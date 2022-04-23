Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 22 апреля 2022 года

Украина обороняется от российского вторжения уже почти 2 месяца. Весь цивилизованный мир поддерживает нашу страну. Первые полосы мировых СМИ это подтверждают изо дня в день

Андорра ведет санкции против России, восемьдесят процентов газа Австрии поступает из России, Премьер-министра Испании, Санчес, обещает Зеленскому вдвое увеличить поставки оружия и поддержал вступление Украины в ЕС и поможет с расследованием военных преступлений. Российские олигархи выставили Амстердамский торговый банк на продажу после введения санкций

Британия и Шотландия

The Telegraph пишет «Украинцы учатся использовать бронетехнику на территории Великобритании».

The Times вышло с заглавием: «Возрожденная Россия все еще может выиграть войну, предостерегает западную разведку». Чиновники считают, что армия на востоке превышает численность три до одного. Также говорят, что твердая и ровная местность восточного Донбасса дает российской артиллерии и танкам преимущество по сравнению с лесами к северу от Киева.

The Guardian Мариуполь: мирных жителей «бросают в братские могилы».

Россия скрывает доказательства своих «варварских» военных преступлений в Мариуполе, пряча тела мирных жителей, погибших при обстрелах, в братскую могилу, заявил вчера мэр города, когда американская компания спутниковых снимков опубликовала фотографии, которые, похоже, совпадают с местом.

Мэр Вадим Бойченко сообщил, что российские грузовики собрали трупы с улиц портового города и перевезли в соседнее село Мангуш. Затем их тайно бросили в братскую могилу на поле у ​​старого кладбища поселения, сказал он.

«Оккупанты скрывают доказательства своих преступлений. Кладбище находится у АЗС с левой стороны кольцевой дороги. Россияне вырыли огромные траншеи шириной 30 метров. Они бросают людей», – сказал он.

Позже вчера американская компания Maxar Technologies обнародовала изображение того, что похоже было массовой могилой в том же районе. По словам Максара, это место недавно было расширено, чтобы вместить более 200 новых могил.

Мэр подсчитал, что более 20 000 мариупольцев были убиты с того момента, как российские войска начали атаку на город в первые дни вторжения Владимира Путина. По его словам, большинство тел было изъято, а часть утилизировали в мобильных крематориях.

Бойченко опроверг утверждение Путина о том, что город был «уволен» Россией. По его словам, украинские военные остаются на металлургическом заводе «Азовсталь» на левом берегу Мариуполя вместе с от 300 до 1000 мирных жителей, включая женщин и детей.

«Мы не знаем точной цифры гражданского населения, потому что нам не удалось их извлечь. Нам необходим день прекращения огня, чтобы это произошло», – сказал он The Guardian.

Консультант по сельскому хозяйству Tayside, бежавший от вторжения в Украину, использует свой личный опыт «ужасной» ситуации, чтобы поощрять поддержку беженцев, прибывающих в Шотландию, сообщает «The Courier».

Европа

Андорра. «Diari d’Andorra», заголовок: «Соединенные Штаты приветствуют Андорру с санкциями против России в Украине».

Министр финансов Эрик Джовер и госсекретарь по международным финансовым делам Марк Баллеста вчера совершили официальный визит в Министерство финансов США, где их поздравили с добавлением санкций против России.

Австрия. Газета «KURIER». Заголовок: «Газ или мораль: как стороны видят энергетическую дилемму».

В Европе горячо обсуждается бойкот российского газа и нефти

В энергетической ловушке. В настоящее время Австрии требуется около девяти миллиардов кубометров газа, восемьдесят процентов которого поступает по трубопроводам из России. Однако высокие цены на энергоносители также означают, что Кремль сейчас ежедневно зарабатывает много денег, которые, вероятно, также используются для финансирования бомб и ракет для войны в Украине. Президент Украины умоляет европейцев прекратить импорт энергоносителей и, соответственно, платежи.

Как оказалось, Австрия – не единственная страна в ЕС, которая зависит от российского ископаемого топлива. Германии требовалось много российской нефти, Восточной Европе нужен и газ, и нефть. Насколько вероятен бойкот и какие альтернативы, спросил Курьер у парламентских партий. Кроме того: должны ли удивительно высокие доходы энергетических компаний быть сняты с новых налогов из-за высокой цены на газ?

