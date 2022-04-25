Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 25 апреля

Украина противостоит российскому вторжению уже 2 месяца. Весь цивилизованный мир поддерживает нашу страну. И первые полосы мировых СМИ подтверждают это изо дня в день.

Британия и Шотландия

Фотография матери и ребенка, убитых в Одессе в субботу, доминирует на первой полосе Metro. 27-летняя Валерия Глодан и трехмесячная Кира находились в 14-этажном многоквартирном доме, когда по нему был нанесен удар российской авиации. Заголовок гласит: «Малейшая жертва Путина».

Путин будет «манипулировать» визитом главы ООН в Москву, предупреждает Джонсон – пишет Telegraph.

«Financial Times» сообщает, что Путин считает, что мирные переговоры зашли в «тупик», и нацеливается на захват земель в Украине.

В The Scotsman колонка c заголовком: «Зеленский призвала к поставке более смертоносного оружия перед переговорами с США».

Европа

Австрия. Газета «Vorarlberger Nachrichten»

». Заголовок: «Перемирие на Пасху в Украине не было».

Россия продолжает свои атаки на Украину, несмотря на призывы к прекращению огня на православную Пасху. В очередной раз обстреляли десятки военных объектов и многочисленные позиции украинских военных.

Заявления министра иностранных дел Александра Шалленберга (ОВП) о ЕС и Украине вызвали большой резонанс за границей. Шалленберг размышлял вслух о вариантах, отличных от полноправного членства.

Италия. «La Stampa» заголовки: «Блинкен приземляется в Киеве плюс помощь Зеленскому».

Мэр Николаева Путин хочет еще один Мариуполь

Россияне также впервые на Пасху обстреляли Полтаву ракетами

Еще одно заглавие: «Тысячи демонстрантов за мир: «Но мы не поддерживаем Россию»

Газета «IL Terreno», вышла с заголовком над фото: «На площади также за Украину в Лукке уничтожена мемориальная доска в память о расстрелянных партизанах»

Газета «La Sicilia», вышла с заголовком на фото: «Привет Белли».

Кошмар войны на День освобождения, день, который не может быть поводом для расколов

На поле войны в Украине продолжают гибнуть люди и дети Путин сфотографировался в церкви на Пасху, но перемирия нет.

Литва. Газета «Klaipeda» – «Наши врачи в Украине: труднее всего это переносить эмоционально».

Косово. Издание «Koha Ditore» Подпись под фото: «Жители Бучи, пригород Киева, где после ухода русской армии были обнаружены сотни погибших и убитых мирных жителей, праздновали православную Пасху во дворе церкви, где также была обнаружена одна из братских могил. Президент Владимир Зеленский в праздничном послании сказал, что «свет победит тьму», имея в виду войну Украины против российской агрессии. В воскресенье исполнилось два полных месяца с момента вторжения России в Украину».

Главный материал: «Франция решает за Европу»

«Отныне я больше не кандидат одного лагеря, а президент всего», — заявил Макрони в своей первой речи после победы во втором туре. «Я говорю тем, кто голосовал за ультраправых, что это моя обязанность и ответственность моей команды – решать их проблемы». Европейские лидеры поспешили поздравить президента Макрона с переизбранием после того, как Ле Пен, обвиненная в тесных связях с Владимиром Путиным, подвергла сомнению связи Франции с Европейским Союзом и НАТО.

Франция. Издание «Le Monde». Подпись под фото: «Во время полета боевого самолета Сухой Е-50 в Жуковском аэропорту возле Москвы»

Заголовок: «Путин: О войне; На войне»

Если он этого и не предполагает – военное насилие является излюбленным инструментом российского президента.

Исландия. Издание «Morgunbladid» — «В Украине начался третий месяц войны»

Прошло два месяца, как президент России Владимир Путин приказал своей армии вторгнуться в Украину 24 февраля. Российские войска находились на границе с Украиной до вторжения в страну с севера, востока и юга.

