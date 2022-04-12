Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 11 апреля

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже полтора месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет.

Британия

Газеты Британии и Шотландии: новые российские санкции, заминированный Чернобыль и призыв к экономии энергоносителей

Британия. The Telegraph, приводит заявления Министерства обороны о том, что Россия прибегла к вербовке отставных солдат для поддержки своих военных действий, понеся большие потери в войсках. Минобороны также сообщило газете, что Москва вербует персонал из сепаратистского региона Молдовы для усиления своих сил.

Издание «i» сообщает, что российские войска заложили наземные мины в Чернобыле, когда отступали. Эксперты сообщают газете, что опасность, которую представляют мины, повлияла на жизненно важные работы по обеспечению безопасности на объекте и может привести к тому, что радиоактивный материал, который дремлет в грунте, будет рассеян в атмосфере при взрыве.

Financial Times сосредотачивается на призывах к торговцам энергоносителями делать больше, чтобы остановить военные действия Москвы, а украинские официальные лица обвиняют некоторые из крупнейших городских фирм в том, что они помогают Кремлю перекачивать кровавые деньги.

Шотландия. The Herald сообщает, что Великобритания может ввести санкции против российских военнослужащих и генералов, подозреваемых в совершении военных преступлений в Украине.

The Daily Star с заголовком «Путин забирает нашу рыбу» сообщает, что российские суда по-прежнему имеют доступ к району у северного побережья Шотландии, контролируемого Великобританией, и к Фарерским островам.

«Metro» анонсирует материал на первой полосе: «Как Борис ехал поездом в Украину»

Европа

Австрия. Газета: «Der Standard» — «Канцлер Нехаммер едет в Путин в понедельник»

Украина сообщает о еще одном массовом захоронении Зеленский призывает ввести еще одно нефтяное эмбарго

Канцлер Карл Нехаммер (ÖVP) отправится в Москву в понедельник днем ​​и встретится там с президентом России Владимиром Путиным для переговоров. Как канцлер нейтральной страны он считает себя «строителем мостов», объяснил Нехаммер журналистам в Вене в воскресенье.

Нехаммер только что вернулся из Украины в воскресенье, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил Австрию в солидарности с Украиной. Путин, говорит Нехаммер, теперь желает разобраться с военными преступлениями в Украине. Нехаммер хочет не просто смотреть, а стараться делать все, что возможно. Конкретных ожиданий по поводу результата разговора у него нет. Цель – содействовать диалогу между Украиной и Россией.

Австрия установила контакт с Россией, объяснил Нехаммер в воскресенье. «Инициатива исходила от меня.» Он заранее обсудил свои планы как с главой комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен, так и с канцлером Германии Олафом Шольцем (СДПГ). Тем не менее он знает, что этот шаг приведет к поляризации. В таких странах, как Прибалтика и Польша, поездка в Россию, скорее всего, будет воспринята критично. Нехаммер станет первым главой правительства ЕС, которое лично встретится с Путиным с начала войны.

В связи с нападениями России на Украину, западный оборонный альянс НАТО работает над планами постоянного военного присутствия на ее границах. Об этом британской газете The Telegraph заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Альянс находится в фазе трансформации: «То, что мы видим сейчас – это новая реальность, новая норма европейской безопасности», — пояснил Столтенберг.

Украина сообщила об обнаружении еще одного массового захоронения в минувшие выходные: По словам местного политика, в субботу в селе Бусова под Киевом были обнаружены десятки погибших мирных жителей. Президент Украины Зеленский в воскресенье позвонил по телефону канцлеру Германии Шольцу. Он повторил требование ввести нефтяное эмбарго против Москвы, которое Австрия отвергает.

Газета «KURIER». Заголовок на фотоколлаже: «На нейтральной миссии.

Киев – Вена – Москва. После визита в Украину Нехаммер по собственной инициативе отправился в Россию. Мир в результате визита иллюзорный, речь идет о гуманитарных целях.

Газета печатает сообщение-призыв помогать беженцам из Украины.

Мы помогаем вместе!

Семейная помощь Украина. Ситуация драматична. Инфраструктура в значительной степени разрушена – во многих местах нет ни электричества, ни воды.

В рамках совместной кампании с Австрийским Красным Крестом KURIER поддерживает нуждающиеся семьи на местном уровне и на границе.

