вещами.

Но потом женщина продолжила. «Лучше пожертвуйте на Тафель», — требовала она, потому что там мало еды, «или в Африку», где ежедневно умирали от голода двадцать тысяч детей. Некоторые пассажиры раздраженно подняли глаза. Женщина вышла на следующей станции, в вагоне стала тишина.

Что должны были сказать пассажиры? Конечно, вы должны помогать людям, страдающим от голода. Может быть, женщина была одной из них. Но внимание тех, кто может помочь, никогда не распределяется равномерно между нуждающимися. Она соблюдает правила. Одно из них: чем ближе кто-нибудь к нужде другого, тем больше шансов, что он поможет. И многие немцы очень озабочены войной против Украины. Об этом свидетельствует, например, количество жертв, которые они жертвуют. Некоторые организации сообщают о постоянных записях, таких как альянс по ликвидации последствий стихийных бедствий. Там только за первые две недели войны получил 76 миллионов евро, больше чем когда-либо за столь короткое время.

Однако вопрос в том, что будет дальше. Большая солидарность будет немного меньше. Немцы сварят спаржу, жарят сосиски и уедут в отпуск и будут жаловаться, что все так дорого стало. Даже дороже, чем сейчас. Насколько тогда немцы будут солидарны с украинцами, пока неизвестно. Это усложняет работу федерального правительства, например, когда ему приходится принимать решение об энергетическом эмбарго против России. Об этом сейчас просят многие. По последним опросам большинство немцев высказалось за. Но сколько людей готовых платить цену месяцами, а может и годами, чтобы экономить на колбасах-гриль и праздниках, быть подавленными, когда услышали, какой ресторан и какое среднее предприятие обанкротились, возможно, сами остались безработными? Особенно, когда что-то другое влияет на настроение, например тридцать вторая волна короны.

Никто не знает, как подумают немцы спустя несколько месяцев. Но есть признаки, в каком направлении это может идти. Ясно одно: доводы будут. Не потому, что одни люди солидарны, а другие – нет. Это часто бывает во время кризисов. Это можно было наблюдать и в условиях пандемии коронавируса. Одни хотели смягчить меры, чтобы снова дать детям свободу, другие – усилить меры защиты пожилых людей, больных и истощенных опекунов.

А еще были латеральные мыслители, просто им было все безразлично. Так и осталось. В их мире всегда верно противоположно тому, что говорят правительственные и главные СМИ. Первые латеральные мыслители уже начинают демонстрировать Путина, а в своих группах в Telegram они делятся российской военной пропагандой. Но то, что немцы сражаются, не плохо. Аргумент не заменяет солидарность, он сопровождает ее, потому что и то и другое является попыткой повлиять на то, что вас расстраивает. В кризисный 2021 год всех времен, когда многие говорили о расколе в обществе, люди в стране пожертвовали почти шесть миллиардов евро, больше, чем когда-либо с тех пор, как пожертвовали. Доноров было больше, и они в среднем жертвовали большие суммы. И количество младших доноров выросло.

Немцы пожертвовали много, когда новости были особенно удручающими: в разгар карантина и во время наводнения на юго-западе. Но до и после этого они тоже жертвовали. Теперь снова да. Некоторые помощники и организации сообщают, что огромная волна желания помочь медленно утихает. Но многие все равно помогают и дарят.

Италия. Газета «La Stampa», вышедшая из фото солдат, фотографирующихся на фоне подбитого российского танка в Буче возле Киева, с заголовком на фото: «Россияне покидают Киев».

Дания. Газета «Politiken», главное фото: «Украина Михаил Конахин спал, когда попали ракеты, и он погиб. В ночь на 18 марта три российские ракеты поразили военную базу в городе Николаеве, где спали Михаил Конахин и более 200 украинских военных. 50 из них погибли. Во вторник в Одессе на церемонии почтили шестерых погибших. Михаилу Конахину исполнилось 57 лет. Он воевал на фронте на Донбассе в 2014 году и снова ушел добровольцем, когда россияне напали в феврале.