Сейчас идет празднование Пасхи Православной Церкви, как видно на фото, сделанном вчера в селе Лиман на востоке Украины. Во время церемонии еще издали были слышны воздушные удары. Подтверждается, что, по меньшей мере, восемь человек погибли в результате нападений россиян на портовый город Одесса в субботу. Сто тысяч человек до сих пор находятся в ловушке в городе Мариуполь, оккупированном Россией почти с начала вторжения.

Продана военная техника, которая, вероятно, будет использована сейчас. В субботу сообщалось, что Франция и Германия продали России военную технику почти на 300 миллионов долларов США, несмотря на торговое эмбарго между 2015 и 2020 годами. По всей вероятности, что оружие сейчас находится в использовании во время войны. В этом месяце Европейский Союз был вынужден закрыть лазейку в законе, позволяющую странам отправлять военную технику в Россию. Лишь 8 апреля эту лазейку закрыли из-за роста недовольства стран Балтии и стран Восточной Европы. Украинские власти вчера призвали к мирным переговорам с Россией возле металлургического завода «Асовсталь», где сейчас находятся украинские военные и мирные жители.

Ирландия. Газета The Irish Times — Украинцы получат доступ к вакантным социальным домам.

Свободные социальные дома будут возвращены в пользование для украинских беженцев, а для наблюдение за долгосрочным реагированием была создана новая межведомственная рабочая группа.

Ожидается, что завтра министр жилищного строительства Дарра О’Брайен внесет в кабинет положения с изложением среднесрочных и долгосрочных планов решения острой проблемы с жильем.

На минувшей неделе Кабинет Министров предупредил, что все типы размещения могут быть заполнены до последней недели апреля. Понятно, что количество доходов в пятницу и субботу было относительно низким — 277 беженцев за два дня, что продолжает тенденцию с Пасхи.

Мишель Мартин вчера отверг идею ограничить количество прибывающих в Ирландию украинских беженцев после того, как за два месяца прибыло более 25 000 человек.

Ожидается, что господин О’Брайен проинформирует кабинет министров о расширенной программе, согласно которой пустые социальные дома будут возвращены в эксплуатацию. Около 6000 таких домов были сданы в эксплуатацию за последние два года.

Была создана межотраслевая и межведомственная целевая группа по жилищным вопросам для разработки вариантов долгосрочного жилья в связи с войной в Украине.

Оперативная группа изучает возможность переоборудования пустых зданий в соответствующее жилье для бегущих из Украины. Он также рассмотрит активацию разрешений на планирование, которые еще не начались.

Ракетные атаки

Тем временем восемь человек погибли в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Одессе в субботу. Восемнадцать человек также получили ранения в результате залпа, который, по словам Киева, был выпущен российскими самолетами над Каспийским морем и поразил военный объект.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве, что станет первым визитом чиновников в столицу Украины после российского вторжения.

В обращении к Пасхе в киевском Софийском соборе, которому 1000 лет, Зеленский сказал: «Этот великий праздник внушает нам надежду и твердую веру в то, что свет победит тьму, добро победит зло, жизнь победит смерть, и поэтому Украина непременно победит»

Германия. Газета «FAZ». Подпись под фото: «Все там: президент Украины Зеленский дает пресс-конференцию у станции киевского метро в субботу».

Колонка справа: «Два месяца войны»

Агрессивная война России против Украины в этот понедельник длится уже третий месяц. Даже российская пропаганда уже не утверждает, что в военном отношении в соседней стране все идет по плану. У украинцев дела были намного лучше, чем многие предполагали через некоторое время после атаки с трех направлений. Но с каждым днем ​​острее перед ними возникает вопрос, как долго они еще смогут выдерживать натиск захватчиков. Подразделения, безусловно, не лишены боевого духа. Но они должны быть оснащены всем необходимым для успешной обороны.

