Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 23 апреля 2022 года

Украина обороняется от российского вторжения уже 2 месяца. Весь цивилизованный мир поддерживает нашу страну. Первые полосы мировых СМИ это подтверждают изо дня в день.

Танки для Украины, Франция и Германия продали России оружия на сумму 230 миллионов фунтов стерлингов после аннексии Крыма Москвой в 2014 году. Россия хочет прямого соединения с Приднестровьем, это оставило бы Украину без выхода к морю. В Ирландии хотят предоставить полномочия местным властям для покупки домов и размещения украинских беженцев. Оппозиция и «светофора» (правящая коалиция в Германии) требуют от канцлера поставки тяжелого оружия в Украину — канцлер отвечает, что не хочет ядерной войны.

Газеты Британии и Шотландии:

«Борис: я пошлю наши танки» — заголовок, занимающий главное место в «Daily Mail». Премьер-министр сообщает о серьезной эскалации помощи Киеву со стороны Великобритании, поскольку он предупреждает, что война может затянуться и Путин может победить. Великобритания поставит танки, чтобы помочь Украине отразить новое российское наступление, заявил вчера Борис Джонсон. В связи с серьезной эскалацией поддержки Киева со стороны Великобритании премьер-министр заявил, что необходимо увеличить военную помощь, потому что существует реальная возможность того, что Москва может выиграть войну. Предполагается, что британская армия направит в Польшу танки Challenger 2, чтобы поляки могли передать свои бывшие советские Т-72, ​​знакомые украинским экипажам. Это произошло после того, как украинский президент обратился к Западу с призывом предоставить ему тяжелое вооружение для борьбы с новой кампанией Кремля на востоке Донбасса.

The Daily Telegraph сообщает, что Франция и Германия продали России оружие на сумму 230 миллионов фунтов стерлингов со ссылкой на анализ ЕС. Согласно газете, две страны отправили в Россию оборудование, включая бомбы, реактивные снаряды, реактивные снаряды и оружие, несмотря на эмбарго, введенное на территории всего ЕС. Газета добавляет, что Париж и Берлин сопротивлялись запрету ЕС на покупку газа у России. Говорят, что Германия использовала лазейку в эмбарго для продажи оборудования, которое, как гарантировал Кремль, будет использоваться исключительно гражданскими лицами, тогда как Франция, по-видимому, использовала черный ход, чтобы позволить экспортерам выполнять контракты, заключенные до 2014 года. The Telegraph осуждает то, что она называет позором Парижа и Берлина, утверждая, что вооружение Путина «было бы нравственным оскорблением, если бы Европа сейчас не сделала того же для Киева».

Премьер планирует обмен танками на оборону Украины – название статьи в «Times».

В «FT» название «Джонсон предлагает отправить танки в Польшу, поскольку, по его словам, Россия может выиграть войну». Это заявление господина Джонсона было первым признанием великого западного лидера в том, что Россия может выиграть войну, «и знаменует собой значительный сдвиг в его собственной риторике по сравнению с тем, что было всего несколько недель назад».

Европа

Австрия. Газета «Der Standard». Колонка: «Россия хочет прямого соединения с Приднестровьем»

Глава Совета ЕС Мишель поговорил по телефону с Путиным

Спекуляции о военных целях России в Украине получили в пятницу новый толчок: заместитель командующего Центральным российским военным округом Рустам Миннекаев рассказал о создании «сухопутной связи» с Черноморским полуостровом Крым, который аннексирован в 2014 г., а впоследствии присоединен к Приднестровью. я.

Последнее, в частности, вызывает беспокойство в бывшей советской Республике Молдова. Маленькая страна между Румынией и Украиной уже испытывала значительное давление со стороны Москвы. С начала 1990-х годов в «Республике» Приднестровья на востоке страны правит пророссийский де-факто режим, не признаваемый международным правом. Министерство обороны Украины назвало планы России «империалистическими».