Издание «Kleine Zeitung». МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛ: «Наступление в Украине: Москва объявляет взятие Мариуполя и осады города».

Газета NEUE. ПОЛИТИКА- « Уверенный в себе координатор по делам беженцев Михаэль Такач ожидает прибытия до 200 тысяч беженцев из Украины. Он считает, что Австрия хорошо подготовлена ​​к этому. Материал: «Россия начинает наступление на востоке Украины»

Испания. Газета «ARA». Заголовок: «Санчес посещает Киев и удваивает военную помощь Украине. Президент Испании сообщил Зеленскому о поддержке расследования российских военных преступлений».

Испания. Издание «La Vanguardia» — подпись под фото: «Педро Санчес поздравляет Президента Украины в присутствии Премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен»

Заголовок: «Санчес обещает Зеленскому вдвое увеличить поставки оружия в Киев».

Президент поддержал вступление Украины в ЕС в своем визите, во время которого объездил наиболее пострадавшие территории.

Правительство назначает пятьдесят судебных экспертов для расследования возможных военных преступлений

Анонс материала: ПОСЛЕДНЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. Путин отдал приказ взять осаду Мариупольский металлургический завод.

Газета «ABC» — заголовок на фото: «Во время визита в Зеленский Санчес удвоил поставку оружия в Украину».

Издание «EL Mundo» Зеленский говорит Санчесу о своей драме: «Оружия мало».

Президент Украины возвращается к испанскому коллеге в Киеве, сообщая, что на корабле уже перевозится 200 тонн оружия и 40 транспортных средств. Они должны прибыть быстро, говорит украинец

Португалия. Газета «Diário de Coimbra» – Зеленский: Португалия знает, что делает диктатура». Президент Украины попросил Португалию поддержать вступление страны в ЕС и ужесточить санкции против России.

Италия. «La Stampa» надпись на фото: «Ты уже мухой не летаешь». «А Мариуполь – просто тишина»,

«Царь в Шойге: не нападайте на стальные катакомбы. Зеленский в ЕС: нужно 7 миллиардов в месяц».

Газета La Sicilia, вышла с заголовком на фото: Он сгибается, но не ломается о защите Мариуполя.

Нидерланды: Газета «FD» — Российские олигархи выставили Амстердамский торговый банк на продажу Банк испытывает трудности из-за британских и американских санкций и расследования по делу об отмывании денег

Амстердамский торговый банк, принадлежащий, в частности, находящемуся под санкциями российскому олигарху Михаилу Фридману, выставлен на продажу. После российского вторжения в Украину руководство прорабатывало несколько сценариев будущего, и продажа всей компании один из них. Сообщается, что банк испытывает трудности из-за санкций со стороны Великобритании и США. В Евросоюзе банк не внесен в черный список.

Амстердамский торговый банк (ATБ) имеет потрепанную репутацию. Банк, расположенный в районе Зюйдаса в Амстердаме, с 2017 года является объектом расследования прокуратуры по делу отмывания денег. Кроме того, АТБ входит в состав крупнейшего российского частного банка «Альфа-банк», частично принадлежащего Фридману и Петру Авену. С марта они находятся в европейском списке санкций из-за связей с Кремлем. АТБ – небольшой банк: к концу 2020 года на его балансе было €1,2 млрд.

Сотрудник АТБ вчера по телефону подтвердил, что банк ищет покупателя или партнера по слиянию. Через несколько часов руководство письменно заявило, что работник не является представителем банка. У самой доски «в настоящее время нет комментариев».

Различные источники сообщают ФГ, что АТБ активно обращается к инвесторам с предложением взять на себя деятельность. Указаны скидки, составляющие 40% от балансовой стоимости. Можно купить весь банк, но заинтересованные лица могут приобрести отдельные портфели. Сюда входят ипотечные кредиты от голландских МСП, портфели приватных ценных бумаг и пакет кредитов на старые суда.

В рамках реорганизации в последние годы часть кредитов на суды уже продана. Деятельность по кредитованию малого и среднего бизнеса осуществляется под названием Fibr с января. Этот онлайн банк имеет 850 миллионов евро наличными и хочет сосредоточиться в основном на британском и голландском кредитном рынке. Кроме того, ATB обслуживает группу вкладчиков из Нидерландов, Германии и Австрии. В 2020 году АТБ сообщил, что в банке размещено 370,8 млн. евро в виде депозитов до востребования.