Здесь в игру вступают зарубежные страны и не в последнюю очередь Германия. Конечно, не было недостатка в жестах и ​​словах солидарности. Но нужно действовать. И политически тоже Украину нужно поддерживать на всех международных форумах. Сюда относятся визиты в Киев важных политиков. Американцы сейчас даже отправляют в Украину своих министров иностранных дел и обороны. Они должны не только укреплять моральный тыл нападающих.

Однако пока нет смысла в поездках западных политиков в Москву.

Владимир Путин укоренился в своем собственном мире и считает западных эмиссаров врагами. Интересно будет посмотреть, отнесет ли российский президент к этой категории и Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Антониу Гутерриш хочет навестить и Москву, и Киев. Не ждите чудес от этого путешествия. Если Путин серьезно верит в то, что говорят некоторые из его последователей, Россия в конечном счете воюет со всем миром, тогда становится окончательно понятным, что окончание войны реально только тогда, когда в Кремле будет другой президент. Тогда (последние?) доверчивые люди на Западе наконец-то должны попрощаться с иллюзией, что, в конце концов, Путина «только» волнует Украина.

Главный материал: «Украина предлагает России обмен солдатами»

Приступы продолжились также во время православной Пасхи

Блинкинг и Остин в Киеве

Учитывая бедственное положение военных и мирных жителей, оказавшихся на территории Мариупольского металлургического комбината, Киев предложил Москве переговоры. Советник президента Михаил Подоляк сообщил в воскресенье в Twitter, что обмен солдатами может быть обсужден во время «специального раунда». По данным российских источников, на заводе «Азовсталь» укрылись 2500 украинских боевиков и иностранных наемников. По украинской информации, в бункерах, построенных для ядерной войны, проживает тысяча мирных жителей, в том числе многие дети и женщины. Попытки создать коридоры для побега снова и снова терпели неудачу.

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и призвал его заставить Путина выпустить украинских солдат, оказавшихся в ловушке на сталелитейном заводе «Азовсталь», и вместе с ним разрешить гражданским лицам покинуть Мариуполь. По словам Зеленского, оба также говорили о поставках оружия и гарантиях безопасности для Украины, а также о блокаде кораблей в Черном море. Россия заблокировала доступ в порты страны после нападения на Украину. В результате, Украина, один из крупнейших экспортеров зерна в мире, больше не может ничего экспортировать морем.

Между тем, Россия продолжает свои атаки, несмотря на призывы к прекращению огня на православную Пасху. В очередной раз обстреляли десятки военных объектов и многочисленные позиции украинских военных, сообщил представитель Минобороны России. По данным украинских источников, восемь человек погибли в минувшие выходные в результате нападений на портовый город Одесса.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в выходные, что его страна уже поставила Украине оружие на сумму, эквивалентную 1,5 миллиарда евро. Кроме того, в субботу обе страны договорились о создании логистической компании. Он направлен на облегчение внешней торговли для Украины, пока порты заблокированы. За последние несколько дней впервые из-за польского порта на Балтийском море отгрузили зерно из Украины.

В воскресенье в Киеве ждали министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена. Зеленский выразил надежду, что Вашингтон поговорит с Берлином о поставках вооружений.

Материал: «Новый инструмент против пропаганды войны

Брюссель должен иметь возможность давать прямые указания социальным сетям во время острых кризисов

В будущем Европейская комиссия может потребовать, чтобы основные Интернет-платформы, такие как Facebook, Telegram или Twitter, «ограничивали неотложные угрозы» в острых кризисных ситуациях. Об этом договорились участники Европарламента и стран-членов во время итоговых переговоров по новому закону о цифровых услугах (DSA). Это должно применяться ко всем кризисам, представляющим непосредственную угрозу здоровью или общественной безопасности. В частности, речь идет о распространении пропаганды войны или дезинформации о таких болезнях, как Covid.