В портовом городе Мариуполь, где ведутся боевые действия, российские военные заявляют, что хотят объявить о прекращении огня и создать гуманитарный коридор в пострадавший металлургический завод «Азов-Сталь», но только в том случае, если там сдадутся украинцы. В телефонном разговоре с главой Совета ЕС Шарлем Мишелем глава Кремля Владимир Путин снова раскритиковал политику Запада. Согласно заявлению из Москвы, он (Запад) игнорирует военные преступления, совершенные украинской стороной.

Издание «Vorarlberger Nachrichten». Подпись на главном фото: За мир и солидарность. Благотворительный концерт для Украины в Festspielhaus стал поразительным событием».

Бельгия. «DeMorgen», анонс статьи с заголовком: «В ХАРЬКОВЕ МНОГИЕ ПОЧРЕВИЛИСЯ Глубоко под землей на Луне: По крайней мере, я могу здесь поспать. Даже если это в полуразрушенном блоке метро».

Испания. Газета «ARA». Заголовок на фото: «Мариуполь, (сейчас) больше русского.

Российские войска, продолжающие бомбардировать металлургический завод, где до сих пор сопротивляются украинские солдаты и мирные жители, уже оккупируют центр города».

Испания. Издание La Vanguardia — заголовок: Россия хочет оккупировать всю южную Украину и закрыть ее выход к морю.

Подзаголовок: В городе под Мариуполем спутники обнаружили более 300 братских могил.

Россия планирует оккупировать не только восток Украины, а весь юг страны, вплоть до соединения с пророссийским регионом Приднестровья в Молдове. Эта цель, признанная высоким российским военным командованием, оставила Украину без выхода к морю.

Издание «EL Mundo». Главный материал: «Европа поможет Украине верефицировать военные преступления».

Подпись под фото: «Механический транспортер вчера перемещал тела, эксгумированные в Буче под Киевом».

Заголовок: «Каждый евро, который Испания платит России, идет на военную технику»

Люксембург. «Luxemburger Wort» название: «Обожженная земля. Два месяца войны и страданий в Украине – и конца не видно».

Мертвые на улицах, братские могилы. Разбомбленные дома, бегущие люди, травмированные дети. Все это изображение российского вторжения в Украину, которое началось в воскресенье ровно два месяца назад. Обычно в субботу в политическом разделе LW есть репортаж. Но по случаю печальной годовщины редакция решила, чтобы на странице репортажа сами за себя говорили фотографии, иллюстрирующие неурядицы этой войны. Во время обмена электронными письмами редакторы LW Стив Биссен и Майкл Мертен также спрашивают о ходе войны, анализируют ошибочные суждения Кремля, а также спрашивают о ошибках, допущенных Западом.

И рискнем взглянуть на возможные пути выхода из запутанной ситуации.

Тем временем в Украине продолжались боевые действия во время православных пасхальных праздников. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия отвергла предложение о прекращении огня. В Мариуполе оставшиеся украинские защитники отступили на территорию меткомбината «Азовсталь». Спутниковые снимки указывают на возможное массовое захоронение вблизи портового города.

Еще один материал: «Профессионалы из Украины»

Люксембург. Убегающий от войны в Украине за границу ищет работу. Люксембургский рынок труда остро нуждается в квалифицированных работниках. И потому возникает вопрос: сойдутся ли они вместе? В середине марта в агентство по трудоустройству Люксембурга первым обратился Адем, бежавший от войны в Украину и желавший зарегистрироваться здесь как претендент. Уже около двух недель ежедневно регистрируют около 20 беженцев. В настоящее время регистрировалось около 200 человек. Первые данные о приезжих показывают: 75 процентов составляют женщины, 70 процентов имеют высшее образование, многие даже в финансовой сфере. Однако есть проблемы.

Италия. «La Stampa» «Русское наступление» – это заголовок. «План Москвы: цель Донбасса и юга Украины. ООН: военные преступления, первые подтверждения. Драги поедет в Киев», — говорится над фото.

Газета La Sicilia, вышла с заголовком на фото: Доктор Живаго. Пока он ждет, когда украинцы поднимут белый флаг в тюрьме мариупольской, Путин снова пытается подменить карты и обвиняет EC в безответственности за военную поддержку. «Вы только русофобы»

Руководитель Италии Драги в мае будет в Киеве.