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«Фины воздержались от референдума»

Главные политики Финляндии опасаются, что Россия может испортить референдум о членстве в НАТО из-за дезинформации. Премьер-министр Мэтте Фредериксен также видит угрозу в связи с предстоящим голосованием в Дании по оборонному альянсу. Большое количество политиков в Дании решили, что нынешняя ситуация в Европе для российских дезинформационных кампаний с прямым влиянием на общественное мнение приведет к тому, что часть граждан попадет под влияние пропаганды. «Люди очень прагматично относятся к этой теме. Они понимают, что риск слишком велик, и мы видели разные виды дезинформационных кампаний в разных частях света. Зачем рисковать?», — спрашивает Юрки Катайнен, бывший премьер-министр Финляндии от консерваторов, бывший комиссар ЕС, а сегодня директор государственного аналитического центра Sitra.

В течение многих лет в Финляндии было распространено убеждение, что страна должна когда-нибудь подать заявку, чтобы стать частью

Альянсу с реагированием НАТО, но сначала потребуется референдум. Как говорит Юрий Катайнен: «До нападения России на Украину это была распространенная идея». То же говорит Тейя Тийликайнен, директор Hybrid Coe, Европейского центра передового опыта по борьбе с гибридными угрозами, который занимается именно такими угрозами для НАТО и ЕС.

Как эксперт по политике безопасности, она также считает, что референдум о членстве в НАТО не кажется вероятным с картиной угрозы, наблюдаемой со стороны России прямо сейчас.

Испания. Газета: «ARA» вышла с названием и фото: «Харьков. Город-призрак. Опустошенный и разрушенный второй город Украины героически переживает жестокую российскую осаду».

Израиль. Газета «HAARETZ» вышла с колонкой. «Украинские войска отвоевали районы близ Киева». как отойти.Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении за несколько часов до этого предупредил, что уходящие российские войска создают «катастрофическую» ситуацию для мирного населения, оставляя мины вокруг домов, заброшенное оборудование и «даже тела погибших».

Украина и ее западные союзники сообщали о растущем количестве доказательств, что Россия выводит свои силы из Киева и наращивает свои войска на востоке Украины. По словам чиновников, украинские боевики вернули себе несколько районов вблизи столицы после того, как вытеснили россиян или следовали за ними.

Заметный сдвиг не означал, что страна столкнулась с отсрочкой после более чем пяти недель войны или что более 4 миллионов сбежавших из Украины беженцев вскоре вернутся. Зеленский сказал, что ожидает, что отбывшие города выдержат ракетные и ракетные удары издалека, а бои на востоке будут напряженными.

The Jerusalem Post вышла с материалом: «Украинские войска вернули территории к северу от Киева. Зеленский обвиняет россиян в том, что они ушли из мин».

МККК пытается эвакуировать мирных жителей Мариуполя

Украинские силы продвигались в субботу в районы к северу от Киева, засоренные обломками и уничтоженными российскими танками, поскольку президент Украины Владимир Зеленский обвинил отбывших российских солдат в том, что они покинули мину.

Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские войска вернули себе более 30 городов и сел в регионе с тех пор как Россия на этой неделе объявила, что сократит операции вокруг столицы, чтобы сосредоточиться на боях на востоке.

Британская военная разведка заявила, что российские войска покинули аэропорт Гостомель в северо-западном пригороде столицы, где с первого дня вторжения шли бои.

На востоке колонна Красного Креста снова пыталась эвакуировать мирных жителей из осажденного портового города Мариуполь после того, как в пятницу пресекла попытку из-за отсутствия гарантий безопасности. Но ожидалось, что эта обновленная миссия достигнет порта по крайней мере до воскресенья.

Россия обрисовала разведение сил под Киевом как жест доброй воли на мирных переговорах. Украина и ее союзники утверждают, что российские силы были вынуждены перегруппироваться после больших потерь.

«На севере нашей страны кафиры отходят. Это медленно, но заметно. Кое-где их выгоняют с потасовкой. В остальном они сами оставляют позиции», – сказал Зеленский в видеообращении, обнародованном в субботу.

«Они заменяют всю эту территорию. Пройдут дома, меняют технику, даже тела погибших», – сказал он, не ссылаясь на доказательства. Министерство обороны России не ответило на запрос о комментариях по обвинениям, и Reuters не смог проверить их независимо.