Указ будет действовать в течение трех месяцев и будет рассмотрен Европейским парламентом. «Перед лицом кризисов, пандемий или войн мы не можем полагаться только на волю Интернет-платформ», – подчеркнул комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. «Европе нужен юридический инструмент, чтобы обязать крупных цифровых игроков быстро реагировать.» Первоначальное предложение Комиссии по DSA от декабря 2020 года не предусматривало особых прав для Комиссии. Их вставляли преимущественно под впечатлением войны России против Украины.

Несмотря на это, ЕС использует DSA для усиления мер против распространения дезинформации, ненависти и ненависти. Большие интернет-платформы с более чем 45 миллионами пользователей обязаны ежегодно проверять, представляют ли они угрозу демократии, обществу или психическому или физическому благополучию своих пользователей. Если это так, например, поскольку алгоритмы рекомендаций систематически рекомендуют пользователям дезинформацию или видео с насилием, они должны принять меры по устранению ситуации. Платформы также должны предоставлять Комиссии и независимым ученым доступ к своим алгоритмам.

Новый закон также запрещает персонализированную рекламу для несовершеннолетних и рекламу на основе конфиденциальных данных, таких как религия или сексуальная и политическая ориентация. В ЕС создаются единые процедуры для удаления незаконного содержания, такого как детская порнография или незаконные враждебные выражения. Однако нет четких сроков удаления, как в немецком законе о защите сетей, который заменяет DSA.

Газета: «Der Tagesspiegel» Статья: «Rheinmetall» хочет поставить в Украину 100 танков.

Берлин/Киев – Немецкая группа вооружений «Rheinmetall» подала заявку в Федеральный министр экономики Роберт Хабек (Зеленые) на экспортную лицензию на поставку в Украину 100 танков Marder/Панцирь, которые находятся на хранении. Федеративная Республика еще этого не решила.

Перед объявленным украинским правительством визитом министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена к президенту Владимиру Зеленскому в Киев, в воскресенье российские войска продолжили наступление на востоке страны. По словам Киева, целями в Донецкой и Луганской областях были военная и гражданская инфраструктура. Украинские военные заявили, что возобновили контроль над восемью городами Херсонской области на юге страны. Украина опасается, что признанные Россией «народные республики», как и на Донбассе, также могут провозгласить независимость.

Газета «Mannheimer Morgen». Заголовок: «Украина: Киев готов к переговорам о людях, заблокированных на Мариупольском металлургическом комбинате».

Перемирие на Пасху не будет

Путин продолжает войну дальше

Россия продолжает атаковать Украину, несмотря на призывы к прекращению огня по случаю православной Пасхи. Десятки военных объектов и многочисленные украинские военные позиции снова подверглись обстрелу, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Глава Кремля Владимир Путин отметил роль церкви в социальном сплочении на русско-православной Пасхе. Церковь заботится об укреплении согласия между людьми, объяснил Путин. Патриарх Кирилл твердо стоит за президентом России в войне. Он рассматривает акцию как борьбу с влиянием западных либеральных недемократических ценностей в Украине.

По данным российских военных, он уничтожил подземный завод по производству боеприпасов для ВСУ в Павлограде Днепропетровской области. Ракетно обстреляны четыре состава боеприпасов и скопления войск в районе Харькова. Эту информацию проверить не удалось.

Украинские военные сообщили о возобновлении контроля над восемью городами в Херсонской области на юге страны. Учитывая положение боевиков и мирных жителей, застрявших на территории Мариупольского металлургического комбината, Киев предложил Москве переговоры. Советник президента Михаил Подоляк заявил в воскресенье, что может быть проведен специальный раунд для обсуждения обмена военнослужащими. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье позвонил главе турецкого государства Реджепу Тайипу Эрдогану и предложил выступить посредником в перегорах с Путиным для эвакуации мирных жителей из Мариуполя. По словам Зеленского, они также говорили о поставках оружия и гарантиях безопасности для Украины, а также блокаде кораблей в Черном море.