Нидерланды: Газета «Trouw» Главный материал: Война в Украине • Планы правительства прекратить использование российского газа до конца этого года очень амбициозные». Премьер-министр Марк Рютте надеется, что это сработает, но никаких гарантий не может дать. Заголовок: «Кабмин хочет избавиться от зависимости от российского газа в этом году».

Франция. Издание «Le Monde» – заглавие: «Донбасский фронт. С украинскими воинами в ожидании штурма».

Польша. «Gazeta Wyborcza» – «Я был белым радикалом, но я преодолел это».

Кто такие солдаты полка АЗОВ, обороняющие Мариуполь

Ирландия. Газета The Irish Times — Россию призвали разрешить эвакуацию Мариуполя.

Командующий заявил, что России нужен юг Украины и доступ к молдавскому региону.

«Новые полномочия по размещению украинцев» — заголовок в газете «Irish Examiner»

Местные власти должны предоставить дополнительные чрезвычайные полномочия по покупке домов для размещения украинских беженцев в ближайшие недели в соответствии с планами, которые разрабатывает правительство.

Согласно конфиденциальным документам Кабинета министров, министр жилищного строительства Дарра О’Брайен «срочно разрабатывает» подробный план по устранению прогнозируемого брака 8300 коек до конца мая.

Высокопоставленные источники в правительстве указали на беспрецедентные усилия всего государственного аппарата, направленные на то, чтобы минимизировать количество людей, которые размещаются в крупных общинных центрах для беженцев.

«Сейчас задействованы все рычаги, которые находятся в распоряжении правительства», — сказал высокопоставленный источник.

Существующие полномочия, позволяющие советам приобретать до 200 домов для семей, «склонных к риску остаться без крова», должны быть расширены в связи с наплывом украинских беженцев.

Во вторник в кабинете министров господин О’Брайен представит меморандум с подробным описанием «расширенной программы приобретения», согласно которой у местных властей будет большая гибкость в приобретении домов, которые позволят людям переехать из беспризорных и конкретных домов, необходимых для людей. с ограниченными возможностями или другие неотложные потребности.

Господин О’Брайен также подробно расскажет о вариантах среднесрочного и долгосрочного жилья в ответ на кризис с украинскими беженцами. В дополнение к более широким полномочиям советов он будет добиваться одобрения расширенной программы пустот, чтобы вернуть в пользование вакантные социальные дома.

«Министр имеет чрезвычайные полномочия в соответствии с действующим законодательством, согласно которому определенные требования к планированию и закупкам могут быть исключены, если это необходимо для ускорения доставки в чрезвычайных ситуациях», — сообщили Irish Examiner.

Также была создана межотраслевая и межведомственная целевая группа по вопросам жилья для разработки вариантов долгосрочного жилья специально в связи с войной в Украине. Эта целевая группа изучает вопрос о среднесрочном превращении пустующих государственных и частных зданий в соответствующее жилье специально для украинских беженцев, а также о долгосрочной активации еще не начавшихся разрешений на строительство.

Сохраняется высокий риск недостатка срочного и краткосрочного жилья в ближайшей перспективе, говорится в меморандуме Кабинета министров во вторник.

Эта новость появилась на фоне противоречивых сообщений правительства о сроках выплат людям, предоставившим жилье беженцам из Украины. В то время как некоторые источники в правительстве заявили, что отчеты о выплатах в размере до 400 евро в месяц были точными, другие, более близкие к финансовой стороне, отклонили эти истории как «полную пустышку», добавив, что любое решение «принято за несколько недель».

Высокопоставленные источники в правительстве заявили, что некоторые коллеги «забегают вперед», поскольку ни одно предложение о такой оплате даже не было внесено на рассмотрение, не говоря уже о том, чтобы быть одобренным.

Тем временем группы, представляющие беженцев, заявляют, что для интеграции украинцев «чрезмерно полагаются на помощь добровольцев», призывая к созданию оперативной группы по чрезвычайным ситуациям или органу, аналогичному Национальному собранию.