Согласно последнему известному годовому отчету, в 2020 году ATB понесла убытки в размере 36,5 млн евро. Это произошло вследствие затрат на реструктуризацию и пандемию коронавируса. Банк также приводит в годовом отчете случай мошенничества, в результате которого клиент не смог выполнить обязательство по погашению.

Для поддержки реорганизации акционеры вложили в банк в прошлом году 73,8 млн. евро. Они должны нести убытки в случае продажи. Согласно выписке банка с мая прошлого года, у Фридмана и Авена, которые также имеют доли в зарегистрированной на бирже телекоммуникационной компании Veon и розничной компании X5, владеют 42% АТБ.

Компания попадает под европейские санкции, если находящийся под санкциями олигарх имеет более 50% акций. Это не касается дела. У банка есть еще два российских собственника, Алексей Кузьмичев и Герман Хан, но они не числятся в списке санкций.

Вскоре после вторжения России в Украину АТБ заявил, что Фридман и Авен не имеют никакого отношения к повседневной деятельности банка. ATB находится под управлением «независимого руководства» и много голландских и украинских сотрудников. В заявлении на сайте АТБ говорится, что банк соблюдает все санкционные меры и устанавливает собственный курс, независимый от своих акционеров.

Примечательно, что Евросоюз не ввел никакие санкции в отношении АТБ в отличие от других стран западного мира. В ответ на вероятные военные преступления, совершенные Россией, Белый дом запретил материнскую компанию АТБ Альфа-Банк в начале апреля. Великобритания уже внесла Альфа-банк в список санкций в конце марта.

Пять лет назад АТБ дискредитировали после того, как служба налоговых расследований Фиод провела в нем обыски по подозрению в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег. Это расследование, посвященное отмыванию российских денег в Европе, продолжается до сих пор. АТБ также упоминался как один из банков, через который российская телекоммуникационная компания «ВымпелКом» давала взятки в Узбекистане. «ВымпелКом» откупился от судебного преследования по этому делу в 2016 году за $795 млн. В 2017 году «ВымпелКом» сменил название на Veon.

В прошлом De Nederlandsche Bank указывал АТБ на ряд недостатков, обнаруженных в ходе расследования в 2019 году. В последнем годовом отчете АТБ говорится, что банк инициировал «план действий» по устранению недостатков.

Наблюдательный совет ATB состоит из трех голландцев: бывшего директора DNB Лекса Хугдуина, бывшего директора ABN Amro Руута Мейера и бывшего партнера KPMG Ханса Ван Дамма. На сегодняшний день они не видят причин покидать АТБ.

Люксембург. Издание «Luxemburger Wort» – «Промышленность под растущим давлением». Продолжающиеся проблемы в цепочках поставок и война в Украине сказываются на производителях. Узкие места и более высокие цены – промышленность Люксембурга находится под давлением. «Дефицит, инфляция и незащищенность – это проблемы, которые ежедневно наблюдаются в промышленных кругах», – резюмирует президент Люксембургской промышленной федерации (Fedil) Мишель Деталь. Однако текущая экономическая ситуация по-разному влияет на люксембургские компании. «Некоторые отрасли экономики работают на полную мощность из-за высокого спроса. Это касается, например, Cargolux в авиации». Книги заказов на энергосберегающий ремонт зданий также исполнены как никогда. «Тогда есть еще один эффект: стальную продукцию, которая больше не производится в Украине из-за войны войны, приходится заменять, и иногда это делается отечественной продукцией». Некоторые продукты полностью исчезли с рынка. Промышленность продолжает опасаться инфляции.

Литва. «Klaipeda» Свидетельство Руссо: сколько на самом деле ложь?

Сергей Шкапов, только что переехавший в Литву из Москвы, рассказал, к чему на самом деле были готовы российские спецслужбы. Российская система пропаганды работает на огромные суммы денег, а идеология «Русского мира» консолидирует художников и создает незабываемые истории. После начала войны в Украине С. Шкапров, уже нашедший новый дом в Паланге, понял, что его решение покинуть Москву было лучшим в его жизни.