Газета Kleine Zeitung. Заголовок на фото:«На щекотливой миссии. Совершенно неожиданно канцлер вчера уехал в Москву, а после обеда встретится с российским президентом в Кремле».

Издание «Salzburger Nachrichten». Заголовок: «Нехаммер едет в Путин в Москву»

Киев, МОСКВА. После поездки в Киев на выходные канцлер Карл Нехаммер идет на рискованный шаг. В воскресенье вечером он отправился в Москву через Турцию, чтобы встретиться с президентом России и военачальником Владимиром Путиным. Интервью назначено на понедельник во второй половине дня. Это путешествие было связано с политическим риском, объяснил канцлер в ходе беседы с журналистами в воскресенье днем. Но он хочет сделать все это, чтобы поддерживать диалог с Путиным, даже если шансы на прогресс малы. О поездке проинформировано руководство ЕС, а также президент Украины Зеленский, сказал Нехаммер. Но есть и критика. Польское и украинское правительства крайне скептически относятся к поездке Нехаммера.

Украинские политики считают, что мертвые мирные жители, найденные в киевском пригороде Буча после вывода российских войск, были только началом. По аналогичным сообщениям из Ирпеня и Бородянки, в минувшие выходные было обнаружено еще одно массовое захоронение с мирными жителями.

Власти сообщили о находке в городе Бусово под Киевом. По пути из Киева в Житомир тела также были обнаружены в обстрелянных автомобилях.

Всего в воскресенье в Киевской области было обнаружено 1222 погибших, сообщила британскому телеканалу Sky прокурор Ирина Венедиктова. Она обвинила русские войска в серьезных военных преступлениях. Москва свою ответственность отрицает.

Прокуратура объявила о расследовании 5600 вероятных военных преступлений против 500 подозреваемых из рядов российских военных и правительства в Москве, включая президента России Путина. Суровое преследование за военные преступления, совершенные в его стране, потребовал и президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем (СДПГ) в воскресенье

Италия. Газета «La Stampa», вышла с заголовком: «Донбасс, тотальная война, Ворзель: массовые убийства и пытки».

Литва. Издание «Klaipeda» вышло с заголовком «Корабль попал в бурю».

Подпись под фото: «Символ: ответ украинских пограничников в первые дни войны на захват военного корабля»

4 апреля Информация о решении литовского правительства снизить уровень дипломатического представительства с Россией была опубликована в Facebook-аккаунте «Atvira Klaipėda».

Поэтому послу этой страны Алексею Исакову было приказано покинуть нашу страну, а также было принято решение о закрытии российского консульства в Клайпеде. В сообщении цитируется министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис: «Жестокость российских оккупационных сил нарушила какие-либо нормы цивилизованного мира. К сожалению, то, что мир увидел в Буче, может быть только началом. По мере освобождения других городов мы можем видеть других ужасающих военных преступников.

Анонс-заглавие материала: «Нет запроса на празднование»

Ожидается, что 9 мая никаких церемоний и мер у мемориала советским воинам не будет. Заявки на мероприятие можно подавать до середины этой недели. Обычно 9 мая иногда упоминается в России и других странах бывшего СССР как День окончания Великой Отечественной войны и День Победы.

Хотя нацистская Германия тогда официально капитулировала и 7 мая подписала документ об окончании войны, советским властям не понравился первый вариант документа, она потребовала предокументации

Словакия. Газета «Denník N». Заголовок: «Кто стоит рядом с Украиной».

Премьер-министр Эдуард Хегер вернулся из Киева, где сообщил, что Словакия передала украинской армии нашу систему ПВО С-300.

Премьер-министр назвал Фико и Пеллегрини (пророссийские политики в парламенте) русскими солдатами.

Анонс с заглавием: «Через 28 лет у легендарной группы появилась новая песня с певцом Андреем Хливнюком. Pink Floyd записали песню для Украины»

Испания. Издание «La Vanguardia». Подпись под фото: «Артиллерийские обстрелы жилых кварталов на Бородянке оставили у выживших картины запустения».

«Под обломками, мой сын…»

Российские разрушения на Бородянке похоронили целые украинские семьи

Как и Буча, Бородянка сильно пострадала от атак русской армии. После отступления из области к востоку обнаруживается след разрушения и смерти, который она оставила после себя.

Исландия. Газета «Morgunbladid» – «Тщетный русский танк».