Будет создана группа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

Вчера группа благотворительных организаций во главе с Ирландским советом по делам беженцев встретилась с Таосичем Майклом Мартином и министром по делам детей Родериком О’Горманом, чтобы обсудить прибытие до 33 000 беженцев до конца мая.

Группа, в которую входят Community Work Ireland, Doras, Украинский кризисный центр в Ирландии и Семейный ресурсный центр West Clare, заявила, что если с кризисом справиться неправильно, существует опасность проявления расизма по отношению к тем, кто сюда приезжает.

Во время встречи группы предупредили Мартина, что уровень поддержки и спектр необходимых услуг будут намного выше, чем во время Covid.

«Мы обеспокоены тем, что разница в стандартах, подходах и уровнях оказанной поддержки во многом зависит от прочности инфраструктуры и местных сообществ», — заявили представители после встречи. «Группа призывает к назначению независимого национального директора высокого уровня, который возглавит реагирование на кризис».

Германия. Газета «FAZ». Главный материал: «Российские военные хотят завоевать юг и восток Украины»

Планируется «сухопутный мост» в Крым и Приднестровье

Украинская конференция в Рамштайне

В пятницу Россия назвала целые войны, которые должны быть достигнуты вторым военным наступлением в Украине. Речь идет об «установке полного контроля над Донбассом и югом Украины», заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, сообщает в пятницу агентство «Интерфакс». Это позволяет «установить сухопутный коридор в Крым». В правительстве Москвы это заявление не прокомментировали. Украина назвала эти планы империалистическими. Минобороны в Киеве заявило, что Россия не намерена побеждать «мифических нацистов», а просто оккупировать восточную и южную Украину.

Между тем Управление Верховного комиссара ООН по правам человека видит все больше признаков военных преступлений со стороны российских войск. Вооруженные силы без разбора обстреливали и бомбили населенные пункты, убивая мирных жителей. Есть сотни сообщений о случайных убийствах и сексуальном насилии. В телефонном разговоре глава Совета ЕС Шарль Мишель призвал правителя России Владимира Путина немедленно предоставить гуманитарный доступ и коридоры для эвакуации в осажденные города Украины.

В Вильнюсе министр иностранных дел Анналена Бербок пообещала странам Балтии более сильное немецкое присутствие на восточном фланге НАТО.

«Если НАТО решит, что присутствие НАТО должно быть увеличено до численности бригады, мы внесем существенный вклад», – сказал зеленый политик.

В Вашингтоне официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что министр обороны Ллойд Остин хочет встретиться с коллегами из нескольких стран на авиабазе США в Рамштайне, чтобы обсудить военную помощь Украине. Цель встречи — собрать вместе потенциальных доноров для обсуждения и обеспечения нужд Киева в вооружениях, а также постоянного уважения безопасности и суверенитета страны. Встреча должна пройти во вторник. Кирби сказал, что были приглашены не только страны НАТО.

Первая колонка справа: «Шольц уклоняется от ясности».

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер говорил об ошибках в политике Германии в отношении России, а также о том, что он сам ошибался относительно Путина. Тем самым он открыл двери не только для всех политиков, ответственных за последние двадцать лет, но и для СДПГ, членом которой до сих пор является Штайнмайер. Но канцлер Шольц отказывается войти в эту дверь. Даже после начала войны он не хочет, чтобы политика его партии, иногда ошибочная, подвергалась переоценке. В то же время он видит социал-демократию в роли жертвы. Их всегда изображали неуверенными в себе кантонистами и фальсифицировали роль в истории.

Понятно, что Шольц не хочет оглядываться назад. Если бы он и другие сделали это, СДПГ попала бы в сильный шторм. Слишком глубоко укоренилось ложное и опасное понимание доброго и мирного сосуществования с Россией, о чем свидетельствуют и нынешние заявления выдающихся социал-демократов. Также возмутительное отсутствие желания со стороны Мануэлы Швезиг в Мекленбурге-Передней Померании прояснить тактику сокрытия Северного потока-2. Пятьдесят лет назад икона мира Вилли Брандт была более продвинутой, чем многие сегодняшние социал-демократы. . Именно его роль сегодня фальсифицируют многие товарищи.