В селе Новая Басан к северо-востоку от Киева, которая была среди отвоеванных украинскими силами, тело мужчины лежало у туши автомобиля. Женщина плакала, когда мужчины приносили гроб, чтобы вытащить тело. В деревне были признаки ожесточенных боев, вокруг обрушены здания и обломки танков и бронетехники. Еще одно тело, очевидно, русского солдата, лежало у уничтоженного БТР.

Во время освещения войны погиб Максим Левин, украинский фотограф и видеооператор, работавший на украинский новостной сайт и давний участник toeuters. Его тело нашли в деревне к северу от Киева 1 апреля, сообщает в субботу новостной сайт LB.ua, где он работал.

Россия отрицает нападения на мирных жителей в рамках того, что президент Владимир Путин называет «специальной военной операцией», направленной на демилитаризацию и «денацификацию» Украины.

Украина называет это неспровоцированной захватнической войной, а западные страны ввели жесткие санкции, пытаясь сжать экономику России.

В окруженном Мариуполе, главной цели России в юго-восточном регионе Украины на Донбассе, десятки тысяч мирных жителей остаются в ловушке, не имеют доступа к пище и воде.

Колонна из около 54 украинских автобусов и других частных транспортных средств в сопровождении команды Международного комитета Красного Креста возобновила попытку организовать массовую эвакуацию из города.

Подпись под фото: «Житель села Дмитровка к западу от Киева вчера проходит мимо уничтоженного российского танка».

Газета Yedioth Ahronoth вышла с материалом от своих корреспондентов, которые сопровождали украинские войска в течение 30 часов и были среди них. «Мы шли по городу-призраку. Здесь нет ни одного здания, которое бы не пострадало. Большинство из них полностью уничтожены. Кроме водителя находившегося в нем транспортного средства. Тела были нагромождены, живыми мы видели только два человека, пишут корреспонденты издания.

Фото подписано: «Разрушения и трупы»

Аргентина. Издание «Clarin» Подпись на фото: «Вторжение в Украину. Только ужас после ухода Буча под Киевом. Разрушение, братские могилы и расстрелянные со связанными руками мирное население. Оттуда уже ушли российские захватчики, группирующиеся на Востоке».

Уругвай. Издание «El Pais» вышло с материалом и фото украинской женщины «Я НЕ ХОЧУ ЙТИ». Ирина, первая украинка, искавшая убежища в Уругвае

США. Издание The Press of Atlantic сity вышло с подзаголовком: Мне было так больно, я плакал, когда (вторжение) произошло 24 февраля. По крайней мере, я могу это сделать… Я здесь, в Штатах. У меня есть связи, у меня есть ресурсы, и моя обязанность — быть инициативной и помогать своим людям, моей семье, друзьям». Основное название «Помощь Украине»

Местные украинские американцы жертвуют этим делом. Что вы делаете, когда ваш дом атакуют, но вы находитесь за тысячи миль? Такой вопрос задавали себе многие украинцы-американцы, когда Россия вторглась в Украину в конце февраля и шокировала совесть большей части света. Украинская община Южного Джерси объединяется, чтобы найти ответ. Ольга Люппа, американка украинского происхождения из Оушен-Сити, руководит усилиями организации сбора пожертвований персонала в Медицинском центре «Шор», где она работает представителем по обслуживанию пациентов. 41-летний Люппа привлекает сеть местных соотечественников для доставки помощи Украине. «Мне была такая боль, я плакал, когда (вторжение) произошло 24 февраля», – сказал Люппа. 41-летняя Ольга Люппа из Оушен Сити собирает медикаменты, которые собирается отправить в Украину. Ящики для пожертвований разместили вокруг медицинского центра Shore в Сомерс-Пойнте.

«The Washington Post». Заголовок «Россия сужает целые войны, отступает от Киева».

Подпись фото 1: «Украинские военные проверяют тела мирных жителей на наличие мин-ловушек в субботу в оккупированном Россией пригороде Киева Бучи. Поскольку российские военные отступают с захваченной территории, появляется более четкая картина человеческих страданий, вызванных вторжением».

Подпись фото 2: «Жители Донецка и Луганска, территорий, которые находятся под контролем сепаратистских правительств на востоке Украины, на железнодорожном вокзале в России».

Заголовок колонки на первой полосе: «Украина держит линию; Москва смотрит на восток». Армии не хватает сил, численности, чтобы взять столицу.