В воскресенье в Киеве ждали министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена. Президент Украины Зеленский хотел поговорить с ними о «перечне необходимого оружия и скорости его доставки». За последние несколько недель Киев посетили разные европейские главы правительств и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отправляется в Турцию накануне своих визитов в Москву и Киев. Анкара объявила в воскресенье, что он будет принят президентом Эрдоганом в понедельник. Гутерриш едет в Москву во вторник и в Киев в четверг.

Издание: «Rhein-Zeitung» – «Путин не знает праздничного отдыха»

Россия игнорирует православную Пасху, но при этом отмечает близость к Церкви.

Газета «Potsdamer Neueste Nachrichten» – «Rheinmetall» хочет поставить в Украину 100 танков Marder»

Соглашения с федеральным правительством еще ожидают

Киев сообщает о возвращении городов на юге

Перед визитом министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена к президенту Владимиру Зеленскому в Киев, анонсированному украинским правительством, российские войска в воскресенье продолжили наступление на востоке страны.

По данным украинских военных, целями в Донецкой и Луганской областях были объекты военной и гражданской инфраструктуры. Губернатор области призвал население покинуть спорные территории. Зеленский выразил надежду, что правительство США поговорит с федеральным правительством о предоставлении оружия.

Согласно сообщению Welt am Sonntag, федеральное правительство получило заявку от производителя вооружений Rheinmetall Landsysteme на разрешение экспорта 100 танкеров Marder, находящихся на хранении. Заявка была подана в Федеральный совет безопасности Министерством экономики. Пресс-секретарь федерального министра экономики Роберта Хабека (Зеленые) не захотела ничего говорить «о каких-либо незавершенных разбирательствах» «из соображений конфиденциальности».

По данным украинских военных, они возобновили контроль над восемью городами в Херсонской области на юге Украины. Ранее российские военные объявили, что взяли всю Херсонщину. Украина опасается, что там, как и на Донбассе, может быть провозглашена независимость от Украины на примере признанных Россией «Луганской и Донецкой народных республик». Кроме Донбасса, российский командующий объявил в пятницу целью завоевать весь юг Украины. Киев обвиняет Москву в планировании «псевдореферендума» по созданию «Херсонской Народной Республики».

По словам советника президента Украины Михаила Подоляка, металлургический завод в осажденном российскими войсками портовом городе Мариуполе, в котором застряли солдаты и мирные жители, находился под постоянным обстрелом. Киев предложил Москве переговоры в рамках специального раунда для обсуждения военных обменов. По российской информации, на заводе «Азовсталь» укрылись 2500 украинских военных и иностранных воинов. По украинской информации, в бункерах, построенных для ядерной войны, проживает 1000 мирных жителей, в том числе многие дети и женщины.

Подоляк напомнил, что президент России Владимир Путин приказал не штурмовать завод, а оцепить его. Неоднократно объявленные коридоры для гражданских побегов в выходные так и не появились. Генштаб Украины объявил, что Москва опрокинет боевые части с ракетами малой дальности «Искандер-М» в российский район Белгорода на северо-востоке Украины. У управляемых ракет дальность полета составляет 500 км.

Политики из СДПГ, ВДП и Зеленых попытались развеять впечатление, что правящая коалиция не в ладах во внутреннем споре о поставках тяжелого вооружения в Украину в выходные, несмотря на сохраняющиеся разногласия.

На своей федеральной партийной конференции в Берлине ВДП призвала к доставке тяжелого вооружения, Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок (Зеленые) призвали к этому в течение некоторого времени.

Глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн (СвДП) в воскресенье продолжила критиковать канцлера. Однако потом она представила это в Твиттере: «Светофор» — это правильное правительство в нужное время — не только из-за отсутствия альтернатив». Бронетранспортер Marder стал синонимом того, «что мы не хотим, не можем или не работает», – говорит Штрак-Циммерман.

Швейцария, издание «Tages-Anzeiger». «Оружие для Украины вызывает споры».