Пока люди любят заявлять — не только от политиков СДПГ, — что они ошибались относительно Путина. Дело в том, что многие ведущие социал-демократы не очень интересовались зверствами Путина от Грозного до Грузии и Сирии. То же касается убийства и лишения избирательных прав политических оппонентов. Этот раздел нелегко закрыть. Развитие отношений с Россией только началось, и теперь СДПГ является партией канцлера. Но как Шольц намерен спасти старую путинскую СДПГ и одновременно быть надежным партнером НАТО для стран на восточном фланге?

Вторая колонка справа: «Компания вместо прений»

Влияние на конфликты извне — одно из самых сложных упражнений во внешней политике, даже если западные политики особенно любят делать вид, что они могут это делать. Война в Украине не исключение. В конце концов, все сведется к не зависящим от нас факторам: военным резервам России (оставающимся большим) и устойчивости Украины (тоже значительной). Но своей явно необдуманной атакой Путин сделал себя уязвимым настолько, чего нельзя было ожидать от подготовленного агента спецслужб. Даже власть имущие сейчас признают, что западные санкции отражаются в стране.

Самым большим сюрпризом являются проблемы, которые есть у путинской военной машины. Экономически Россия является посредственной, но содержит одну из сильнейших армий в мире. И все же битву за Киев она проиграла, что не означает, что новое российское наступление на Донбассе будет безусловно успешным. Часто описанные логистические и тактические ошибки, вероятно, являются важной причиной поражения русских у ворот украинской столицы, но одно, безусловно, также сыграло свою роль: поставка оружия с Запада. Даже если это было легкое оружие, оно позволяло украинским защитникам эффективно отбиваться от фактически превосходящих захватчиков.

Этот опыт, по всей видимости, изменил расчеты во многих западных столицах, особенно в Вашингтоне. Сначала предполагалось, что Украину оккупируют быстро и велись приготовления для поддержки повстанческого движения. Теперь канцлер Германии также говорит о том, что России не разрешат выиграть эту войну.

Это звучит более амбициозно как цель, чем есть на самом деле. Маловероятно, что украинцы смогут вытеснить россиян из своей страны или вернуть себе сепаратистские районы или Крым. Однако можно предположить, что нападающие станут истощенными и уставшими, как это сейчас наблюдается на севере. В лучшем случае это может привести к выходу или решению путем переговоров. Однако это предполагает политическое ослабление, а то и устранение Путина. А может быть просто пауза к следующей атаке. Нет никаких оснований полагать, что российский деспот откажется от своих империалистических целей, пока он находится у власти.

Именно по этой причине в пользу Запада украинцы останавливают наступление россиян. Они являются буфером свободной Европы для авторитарной, экспансивной России; они связывают и ослабляют важнейшие путинские средства власти. И именно поэтому правильно, что их сейчас снабжают еще и тяжелым вооружением. Очевидно, важную роль в Донбассе будет играть артиллерия; с переносными управляемыми ракетами так далеко, «как до Киева на четвереньках».

Немецкий процесс принятия решений по этому вопросу снова является трагедией того рода, что мы знаем до «перелома эпохи». На самом деле федеральное правительство имело веские причины для такой осторожной позиции. Опасность того, что Россия может ответить на снабжение оружия военными ударами, реальна именно из-за их важности для хода войны; если бы они ударили по территории НАТО, то дело альянса было бы очевидным. И, естественно, бундесвер должен оставаться в рабочем состоянии. Никогда еще после окончания холодной войны риск военного конфликта с Россией был столь высок. Политики, считающие это очень мало, должны прочитать кодекс НАТО.

Один из выходов этой дилеммы — тесная координация с союзниками. Сдерживающие действия НАТО будут вызывать доверие только в том случае, если все будут готовы сделать сравнительные поставки или хотя бы поддержать политически. Соглашение также необходимо в чрезвычайной ситуации. Самое главное, как действует Америка, самая высокая сила альянса, потому что это единственная страна, которая может произвести впечатление на Путина.