Подпись фото: Сотрудник муниципалитета Бусова, к западу от Киева, прислоняется к бесполезному танку российской армии и переводит дыхание. Представители Евросоюза встретятся сегодня, чтобы обсудить дальнейшие экономические меры против России. Андрей Илларионов, бывший советник в России, заявил вчера, что только полное эмбарго в отношении России может повлиять на ее военные действия.

Германия. Газета «FAZ». Подпись под фото: «Даже с серпом и молотом: Демонстрация в воскресенье в банковском районе Франкфурта».

Главный материал: Пророссийские митинги в нескольких городах Германии

Многие контрдемонстранты / Обстрелы на востоке Украины / Девять миллиардов для беженцев

ГАННОВИР/ФРАНКФУРТ. Тысячи людей приняли участие в пророссийских автоколоннах и демонстрациях в нескольких городах Германии в минувшие выходные. По данным полиции, в крупнейшем кортеже в Ганновере приняли участие 350 автомобилей и 600 человек с российскими флагами. В контрдемонстрации приняли участие около 3500 человек. Были также пророссийские кортежи в Штутгарте и Любеке. Во Франкфурте несколько сотен человек пробежали по городу с российскими флагами. По словам устроителей, демонстрации были направлены против дискриминации российского происхождения в Германии.

На востоке Украины власти в воскресенье сделали новые попытки вывести больше людей из региона Донбасса до ожидаемого великого русского наступления. В ночь на воскресенье российские войска обстреляли города на востоке Украины многочисленными ракетами. По сообщениям местных жителей, обстрелы в районе Днепра были более интенсивными, чем когда-либо ранее. Губернатор, ответственный за город на востоке Украины, написал в Telegram: «Сам аэропорт и инфраструктура рядом разрушены». По данным украинских источников, более 1200 человек были найдены мертвыми в районе столицы.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) в воскресенье снова позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил, что речь идет о возможных дальнейших санкциях против России и поддержке Украины. Пресс-секретарь федерального правительства сообщила, что обсуждался также переговорный процесс между Украиной и Россией. В понедельник канцлер Австрии Карл Нехаммер намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Нехаммер приехал в Киев только в выходные, чтобы навестить Зеленского.

На конференции доноров под председательством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в субботу было обещано выделить 9,1 миллиарда евро в помощь украинским беженцам. Около четверти предназначены для внутренне перемещенных лиц в Украине, остальные – для украинцев, покинувших свою страну. Конференция, организованная канадской организацией Global Citizen, прошла в Варшаве. Польша приняла около 2,4 миллиона из более четырех миллионов украинских беженцев.

Еще один материал: «Недовольство в ХДС молчанием Меркель»

Чайя: Уважаю, когда политики берут на себя ответственность за политику в отношении России.

БЕРЛИН. Руководство ХДС поддержало Ангелу Меркель в дискуссии о том, делит ли бывший канцлер ответственность за нападение России на Украину. «Было самоуверенно утверждать, что Ангела Меркель отчасти виновата в войне в Украине. Это война Путина против Украины и его криминальной клики в Кремле», – заявил генеральный секретарь ХДС Марио Чайя в интервью Германскому агентству печати в Берлине. Меркель в отношении России не утруждает новое начало партии с Фридрихом Мерцем у руля. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Меркель в несостоятельности политики по отношению к России в связи с военными зверствами в украинском городе Буча и пригласил ее посетить Бучу. На саммите НАТО в 2008 году она высказалась против быстрого принятия Украины в оборонный альянс. В начале прошлой недели Меркель подтвердила, что на тот момент она оставалась за свое решение и не будет давать никаких дальнейших объяснений своей политике по России.

«Политические лидеры в прошлом оценивали Россию по-разному и неправильно с сегодняшнего взгляда», – сказал Чайя. Что касается самокритичных заявлений федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, например, Чайя сказала: «Поэтому я с большим уважением отношусь к тем, что сегодняшние политики по-разному оценивают свою ответственность в то время и берут на себя ответственность за нее». В отставке она очевидно позиционирует себя против войны с Россией. При этом она тоже ясно дала понять, за что выступает. Этого достаточно.