Германия не имеет права передавать в Украину военные материалы и боеприпасы, купленные в Швейцарии. Как сообщала Sonntags Zeitung, Государственный секретариат по экономическим вопросам недавно отклонил два таких запроса Германии со ссылкой на швейцарский нейтралитет и «обязательные критерии отказа Законодательства о военных материалах». Тип используемых боеприпасов того времени не был известен.

Президент Центра Герхард Пфистер теперь обвиняет Федеральный совет в «неоказании помощи Украине». Вчера он объявил в Твиттере, что Федеральный совет мог и должен был разрешить передачу боеприпасов.

Газета «BLIK». Анонс — название: «Центральный президент Герхард Пфистер (призывает предоставить швейцарское оружие Украине, несмотря на нейтралитет»)

Заголовок на фото: «Лицемерный разжигатель войны Путин праздновал православную Пасху. Он говорил о «вере в победу жизни» и не стеснялся: Путин в Спасском соборе в Москве, когда он бомбил Одессу»

Подпись на фото: «Он говорил о «вере в торжество жизни» и не стеснялся этого: Путин в Спасском соборе в Москве».

Швеция. «Expressen». Российский военный изнасиловал Марию — одновременно с расстрелом ее мужа

Турция. «Daily Sabah» – «По словам Зеленского, будущее мирных переговоров в Турции зависит от Путина».

Израиль. Газета «The Jerusalem post» — «Украинский раввин: россияне атаковали еврейское кладбище»

Еврейское кладбище под Киевом подверглось обстрелу российскими ракетами, заявил в воскресенье один из главных раввинов Украины.

Реувен Асман также сказал, что не получал пожертвований от крупных еврейских организаций, утверждающих, что поддерживают его.

Асман посетил Берковецкое кладбище в четверг, накануне последнего дня Песаха.

«Я приехал на кладбище и вдруг увидел десятки еврейских могил, разрушенных неразорвавшимися российскими ракетами».

Материал: Украина хочет, чтобы США поставляли тяжелое вооружение для войны»

Блинкен и Остин приехали в Киев

Луганский губернатор: Православное празднование Пасхи разрушено

Газета «HAARETZ»

США приглашают Израиль на экстренный саммит, чтобы помочь Украине

Израиль получил официальное приглашение от США принять участие в экстренном саммите для обсуждения увеличения помощи международному сообществу Украины в области безопасности в его войне с Россией.

Министр обороны США Ллойд Остин, организующий состоявшуюся на этой неделе в Германии встречу, направил приглашение своему израильскому коллеге министру обороны Бени Ганцу.

Однако Ганц, возможно, не сможет принять участие в саммите, на который были приглашены 40 стран, из-за противоречивых мероприятий, посвященных Дню памяти жертв Холокоста, которые начнутся в четверг. На его место может быть отправлен другой представитель Министерства обороны или Армии обороны Израиля.

В Минобороны пока не решили, кто возглавит израильскую делегацию.

Остин отправился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в воскресенье в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским после его призыва к более мощному оружию для отражения российского вторжения.

«Завтра мы обсудим этот точный перечень вооружений, которые нам необходимы, и темпы поставки», – сказал Зеленский на пресс-конференции в субботу вечером на станции метро. Он добавил, что Украина хочет, чтобы США согласились стать одним из гарантов безопасности.

В последние месяцы Зеленский и другие украинские

деятели критиковали Израиль за то, что не предоставил оборонного оборудования и оружия, чтобы помочь Украине бороться с российскими войсками. В прошлом месяце Зеленский обратился к Кнессету в Zoom, сказав в критике ответа Израиля: «Мы можем спросить, почему мы не можем получить от вас оружие, почему Израиль не ввел мощные санкции против России или не вводит давления на российский бизнес».

Недавно Израиль объявил, что отправляет в Украину партию защитных жилетов и касок, явно ускоряя оказание помощи в свете критики и недовольству администрации Байдена политикой Израиля.