Долгое время ничего из этого не поднималось в немецких прениях. Это стало активистской кампанией, инициированной забытыми политиками-светофорами, которые, по сути, приняли требования Украины. Однако их (законные) интересы не совпадают с интересами Германии. Федеральный министр юстиции и лидер оппозиции добавили аргумент, что по международному праву снабжение оружием не является вступлением в войну. Не хватало лишь намека на то, что Путин может подать в суд в Карлсруэ.

Надеюсь, что украинцы теперь получат то, что им нужно. Но Германия должна продолжать ждать достойных этого названия внешнеполитических дебатов.

Материал: «Коалиция хочет допросить канцлера об оружии»

Штрак-Циммерманн приглашает Шольца в комитет по обороне

СДПГ возмущена

Спор в коалиции «светофоров» по поставке оружия в Украину подходит к апогею. В пятницу СДПГ с возмущением отреагировала на тот факт, что Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, глава комитета Бундестага по обороне, принадлежащий партнеру правительства ВДП, пригласила канцлера Олафа Шольца (СДПГ) на заседание комитета на следующей неделе, не по. других парламентских фракций Штрак-Циммерман уже несколько дней резко критикует Шольца за то, что, по ее мнению, он действует недостаточно решительно, когда речь идет о поставках тяжелого вооружения в Украину.

Представитель оборонной политики парламентской группы СДПГ Вольфганг Хельмих назвал процедуру «произвольной» и «совершенно неуместной». Штрак-Циммерманн «явно» выходит за пределы полномочий и обязанностей главы комитета. «Возникает вопрос, отказывается ли необходимый политический нейтралитет в пользу личного профилирования». Глава парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених сказал, что он не знает, примет ли Шольц приглашение. Кого пришлет федеральное правительство, это их дело.

Шольц хочет продолжать поставки оружия в Украину, но остается осторожным, когда речь идет о тяжелой технике, такой как танки. В интервью Шпигелю он подтвердил, что НАТО и Германия не должны становиться противоборствующими сторонами в конфликте с Россией. Он предупредил об опасности ядерной войны. На партийной конференции в выходные ВДП хочет принять решение о существенной интенсификации и ускорении поставок в Украину высокоинтенсивного оружия.

В случае необходимости Союз также хочет оказывать давление на Шольца из-за Бундестага. «Если федеральное правительство не передумает в ближайшие дни, парламент больше, чем когда-либо, будет вынужден проголосовать за поставку тяжелых вооружений», — заявил парламентский секретарь Патрик Шнидер (ХДС) Rheinische Post.

«Нерешительность канцлера по поставке оружия более чем позорна и вызывает сомнения в том, на чьей стороне на самом деле находится федеральное правительство».

Газета: «Der Tagesspiegel» – Олаф Шольц: «Ядерной войны не должно быть»

Нежелание поставлять танки Канцлер оправдывает опаски по поводу ядерных ударов.

Газета «Augsburger Allgemeine». Заголовок: «Давление на Шольца усиливается

Кризис: Свою нерешительность канцлер объясняет опасениями по поводу ядерной войны, но требования о доставке тяжелых вооружений раздаются и от оппозиции, и от «светофоров» (правящая коалиция у Германии)

Газета Passauer Neue Presse. Заголовок: «Шольц предупреждает о ядерной войне».

Канцлер защищает свою стратегию оружия

Россия конкретизирует целые войны

Издание «Mannheimer Morgen»

Подпись под фото: «Аграрии столкнутся с новым трудом». Война в Украине также отразилась на региональном сельском хозяйстве. Среди прочего мог отсутствовать корм для скота».

Главный материал: «Новый мирный толчок Гутерриша»

Война в Украине: Генсек ООН хочет поговорить с Владимиром Путиным и его министром иностранных дел Сергеем Лавровым 26 апреля

Шольц защищает свою вооруженную стратегию

Через восемь недель после начала агрессивной войны против Украины русская армия уточнила свои военные цели. По данным агентства «Интерфакс», в пятницу командующий российским военным руководством заявил, что Россия хочет захватить весь Донбасс, а также юг Украины.