Заместитель лидера парламентской фракции Союза в Бундестаге Йохан Вадефуль выразил недовольство в интервью Osnabrücker Zeitung. «Я надеюсь, что Ангела Меркель в скором времени найдет время и возможность подробно рассказать о своей политике по отношению к России», — сказал он. Сам он разделял убеждение, что взаимная зависимость между Россией и Германией будет определять и действия России. Я был не прав». Уэйдфул предложил создать комиссию по расследованию, чтобы проанализировать предыдущие ошибки. «В наших внешнеполитических интересах учиться на своих ошибках, — например, в отношении Китая, — с которым у нас такие же тесные экономические связи, как и с Россией», — сказал Вадефул.

Колонка справа: «Меркель потеряла время».

Краткое заявление Ангелы Меркель о ее роли при вступлении Украины в НАТО, похоже, не доставило руководству ХДС особого удовлетворения. Бывший канцлер коротко и лаконично сказала, что она придерживается своего решения действовать так, как она поступила на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, а не иначе. В то время сближение Украины с НАТО было отложено на неопределенный срок, частично из-за сопротивления Германии. Генеральный секретарь ХДС Марио Чайя отверг критику Меркель, заметив, что она явно выступала против войны с Россией и что было бы самоуверенно утверждать, что Меркель отчасти виноват в войне в Украине. Если бы речь шла об общей ответственности, было бы это так же самоуверенно?

Федеральный президент показал, что есть другой путь. В свете его подробной самокритики фраза Чайи читается гораздо более критично по отношению к Меркелю, чем остальная его предполагаемая защита: «Вот почему я с большим уважением отношусь к тому, что действующие политики в то время по-разному оценивают свою ответственность, а также берут на себя ответственность за Вполне логично, что руководство ХДС выразило пожелание Меркель подробнее (читай: уместнее) высказаться о своей политике по отношению к России. Однако маловероятно, что Меркель пойдет на уступки ХДС. Когда нужно было разобраться с кризисом беженцев и последующим упадком ХДС, он считал это «утерянным временем».

Потребность в самокритике, видимо, следует из того, что ХДС до сих пор подозревает, что когда-то была партией, внешнеполитически отличавшейся от СДПГ и ее ностальгии по Вилле Брандту по разрядке. ХДС и СДПГ теперь любят притворяться, что общее благо Федеративной Республики — будто «мы» все неправы. Но никогда не хватало предупреждения или критики. Трагически потерянное время позади.

Вторая колонка справа: «Когда начинается настоящая обработка?»

Федеральные правительства последних десятилетий, в каком составе они находились, избавили германцев и себя от реалий и потребностей мировой политики. Теперь, когда Россия ведет агрессивную войну против Украины, эти потребности врываются в жизнь многих с захватывающей дух быстротой. В какой степени пока нельзя оценить. Но это станет настоящим поворотным моментом для Германии и ее граждан.

После лобового столкновения собственной добросовестности по отношению к России с жестокой реальностью агрессивной войны в этой стране у многих политиков перестраивается и душа. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер говорил об ошибках и иллюзиях у себя, а также у многих других политиков по оценке истинного характера России.

Тот факт, что Штайнмайер поставил «мы» после «я», можно рассматривать как релятивизацию собственной ответственности, но это не так. Штайнмайер и Ко не могут больше отступать от этого признания. Провозглашенный поворотный момент не должен стать личным разворотом на 360 градусов. Иначе через несколько лет вы снова оказались бы там, где были до войны.

Но, прежде всего, речь идет не только о морально-личностном признании собственных ошибок. Дальше идут трудные вопросы: какой политик поддерживал какие-то контакты, какие стратегические решения были приняты и почему? Как могли случиться ошибки, о которых сейчас так много сожалеют? Это раскрытие отсутствует до сих пор. Во всех партиях.

Крупный морализм не исчез и через несколько недель. После этого многие всегда знали лучше. Некоторые могут захотеть компенсировать прежние ошибочные соображения содержательными требованиями. Самобичевание и самообращение также характеризуют германские прения.

Хотя эта война все еще горяча, а судьба Украины непонятна, немецкие дебаты кое-где оглядываются назад. В смысле тем, кто полностью занят ложной оккупацией, не нужно теперь танки в Украину поставлять. Необходимое примирение с прошлыми неудачами не должно вести к новому самоанализу типа: нам лучше держаться подальше от геополитических проблем в будущем.