Через пять недель после того, как российские войска ворвались в страну в надежде быстро захватить столицу, установить дружественное правительство и подчинить Украину, российские военные, похоже, сокращают свои цели, чтобы определить приоритетность на востоке, передислочивая силы, предназначенные для Киевской. области.

Этот шаг представляет собой новый и существенно другой этап войны, поскольку Россия выводит свои войска из избитых северных и западных районов, чтобы сосредоточиться на востоке, где она уже повлекла массовые разрушения и лишения, особенно в городе Мариуполь, где около 100 тыс. люди оставались в ловушке в ужасающих условиях.

Изменения отражают признанием в Москве того, что Россия больше не может достигать своих первоначальных целей, считают аналитики. Получив первоначальные достижения, силы России остановились на большинстве фронтов, на которые они продвигались, а между тем они понесли огромные потери в технике и солдатах.

Вашингтон и другие западные партнеры выражают скептицизм по поводу заявленных Россией намерений переориентироваться на восток, а чиновники утверждают, что Россия, похоже, перегруппировывает и перемещает свои силы, а не ограничивает свои цели.

То, что ждет впереди, может оказаться столь же кровавым, как Россия компенсирует свою несостоятельность достичь значительных успехов на земле, нацеливая гражданские районы с помощью ракет и авиаударов. Это также создает вероятность более продолжительной войны, по крайней мере, чем ту, которую первоначально предусматривала Россия.

Но это также откладывает, возможно, безусловно, более широкую угрозу для Украины в целом, коренным образом изменяя характер войны.

«Россия проиграла большую войну», – сказал Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса в Шотландии. «Великая война закончилась».

Колонка слева: «В новом болоте Путина призраки советской неудачи в Афганистане». Кремль рассчитывал на быстрое, беспроблемное обезглавление, чтобы решить проблему соседа, который, казалось, отошел слишком далеко от орбиты Москвы.

Но после того, как ее хваленая армия прогремела через границу, мало что пошло по плану.

Войска вторжения встретили ожесточенное сопротивление украинцев, защищавших родную землю. Международные союзники, включая Соединенные Штаты, устремились на помощь аутсайдерам. И война, в которой Москва считала шанс продемонстрировать свое могущество, стала кровавым и мятущим проявлением слабости, которая угрожала стабильности ее глубоко укорененного режима.

Так прошло пятинедельное вторжение России в Украину. Но то же описание относится к злосчастной авантюре Советского Союза в Афганистане, которая ускорила крах дома и конец холодной войны.

Теперь история этого четырехдесятилетнего конфликта нависает над принятием решений президентом России Владимиром Путиным, когда он пытается преодолеть трясину, которую он сам нанес. Ветераны войны в Афганистане говорят, что он уже не учел некоторых из ее важнейших уроков, в частности переоценив возможности своих военных и неправильно оценив своих противников.

«Россияне недооценивали афганцев в 1980-х», – сказал Брюс Ридель, работавший над скрытой программой ЦРУ по оказанию помощи повстанцам. «Кажется, сегодня они недооценили украинцев».

Ридель сказал, что в этой неудаче есть ирония: Путин, вторгнувшись в Украину, кажется, стремился восстановить славу, потерянную во время распада Советского Союза, событие, которое он назвал «величайшей геополитической катастрофой века».

Однако, совершив некоторые из тех же ошибок, которые преследовали советских лидеров до того дня, когда их империя распалась, Путин подверг сомнению российские власти — не говоря уже о его собственном будущем».

«ОТХОД РОССИИ ОТ КИЕВА РАССМОТРИВАЕТСЯ КАК ГЛАВНЫЙ ПОВОРОТ» главный материал в «The New York Times».

Подпись под фото: «Раздача пищи в субботу в Буче, Украина, ключевом городе на западном берегу реки Днепр, который снова был под контролем Украины»

Колонка первое дело: «Путин напомнил Западу, что у него тоже есть экономическое оружие

Через пять недель после вторжения России в Украину Соединенные Штаты, Европейский Союз и их союзники начали экономическое контрнаступление, которое прекратило доступ России к сотням миллиардов долларов ее собственных денег и остановило большую часть ее международной коммерции. Более 1000 компаний, организаций и отдельных лиц, включая членов внутреннего окружения президента Владимира В. Путина, попали под санкции и попали в финансовую неопределенность.