Франция. Газета: «Libération» Заголовок: «Украина: Командир в мариупольском аду».

Издание Le Monde вышло с карикатурой на Путина. «Это военное преступление

Пусть снова не берут Украину» — намекая на его приказ Шойгу не штурмовать Азовсталь

Польша. Газета «Kurier Poranny» – вышла с тремя материалами об Украине:

Есть шанс, что Украина выиграет войну за Донбасс

беженцы из Украины смогут позавтракать в VILO

Паралимпийцы из Украины поселились в гмине Брянска. Каждый день они тренируются в бассейне в Бельске.

Ирландия. Газета The Irish Times — Россию обвинили в массовых захоронениях, чтобы скрыть военные преступления.

Заявление о захоронении в Мариуполе связано с обещанием США направить в Украину тяжелую артиллерию

Правительство рассматривает возможность выплаты 400 иен в месяц принимающим беженцев.

«Вы не представляете, как мы благодарны» -заголовок в газете «Irish Examiner»

На Green Glens Arena, Millstreet, Co Cork будут украинки Вера Рубан и Анна Весельская. Они входят в число ожидаемых 320 беженцев, размещенных на самой арене, в разделенных районах.

Германия. Газета «FAZ». Колонка справа: «Наратив Путина

Путин назвал захват Мариупольского меткомбината нецелесообразным На самом деле, она недостижима для российских сил, но кремлевская пропаганда не может этого признать. Указ Путина воздержаться от взятия крупного промышленного предприятия еще одно признание неудачи. Несмотря на жестокую войну и материальное превосходство, российской стороне не удалось победить украинских защитников «Азовстали». Поэтому Путин довольствуется частичной победой: иначе он объявляет город завоеванным и, видимо, хочет нейтрализовать оставшихся боевиков, окружив их.

Неизвестно, достаточно ли этого, чтобы навсегда поставить стратегически важный портовый город под контроль России. Но этот процесс показывает две вещи: Путин уделяет своим расходам больше внимания, чем часто можно предположить с агрессивной риторики Кремля. И он продолжает пользоваться контролем над внутренним нарративом. В России больше нет свободной печати, поэтому почти любую военную ситуацию он может интерпретировать так, как считает нужным. Сейчас он, видимо, озабочен созданием сухопутного моста в Крым даже в неблагоприятных условиях, важной предпосылкой для чего был контроль над Мариуполем. Параллельно с наступлением на Донбассе референдум о создании народной республики в Херсоне стал бы еще одним шагом на пути закрепления территориальных завоеваний России.

Это опасное развитие событий для Украины, потому что не следует ожидать, что Путин когда-нибудь вернет завоеванные территории. Вашингтон реагирует более энергично, чем Берлин, о чем свидетельствует новый пакет военной помощи Киеву. Правильно, что федеральное правительство уделяет внимание потребностям Бундесвера и быстрому развертыванию поставляемого оборудования. Обмен тяжелыми вооружениями с восточноевропейскими союзниками, о котором объявил Ламбрехт, был бы разумным компромиссом. Но теперь это должно произойти быстро, Германия слишком долго колебалась.

Главный материал: «Берлин готовит обмен для доставки тяжелого вооружения»

Словения поставит в Украину боевые танки

Путин: Не штурмовать сталелитейный завод

Партнер НАТО Словения должен передать Украине большое количество своих старых боевых танков и получить боевую машину пехоты Marder и колесную бронемашину Fuchs из Германии. Это F.A.Z. подтверждают правительственные круги. Ситуация в Украине резко обостряется. И мы не должны позволить Путину и России выиграть эту агрессивную войну», – заявила министр обороны Кристин Ламбрехт (СДПГ). «Пока это нужно сделать очень, очень быстро». Федеральное правительство придерживается своей линии и не поставляет тяжелое вооружение Украине напрямую. Президент США Джо Байден в среду подтвердил объявленный военный пакет в размере 800 миллионов долларов США. Сообщается, что в пакет входят тяжелая артиллерия и беспилотники.