Правильное и обратное. Чтобы сделать правильные выводы, нужно и то, и другое: примирение с прошлым и стратегия будущей (российской) политики. Нет смысла таскать людей по арене за кольцо в носу. Потому что это только привело бы к тому, что вскоре внимание перешло на следующую увлекательную тему. Немецкие дебаты о политических образах часто имеют дисбаланс: возмущения и бичевание имеют очищающий эффект, но фактическое недовольство остается неприкосновенным. В этой стране пригодность политика ставится под вопрос гораздо быстрее, если он или она принимает бонусные мили или частный кредит, чем если он или она годами принимал политически ошибочные решения. Немецкая политика и общество также не всесторонне рассмотрели основные вопросы последних лет, по крайней мере, не то, что вы можете извлечь из него что-то для будущего. Где расследование размещения немецкого бундесвера в Афганистане? Кризис беженцев? О короне-кризисе?

В лучшем случае, существуют парламентские комитеты по расследованию отдельных вопросов. Но они быстро достигают своего предела: они зависят от сотрудничества тех, кого критикуют. Они являются инструментом в политической борьбе за власть и общественное мнение, который занимает много времени и мало что дает. Комитеты по расследованию обычно рассматривают только ошибки других.

В распоряжении Бундестага будет еще один инструмент: комиссия по расследованию. Отдельные голоса уже призывали к этому по отношению к России. Комиссии по расследованию омрачены повседневной политикой, что является недостатком, а также преимуществом. Пока они в большинстве своем касались более мягких социально-политических вопросов, которые никому не мешали. Но это можно изменить.

В такой комиссии депутаты от правительства и оппозиции могли бы вместе с экспертами обсуждать аспекты прошлой и будущей политики в отношении России. Это также будет форум для обсуждения того, что на самом деле подразумевается под поворотным моментом — кроме 100 миллиардов евро для Бундесвера после войны в Украине. Это будут широкие стратегические прения, подобных которым в Германии еще не было. Это был бы реальный шанс. Условие: Вы должны действительно хотеть что-либо изменить

Издание «Der Tagesspiegel». Однажды в Киев и обратно. В автобусе: женщины, дети, бабушки. В трюме: полдюжины инвалидных колясок. Фонд спасает инвалидов, больных и раненых, которые не могут убегать самостоятельно. Наш корреспондент сопровождал его в пути из Украины в Германию.».

Газета «Potsdamer Neueste Nachrichten». «Украина осуждает новые зверства»

Генпрокурор: 1200 погибших мирных жителей под столицей Путин назначил нового командующего армией

В войне России против Украины становится известно все большее количество зверств против мирного населения. По данным украинских источников, только в районе украинской столицы Киева было найдено мертвыми более 1200 человек. Об этом сообщила прокурор Ирина Венедиктова в интервью британскому телеканалу Sky News в воскресенье. Братские могилы также обнаружены во многих местах на севере Украины, когда русские войска вывели из региона.

Венедиктова обвинила Россию в совершении военных преступлений и преступлений против человечности во всех регионах Украины. Кремлевского босса Владимира Путина назвали «главным военным преступником 21 века». Украина обнаружила 5600 вероятных дел о военных преступлениях с участием 500 подозреваемых.

Это включает ракетный обстрел в пятницу железнодорожного вокзала в восточноукраинском городе Краматорск, в результате которого погибли более 50 человек. «Безусловно, это военное преступление», – сказала она Sky News. У Украины есть доказательства. В основном гибнут женщины, дети и старики.

Но Россия утверждает, что это была украинская провокация с ракетой «Точка-У», которая, якобы, больше не принадлежит российским войскам. Однако это утверждение не соответствует действительности. Официальный сайт Российско-белорусского союза сообщал в феврале, что учения с ракетами «Точка-У» проводились и во время совместных маневров российских и белорусских войск непосредственно перед началом войны.

Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал к введению нефтяного эмбарго против Москвы в связи с возможными военными преступлениями России. «Если тирания начала агрессию против всего, на чем держится мир в Европе, мы должны действовать немедленно», — сказал он в видеообращении. Зеленский также позвонил по телефону канцлеру Шольцу в воскресенье и потребовал судебного преследования за военные преступления, а также дальнейшую помощь и последующее санкционное давление на Россию.

Российское правительство, говорящее о проведении в Украине специальной военной операции по ее демилитаризации и денацификации, неоднократно отрицало нападения на мирных жителей.