Но на прошлой неделе Путин напомнил миру, что у него есть собственное экономическое оружие, которое он может использовать, чтобы причинить боль или отразить нападения. Благодаря ряду агрессивных мер, предпринятых российским правительством и их центральным банком, рубль, потерявший почти половину своей стоимости, пробрался обратно почти на место, где оно было до вторжения.

А затем возникла угроза остановить поток газа из России в Европу, что было вызвано требованием Путина, чтобы 48 «недружественных стран» нарушили собственные санкции и платили за природный газ рублями. Оно заставило лидеров в столицах Германии, Италии и других союзных государств бороться и продемонстрировать самым заметным образом с начала войны, насколько им нужна российская энергия для питания своих экономик.

Именно эта зависимость заставила Соединенные Штаты и Европу освободить закупки топлива от строгих санкций, введенных против России в начале войны. Европейский Союз получает 40% газа и четверть нефти из России. Как предупредил на прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц, отключение от одного дня до следующего приведет к погружению «нашу страну и всю Европу в рецессию».

Колонка первое дело: «Тела, мины и обугленные танки, оставленные по наследству»

БУЧА, Украина — Российские войска, которые в начале войны намеревались завладеть Киевом с танками и артиллерией, в субботу отступили под огнем широким фронтом, оставив за собой погибших солдат и сожженную технику, по словам свидетелей, украинских чиновников, спутниковых снимков и военных аналитиков.

Уход предусматривает возможность серьезного поворота в шестинедельной войне — краха, по крайней мере, начальной попытки России захватить Киев, украинскую столицу и прекращение ее надежд на скорейшее покорение нации.

Москва охарактеризовала уход как тактический шаг по перегруппировке и перерасположению своих сил для большого прорыва на Донбассе на востоке Украины. Хотя есть признаки того, что военные выполняют этот план, аналитики говорят, что это не может скрыть масштаб поражения.

«Начальная российская операция стала провальной, и одна из ее центральных целей – захват Киева – оказалась недостижимой для российских войск», – сказал Майкл Кофман, директор российских исследований CNA, научно-исследовательского института в Арлингтоне, штат Вирджиния. телефонное интервью в субботу.

В других частях Украины российские атаки не утихают, и Пентагон предупредил, что формирование под Киевом может перемещаться для возобновления нападений.

На юге колонна помощи, организованная Международным комитетом Красного Креста, которая остановилась на пути, чтобы доставить некоторую помощь.

могу в осажденный город Мариуполь, снова двигался. Надежда, которую не раз уничтожали российские обстрелы, заключалась в том, чтобы доставить аварийные припасы к заключенным жителям города.

«В Венгрии старый союзник Путина сталкивается с избирателями, озабоченными войной» – еще один материал.

ДЕБРЕЦЕН, Венгрия — Высокий мемориал, построенный на поле битвы, где российская имперская армия разгромила венгерские войска, оплакивает победу России над «храбрыми защитниками отечества» в 1849 году. Это напоминание о том, как на протяжении веков психика Венгрии формировалась и шрамовалась призраком русского владычества.

«Постоянный страх перед Россией», – сказал Дердь Миру, профессор истории в Дебрецене, венгерском городе вблизи границы с Украиной, где произошло сражение.

Во времена премьер-министра Виктора Орбана этот страх превратился в доверчивые объятия. Господин Орбан, политический мошенник, наслаждающийся бросанием вызова потому, что он презирает либеральные конвенции, годами рассматривал Россию как надежный источник энергии, а ее президента Владимира Путина как маяк бессмысленного национализма и мускулистое руководство, которое в мягкой форме наследует удушающую хватку Кремля на СМИ и его однопартийную систему.

На фоне агонии, нанесенной соседней Украине в течение последних пяти недель со стороны Москвы, позиция г-на Орбана вызвала у многих в Венгрии и за ее пределами подавленность и гнев, что страна с таким продолжительным и болезненным опытом российской агрессии может так далеко выйти из строя. остальная Европа.

Перед выборами в воскресенье против чрезвычайно объединенной оппозиции господин Орбан назвал себя нейтральным миротворцем, не желающим раздувать войну.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