По данным Кремля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибудет в Москву в следующий вторник (26 апреля) и будет принят там президентом России Владимиром Путиным. ООН видит больше признаков военных преступлений в Украине. Гутерриш едет в Москву в рамках интенсивных усилий по установлению мира.

Ранее глава ООН просил о встрече с Путиным. По информации из Москвы, Россия и Украина вели продолжительные телефонные переговоры. В Украине ведутся бои во время православного праздника Пасхи.

Лидер профсоюзной фракции Фридрих Мерц поддержал намерение ХДС/ХСС внести на следующей неделе в парламент предложение по поставке тяжелых вооружений в Украину. Сначала он сопротивлялся, чтобы не создать впечатление, что они играют в «тактические игры», сказал он в пятницу на саммите Людвиг-Эрхард в Гмунди-на-Тегернзее. «Но если федеральное правительство не справится, это должен сделать парламент».

Мерц видит большинство поставок Мерц подчеркнул, что большинство в Бундестаге за поставки тяжелого вооружения, то есть ХДС/ХСС, ВДП и Зеленые. Если федеральному правительству не удастся мобилизовать большинство, что было бы задачей социал-демократов, то резолюцию правительства пришлось бы заменить резолюцией парламента.

Канцлер Олаф Шольц защищал свою стратегию оружия и заявил, что главным приоритетом его политики по отношению к Украине является недопущение распространения войны на НАТО. «Ядерной войны быть не должно», — сказал он в интервью «Шпигелю». «Я делаю все, чтобы предотвратить эскалацию, ведущую к третьей мировой войне», — он назвал клеветой обвинение своей партии в ее политике в отношении России в последние десятилетия.

Парламентский статс-секретарь Федерального министерства экономики Франциска Брантнер заявила в интервью этой редакции, что Германия будет косвенно участвовать в поставках тяжелых вооружений в Украину. «Мы обмениваемся кольцами там», – сказал политик Гейдельбергской зеленой. Соответственно, Словения будет поставлять тяжелое вооружение из старых советских запасов. По словам Брантнера, их заменит военная техника из Германии.

из-за войны Россия становится все более изолированной на международном уровне. Представители нескольких стран временно оставили совещание по вопросам помощи на весенней встрече МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне в пятницу – в знак протеста против выступления России.

Швейцария, издание «Tages-Anzeiger». «из-за войны войны в Украине: армия хочет модернизировать старые танки».

Швейцария: Военные, вероятно, получат гораздо больше денег. Внутренние документы показывают, что в списке покупок. Реагируют и частные лица: спрос на лицензии на оружие стремительно растет

Еще один материал: «Что делают компании для украинских беженцев».

Крупные швейцарские компании поддерживают беженцев из Украины по их прибытии в Швейцарию. К примеру, Credit Suisse сдает в аренду 270 квартир в четырех полностью или частично пустых объектах на ограниченный период времени. При необходимости банк предоставит общинам еще 200 бесплатных квартир. UBS и Swiss Life также предоставили несколько квартир. Многие банки также предоставляют беженцам банковские счета на особых условиях. Некоторые также отказываются от платы за платежные карты. Однако это не касается Postfinance или Zürcher Kantonalbank. Там действуют обычные собрания.

Швеция. Газета «Expressen» заглавие: «Транспортирование оружия НАТО ЗАСТАВЛЯЕТ ПУТИНА СЛУЧАТЬ»

Турция. Издание «Daily Sabah». Заголовок: «Россия планирует полный контроль над Донбассом и собирает трупы в Мариуполе».

Япония. Издание The Japan Times. Отказ от штурма металлургического комбината временно изменяет карты битвы.

«Путин заявил о досрочной победе в Мариуполе».

Мексика. Газета «Diario de Yucatán». Подпись под фото: «Украинские активисты с кровавым гримом протестуют в Стамбуле, Турция против военных преступлений России в их стране.

Материал: «Город среди руин»

По словам украинских официальных лиц, Россия активизировала свои военные действия против Украины, мобилизовав дюжину элитных подразделений из порта Мариуполь и атаковав города по всему региону.

Обе стороны вступают в эпическую битву за контроль над промышленным центром Украины.