По словам его спикера, Зеленский не рассчитывает в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров о прекращении войны. Украина настаивает на том, что президент Зеленский призвал канцлера Шольца ввести больше санкций против Москвы, и продолжает настаивать на сильных гарантиях безопасности и платит за это очень высокую цену, заявил Михаил Подоляк. «Да, тяжело, мы ежедневно теряем людей и инфраструктуру. Но Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий», — сказал он.

Власти Украины ожидают большого наступления российских войск на востоке страны в ближайшее время. Они пытаются под большим давлением вывести людей из этого района в безопасное место. В воскресенье должно открыть девять коридоров эвакуации, сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что для эвакуации городов и сел будут выделены девять поездов. Также должен быть коридор личного транспорта Мариуполя на юго-востоке. Портовый город уже несколько недель находится под сильным обстрелом и почти полностью разрушен. Однако полностью захватить их русским войскам пока не удалось.

Части Донбасса с 2014 года контролируются пророссийскими сепаратистами, получающими постоянную финансовую и военную поддержку из Москвы. Теперь из этих районов ожидается новое наступление русских войск. Заявленная цель Кремля – завоевание всего Донбасса, Донецкой и Луганской областей. По западной информации, в выходные был назначен новый командующий — генерал армии Александр Дворников. В чеченской войне и в сирийской миссии русских он руководил армией.

Газета «Südwest Presse». Заголовок: «Война в Украине: критика канцлера Шольца становится все громче».

Кризисный Президент Зеленский призывает к дополнительным поставкам оружия против нового великого наступления России, а оппозицию – к поездке в Киев.

После визитов нескольких глав европейских государств в Киев все громче призывы к канцлеру Олафу Шольцу (СДПГ) также поехать в Украину. «Я хотел бы, чтобы наш канцлер следовал этому примеру и получил представление на месте», – сказал «Handelsblatt» эксперт по иностранным делам ХДС Родерих Кизеветтер. Об этом Шольц попросил и посол Украины Андрей Мельник. За последние несколько дней в Киев приехали президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляен, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррелл, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Многие украинцы разочарованы неуверенной политикой правительства в вопросах энергетического эмбарго и поставок оружия, заявил лидер фракции Союза Иоганн Вадепхул в редакции Германии. Коалиционный партнер Шольца FDP также призвал проявить большее лидерство. Политик по вопросам обороны Агнес Штрак-Циммерманн заявила в Handelsblatt, что канцлер «должен начать использовать свои директивы и управлять ими». Этого ожидали Германия и Европа.

После телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье Шольц осудил «ужасающие военные преступления, совершенные российскими военными» и пообещал полную поддержку Украине. Украина требует нефтяного эмбарго против России и больше оружия от Германии, чтобы противостоять новым российским наступлениям. Наблюдатели предполагают, что Россия начинает большое наступление на востоке Украины. Посол Мельник потребовал немедленно поставить основные боевые танки «Леопард», БМП «Мардер», 2000 самоходных гаубиц и артиллерийских детекторов «Кобра» из состава Бундесвера, а также ракеты AGM-84 «Гарпун», которые используются для нападения на корабли.

Швеция. Издания «EXPRESSEN»: Заголовок на первой полосе: «ПУТИНСКИЙ ВОИН ЖИВЕТ В Роскоши».

«Атакующая собака» носит Prada

Имеет трех жен и 12 детей

Живёт во дворцах за миллиард долларов

Израиль. «HAARETZ». «Украинцы начинают возвращаться домой, готовясь к войне на истощение»

«Сними маску. Украина победила COVID», — говорит мне мой гид Пабло Скашатовский, встречая меня на польской границе и отвозя в Луцк — старинный город на северо-западе Украины, столицу Волынской области. «Если они увидят, что ты носишь маску, они поймут , что не местный.Так мы узнали диверсанта-шпиона, — полушутя заявил он.И действительно, не только на Волыни, но и в Киеве и его окрестностях масок почти не увидишь — ни на заправках, ни в поездах, ни в универмагах. перевернула страницу в Украине, все понимают, что прежняя жизнь уже не вернется.

На центральном вокзале Варшавы висит табличка на украинском языке с подробным описанием расположения информационных центров для беженцев в городе и сообщением о том, что общественный транспорт для них бесплатный. Это только предварительный признак польской щедрости по отношению к своим соседям. На вокзале в Хелме, прямо на границе с Украиной, стоит пиццерия, где раздают кусочки голодным. Далее, на самом пограничном переходе, дают нежирные, мокрые сосиски и кусочки курицы. Трудно наблюдать за этим проявлением щедрости и не спросить: как долго это может занять?