В четверг Кремль опубликовал кадры, на которых министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что юго-восточный находившийся в осаде украинский порт Мариуполь «освобожден». Остается только разгромить «остатки националистических формирований» на территории Минздрава «Азовсталь». Однако Путин приказал Шойгу отменить штурм, который он назвал «нецелесообразным», чтобы «защитить жизнь и здоровье наших солдат и офицеров», а заблокировать район, «чтобы ни одна муха не могла пролететь». Сергей Волина, командир 36-й бригады морской пехоты Украины, засевшей на сталелитейном заводе, обратился «к немецкому народу», а также к федеральному президенту, федеральному канцлеру и федеральному министру иностранных дел. «Мариуполь еще можно спасти!» – написал Волина в ФБ. По словам мэра города, в Мариуполе все еще держится более 100 тысяч человек. Во время визита в Эстонию министр иностранных дел Анналена Бербок (Зеленые) предупредила, что жителей города следует эвакуировать.

По словам мэра, в четверг в Харькове на востоке Украины произошли «мощные взрывы» в результате обстрелов со стороны России. По словам губернатора Луганской области, 80 процентов Луганской области находится под контролем России.

Газета: «Der Tagesspiegel» Подпись к фото: «50 дней на стороне Зеленского. Сергей Лещенко — близкий советник президента Украины. Он проводил с ним почти каждый день с начала войны. В интервью он рассказывает о времени вместе в бункере, разочаровании – и Олафе Шольце»

Заголовок главного материала: «Армия Путина окружила солдат в Мариуполе»

Министр иностранных дел Бербок: Ситуация в украинском городе почти невыносима

Правозащитники приводят доказательства военных преступлений

Газета «Augsburger Allgemeine». Заголовок: «Остатки сопротивления»

Подпись под фото: «Мариуполь пока потерян для Украины».

Не совсем понятно, где именно было сделано это фото в Мариуполе, на самом ли деле с битого металлургического завода в значительно разрушенном портовом городе, который находится под контролем России. Но понятно, что Мариуполь пока потерян для Украины. Однако никто не знает, что будет с последними солдатами и гражданскими, которые будут сопротивляться огромному промышленному комплексу. В четверг поступили срочные призывы от попавших в ловушку также в Германию, тогда как президент России Путин сначала не штурмовал территорию, а лишь окружил ее. О том, что значит падение Мариуполя в этой войне, и как будет дальше для людей в разрушенном городе.

Еще один материал: Война ставит под угрозу цель нового жилищного строительства. Общество арендаторов требует от светофора коррекции курса».

Газета «Passauer Neue Presse». Заголовок: «Путин: Мариуполь взят

Более 2000 солдат все еще скрылись на металлургическом заводе – помощь США Украине – немецкий обмен оружием».

Под надпись: «Над сталелитейным заводом «Азовсталь» в Мариуполе висят огромные клубы дыма. Многие солдаты и мирные жители до сих пор находятся здесь в ловушке».

Швейцария, издание «Tages-Anzeiger». «Не исполнено»: парламент жестко критикует Федеральный совет

Войны в Украине. Надзорный орган критикует антикризисное управление правительства.

Критика антикризисного управления Федерального совета в украинском кризисе получает новое измерение. Делегация по контролю за бизнесом (GPDel) – самый властный орган в парламенте, обвиняет Федеральный совет в грубых ошибках перед войной в Украине.

GPDel должно контролировать национальное законодательство и все то, что касается безопасности Швеции. Теперь она нацелена на министра обороны Виолу Амхерд, министра иностранных государств Игнацио Кассиса и министра юстиции Карина Келлер-Саттера (обе СвДП). Эти трое создают Комитет безопасности Федерального совета. В то же время группа по безопасности, в которую входят высокопоставленные должностные лица, но они не имеют основной ответственности за безопасность страны.

Однако, по мнению GPDel оба органа во время войны в Украине в значительной степени потерпели неудачу. Руководящая группа по безопасности просто «не достигла поставленной цели», пишет GPDel в своем конфиденциальном письме, с которым можно ознакомиться в «Tages-Anzeiger». Трем федеральным советникам не удалось задействовать все правительство на ранней стадии, хотя кризис в Украине обострялся уже несколько недель. Вот почему весь Федеральный совет был «столь не готов к этому кризису».

GPDel пишет, что многие годы неоднократно указывал Федеральному совету на неадекватность его инструментов управления безопасностью. Но он не исправлял эти недостатки. Теперь GPD предлагает Амхерду, Кассису и Келлер-Саттеру для обсуждения за закрытыми дверями 5 мая.