Мариуполь в значительной степени превратился в руины за несколько недель бомбардировок. Российское телевидение показало поднятое наивысшей точкой города флаг пророссийских донецких сепаратистов.

Кувейт. «Kuwait Times». Колонка: Москва хочет захватить всю южную и восточную Украину.

Москва хочет захватить всю южную и восточную Украину, заявил в пятницу российский генерал. Заявление, по словам Украины, опровергает предварительные заявления России об отсутствии у него территориальных амбиций.

Российские государственные информационные агентства цитировали Рустама Миннекаева, заместителя командующего Центральным военным округом России, который заявил, что полный контроль над югом Украины даст ей доступ к отколовшейся части Молдовы, оккупированной на западе. Это отрезало бы всю береговую линию Украины и означало бы продвижение на сотни миль к западу за пределы существующих линий, мимо больших украинских городов Николаева и Одессы.

Москва заявляет, что проводит «специальную военную операцию» по демилитаризации Украины и освобождению населения от людей, которых она называет опасными националистами. Украина и ее западные союзники называют военную операцию России неоправданной агрессивной войной. «Они перестали это скрывать», – говорится в сообщении Минобороны Украины в Twitter. Россия признала, что целью второй фазы войны является не победа над мифическими нацистами, а просто оккупация востока и юга Украины. Империализм как он есть».

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев, когда его спросили, расширила ли Россия цели своей операции и как Москва видит политическое будущее юга Украины.

Высокопоставленный чиновник сказал, что следующие две недели, вероятно, будут решающими. «Это не сказка с неизбежным счастливым концом. Я думаю, что мы, вероятно, увидим очень значительное увеличение интенсивности российских военных атак на востоке, я думаю, что мы, вероятно, увидим усиление российских военных атак вдоль побережья», – сказал чиновник.

Генштаб Украины заявил, что российские войска активизировали атаки по всей линии.

на востоке и пытаются перейти в наступление в районе Харькова.

«The New York Times». Подпись под фото: «В пятницу в харьковском районе Салтовка на северо-востоке Украины взорвались бомбы в коммерческих и жилых районах».

Заголовок: «Россия захватывает десятки городов, пока ее войска продвигаются к востоку Украины»

В «хрупкой» Молдове страх стать следующей мишенью

Кремль хочет получить полный контроль над Югом, говорит генерал

Издание «WSJ». Подпись под фото: «В четверг спасатели изымают останки мирных жителей, погибших в результате ракетных обстрелов Россией в Харькове».

Заголовок: «На разрушенных улицах Харькова выжившие пытаются выстоять любой ценой».

Газета «The Washington Post». Подпись под фото: Около 180 новых могил готовятся на военной части Краснопольского кладбища в Днепре, Украина. Российский командующий сказал, что захват востока и юга Украины создаст «сухопутный коридор» в Крымском полуострове.

Главное заглавие: «Намеки на амбиции за пределами Украины» из

▪ Европа с опаской смотрит на французский Ле Пен: «Если она выиграет, победит Путин»

▪ Командир ссылается на «Путь в Молдову»

▪ Кремль стремится завоевать восток и юг

Заголовок: «Набит поезд в Киев со встревоженными и полными вернувшихся надежд».

Издание «Los Angeles Times». Подпись под фото: «ТРИ ЧЛЕНА СЕМЬИ Островских в возрасте 32, 51 и 75 лет похоронены в одной могиле в Буче, Украина.

По словам друга семьи, все трое были застрелены российскими войсками в марте при попытке скрыться из города».

Заголовок: «Россия обстреляла цели на востоке Украины».

Мэр Мариуполя призвал спасти оставшихся в городе мирных жителей.

Канада. Газета The Hamilton Spectator — заголовок: «История возносит свою голову с «маленьким бандитом» и войной Путина против Украины. Мы разделяем кровопролитие России в Украине как изолированный конфликт, но это потенциальный залог ядерной войны?»

Издание «NATIONAL POST» «Русское сопротивление: РОССИЯНЕ ПРОТИВ ВОЙНЫ. Более 140 000 бежали в Армению, опасаясь, что если они остаются, то рискует испытать Путинский гнев.