В начале марта премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал украинцев, которые могут себе это позволить вернуться на работу. С тех пор такие призывы раздаются советнику президента Алексею Арестовичу, а также в украинском парламенте. От пограничного перехода меня подвозит нотариус, едущий из Польши в Ровно на Волынь. Она говорит, что вернется на работу. «Придется. Государство просит», — объясняет она. Часть его семьи осталась в Польше. Некоторые не уехали из Украины. Тонкий поток возвращающихся жителей стекается обратно в страну. Поезд из Луцка в Киев почти полон, а на столичном вокзале многие люди с мешками, сумками, чемоданами — едут домой, но это только ручей, до волны еще далеко, и, возможно, это к лучшему.

Турция. «DAILY SABAH»

«Зеленский: Россия нацелена на всю Европу, а не только на Украину»

Вторжение России в Украину нацелено на всю Европу, и прекращение агрессии Москвы имеет важное значение для безопасности всех демократий, заявил вчера президент Украины Владимир Зеленский, когда российские силы готовились к бою на востоке его страны.

Между тем, в субботу в селе Бузова к западу от Киева была найдена братская могила с десятками тел украинцев, сообщил местный чиновник. Обращаясь к «свободным людям храброй страны», Зеленский заявил поздно вечером в видеообращении к украинцам, что Россия

Цель войны «не должна ограничиваться только Украиной», а «целый европейский проект — цель». Поэтому поддержать стремление Украины к миру – это не просто моральная обязанность всех демократий, всех сил Европы», – сказал он. «Это, в сущности, стратегия обороны каждого цивилизованного государства».

Его обращение прозвучало, когда мирные жители продолжали бежать из восточных частей страны перед ожидаемым давлением, а работники службы чрезвычайных ситуаций искали уцелевших в городах к северу от столицы Украины, Киева, которые больше не оккупированы российскими войсками.

Россия вывела свои войска из северной части страны и сосредоточилась на восточном Донбассе, где поддерживаемые Москвой сепаратисты воевали с украинскими войсками в течение восьми лет и контролировали некоторую территорию до войны, сейчас на ее 46-м дне. В то же время, местный лидер Тарас Дидич сообщил Украинскому ТВ, что тела нашли в яме возле АЗС в селе Бузова к западу от Киева.

По его словам, тела обнаружили также в десятках обстрелянных автомобилей на главной дороге Киев – Житомир, проходящей через Бузовую.

Западные военные аналитики утверждают, что под штурмом была территория на востоке Украины, от Харькова – второго по величине города Украины – на севере до Херсона на юге. Недавно опубликованные спутниковые снимки Maxar Technologies, собранные в пятницу, показывают 8-мильную (13-километровую) колонну военной техники, направлявшуюся на юг на Донбасс через город Большой Бурлук.

Однако западные оценки выражали растущую уверенность в способности защитников Украины отразить нападения России, изображая российские войска страдающими низким моральным духом и возрастающими потерями. Министерство обороны Великобритании заявило в воскресенье, что российские военные пытаются ответить на растущие потери увеличением численности военнослужащих, уволенных с военной службы с 2012 года.

В Twitter министерство также сообщило, что усилия российских военных по «генерации большей боевой мощи» также включают попытки вербовки из Приднестровья, граничащего с Украиной сепаратистского региона Молдовы.

США

«WSJ»— «Украина Россия перевооружается на новом фронте»

Москва стремится захватить остальную часть восточного Донбасса, использовать его преимущество в обычных боях

Украина и Россия направили подкрепление на Восток Украины в эти выходные, готовясь к тому, что, вероятно, станет величайшими битвами в войне, поскольку беженцы продолжают бежать от надвигающегося российского нападения.

Главная цель России сейчас — захватить еще не контролируемые Москвой части восточного Донбасса. В отличие от первой фазы шестинедельного конфликта это изменение заставляет Украину вести обычные бои с привлечением танков, артиллерии и авиации на ровной, часто бесплодной местности, что позволяет России использовать свое преимущество в военной технике.

В последние дни на полигоны для наступления севернее украинского города Изюм начали прибывать новые российские танковые и артиллерийские подразделения, а также силы, выведенные из районов вокруг столицы Киева.