До этого Израиль предлагал оборонную и гуманитарную помощь, но воздерживался от предоставления штурмового оружия Украине.

Россия со своей стороны недовольна тем, что Израиль присоединился к международному хору осуждения ее действий в Украине, а министерство иностранных дел в Москве недавно раскритиковало нападения Израиля в Сирии и его поведение на палестинской арене.

Азия

Япония. Газета «The Japan Times».

«Так ли изолирована Россия, как надеются союзники Украины?»

Через два месяца после вторжения России в Украину заявление президента США Джо Байдена о том, что Москва изолирована больше, чем когда-либо, больше похоже на принятие желаемого за действительное.

Попытки подвергнуть Москву остракизму столкнулись с сопротивлением сопротивляющейся части международного сообщества.

«Существует очень явная изоляция России от западного блока, особенно из-за ряда последовательных санкций, усложнивших коммерческий и финансовый обмен», — сказала Сильви Матели, заместитель директора Французского института международных отношений и стратегических вопросов.

«Что касается изоляции России на международной арене, то здесь ситуация совсем другая, с рядом очень осторожных стран, отказавшихся подвергнуться западному давлению», — добавил французский исследователь.

Российское вторжение, начатое 24 февраля с заявленной целью «денацификации» и демилитаризации Украины, вызвало немедленное возмущение в Европе и Северной Америке, лидеры которых пообещали изолировать Москву и ввести «беспрецедентные» санкции.

В последующие недели воздушное пространство НАТО и ЕС было закрыто для российских самолетов, а Соединенные Штаты запретили импорт российской нефти и газа, морепродуктов, водки и алмазов.

Некоторые российские банки были исключены из международной платежной системы SWIFT, а сотням выдающихся деятелей было запрещено приземляться на территории Европы. Но вне Запада реакция была более осторожной.

На Генассамблее ООН 2 марта Индия и ЮАР воздержались во время голосования с требованием ухода России из Украины. В Латинской Америке Бразилия и Мексика отказались участвовать в шквале санкций.

США

«The New York Times». Подпись под фото: «Украинские военные посещают православные Пасхальные службы на базе у линии фронта в юго-восточном городе Запорожье.».

Колонка справа: «ПОДОРОЖЬ ТОПОВЫХ ЧИНОВНИКОВ США В КИЕВ

ПОСЕТИТЬ ЗЕЛЕНСКОГО»

Драматическое шоу солидарности на фоне продолжающегося русского наступления на Востоке.

Издание «WSJ». Заголовки:

«Известная подруга Путина избежала санкций США». Чиновники взвешивают возможную реакцию на внесение 39-летней женщины в черный список.

«США вернут посольство в Украину и увеличат военную помощь».

Подпись под фото: «Волонтер подает еду после пасхальной мессы в греко-католическую церковь в Чернигове, Украина, в воскресенье».

Газета «Washington Post». Главный материал: «Мрачный праздник отчаяния и крови»

Нет перерыва в войне на православной Пасхе. Официальные лица США встречаются с Зеленским в Киеве

В Мариуполе эхо истории, полная разруха и последний бой

Фото 1 подпись: «Российская военная техника движется через территорию, которую контролируют поддерживаемые Россией сепаратистские силы в Мариуполе, Украина, в субботу».

Фото 2 подпись: «Жители Бучи, Украина собираются возле церкви Святого Андрея после Мессы, чтобы в воскресенье священнослужители благословили еду. Православную Пасху праздновали и украинцы, и россияне».

Канада. «The Guardian» – «Музыка для Украины».

P.E.I. Симфонисты благодарны за возможность делиться музыкой, помогать украинскому народу. Рейчел Хорн, президент PEISO, говорит, что 100% дохода от концерта 24 апреля пойдут на помощь украинским беженцам на P.E.I. и за границей.

Подпись под главным фото: «P.E.I. Симфонический оркестр выступает с концертом для Украины 24 апреля на главной сцене Конфедерационного центра искусств в Шарлоттауне».

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