Еще один материал: «Путин говорит о завоевании Мариуполя — Байден выражает сомнения».

Турция. Издание «Daily Sabah». Заголовок: Путин заявляет о «победе» в Мариуполе и отказывается от плана по «Азовстали»

«Считаю предложенный штурм промзоны ненужным», — сказал президент России Путин, отменив план штурма сталелитейного завода «Азовсталь» в Мариуполе после приветствия «успеха» в городе. В Киеве, напротив, заявили, что Кремль решил заблокировать завод, потому что не может взять его силой.

Япония. Газета «The Japan Times». Россия опробовала ракету, которую Путин назвал «лучшей в мире»

После нападения на Украину Россия произвела испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерное оружие, что, по словам президента России Владимира Путина в среду, заставит врагов Москвы остановиться и задуматься.

Путину показали по телевизору, что долгожданная ракета «Сармат» впервые была испытана из Плесецкого на северо-западе России и поразила цели на полуострове Камчатка, на расстоянии почти 6000 км (3700 миль).

Разрабатывавшиеся годами испытания «Сармата» не удивили Запад, но пришлись на момент крайнего геополитического напряжения. Россия еще должна захватить крупные города с тех пор, как она отправила в Украину десятки тысяч военнослужащих.

«Новый комплекс обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов в мире нет и еще долго не будет», – сказал Путин.

«Это поистине уникальное оружие укрепит боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и даст пищу для размышления тем, кто в пылу разъяренной агрессивной риторики попытается угрожать нашей стране».

Объявив о вторжении восемь недель назад, Путин резко упомянул российские ядерные силы и предупредил Запад, что любая попытка встать на пути «приведет к таким последствиям, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории».

Через несколько дней он приказал привести российские ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности. «Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной», — заявил в прошлом месяце Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Минобороны России заявило в среду, что «Сармат» обстреляли из шахтной пусковой установки в 15:12 по московскому времени.

Поставки новой ракеты ядерным силам России начнутся осенью этого года после завершения испытаний, сообщил в среду ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Джек Уотлинг из аналитического центра Королевского института объединенных служб в Лондоне сказал, что менее чем за три недели до ежегодного парада в честь Дня Победы, где Россия демонстрирует свое новое оружие, здесь присутствовал элемент позирования и символизма.

Индия. Издание «the pioneer» «Путин говорит, что Мариуполь «уволили», Украина смеется над претензией на победу».

Кувейт. «Kuwait Times» Путин заявил об «освобождении» разрушенного Мариуполя

Россия запретила въезд вице-президенту США Цукербергу 27 видных американцев

«The New York Times». Подпись под фото: «Пассажиры прибыли в Запорожье, Украину, в четверг после того, как сбежали из Мариуполя и проехали всю ночь через контролируемую Россией территорию».

Колонка справа: «Путин провозглашает падение Мариуполя»

ПОКА БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Он отменяет атаку на сталелитейный завод, где украинцы отказываются сдаваться

Еще два заголовка на первой полосе:

«США считают следующий месяц войны решающим и посылают больше помощи».

«Потопление корабля представляет угрозу московскому пропагандистскому блицу».

Издание «Chicago Tribune». БАЙДЕН НАПРАВИТ 1,3 МЛРД ДОЛЛАРОВ НА ПОМОЩЬ

Тяжелое вооружение в пути;

Конгресс, чтобы получить дополнительный запрос

В четверг президент Джо Байден пообещал дополнительно выделить 1,3 миллиарда долларов на новое оружие и экономическую помощь, чтобы помочь Украине в ее мощной, но все более сложной борьбе против российского вторжения, и он пообещал добиваться гораздо большего.

По словам Байдена, последняя военная помощь будет отправлена ​​«непосредственно на передовую свободу». «(Владимир) Путин делает ставку на то, что мы потеряем интерес», – сказал Байден. Российский президент делает ставку на то, что «западное единство упадет… и мы еще раз докажем, что он ошибался».

Новый пакет включает 800 миллионов долларов военной помощи для столь необходимой тяжелой артиллерии, 144 000 единиц боеприпасов и беспилотников для обостряющихся боев в Донбассе на востоке Украины. Он основан примерно на 2,6 миллиарда долларов военной помощи, ранее одобренной Байденом.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