«The New York Times». Фото: «Багаж в воскресенье на окровавленном вокзале в Краматорске, где в пятницу в результате ракетных обстрелов погибли около 50 человек. Наверху жилой дом в городе, пострадавший от бомбардировок. Оставшиеся в Краматорске люди боятся, что их скоро ушибут».

Главный материал: «НА ПУТИ ЭВАКУАЦИИ НА ЗАПАД УКРАИНЫ Усиливается опасность»

Издание «Los Angeles Times». Заголовок: «Украинские военные утверждают, что сопротивляются атакам на востоке. Зеленский называет войну экзистенциальной угрозой для демократии в Европе»

Фото 1: «Рабочие руководят краном, чтобы вытащить тело мужчины из братской могилы в Буче, Украина, где сотни людей были убиты русскими солдатами. Затем тело будет доставлено в морг для опознания».

Фото 2: «84-летней УКРАИНСКОЙ беженцы Ларисе Хоментовской оказывают помощь на пограничном переходе в Исакче, Румыния».

Издание The Washington post вышло с заголовком: «Украина требует больше оружия».

Подпись фото: «В воскресенье украинские воины несут ящик своего побратима Андрея Загорнякона на могилу в Каменце-Бугской. Загорнякон погиб в боях с русскими войсками под Попасным. Количество потерь с обеих сторон битвы очень разнится, но достигает тысячами…».

Колонка справа: «Русские войска обстреливают восточные города.

Чиновники опасаются, что масштаб будущих сражений расширится»

Начало материала: «В Киеве стоит экс-боксер, а по специальности мэр»

КИЕВ, Украина — Черный внедорожник подъехал к краху: сильно поврежден многоквартирный дом. Разбит трамвайный вагон. Кровь заливает тротуар. Всего за час до этого российский удар был нанесен по этому жилому району в украинской столице. Виталий Кличко вышел из своего автомобиля и нырнул под красно-белую ленту, не пуская граждан на место происшествия. Для мэра военного времени в осажденном городе это была слишком знакомая остановка.

Десять лет назад Кличко был наиболее известен как легендарный боксер и чемпион мира в тяжелом весе. Его прозвище было «Доктор Железный кулак» — намек на его докторскую степень в области спортивных наук и на руки размером с обеденную тарелку.

Теперь он стал большой фигурой в войне России в Украине. Более шести недель его город противостоял неизбежной угрозе захвата власти Россией вместе с ним, стоящей у руля ростом 6 футов 7 дюймов.

Начало материала: «Контрабандисты военного времени происходят из множества слоев общества».

Львов, Украина. Они ждут секретного склада на окраине города, развалившись в угловой гамак или в инвалидной коляске, пока красный фургон едет через маленькие села и гравийными дорогами. Когда он наконец-то въезжает на огороженный участок, в дело вступают семь тел. Дроны здесь.

Волонтеры, разгружающие военные запасы, — это друзья украинской кино- и телеиндустрии — компания длинноволосых кинематографистов, осветителей, декораторов и маркетологов. Они берут с собой десятки коробок с саморазогревающейся пищей, шесть тепловизионных прицелов, комплект спутниковой связи и 10 дронов по 8000 долларов каждый. Все направляются на фронт.

Пути, ежедневно прокладывающие эти фургоны от польской границы до львовского склада и таких мест, как Киев, Сумы и Харьков, иллюстрируют пугающую реальность для российских захватчиков: оборона Украины мобилизовала граждан из всех сфер жизни, от закаленных в боях солдат, почти десятилетие воюющих на Донбассе, к людям, определяющим продовольственный бюджет для съемок фильма.

Канада. Газета «NATIONAL»

Подпись под фото: «Реакция женщины после входа в церковь, поврежденная в результате нападения российских войск в украинском городе Макаров под Киевом. Украина заявляет, что Россия собирает свои силы для большого наступления на востоке, а США обещают отправить больше оружия, чтобы дать отпор российским.

Главный материал: «Австрийский лидер встретится с Путиным»

Издание «EDMONTON Journal».

ЛИНИЯ ЖИЗНИ В УКРАИНЕ

«Люди получают еду из церкви в городе Бородянка, примерно в 40 милях к северо-западу от Киева, Украина, в воскресенье. Сообщается, что в ходе боев между российскими войсками и украинскими войсками было разрушено несколько жилых домов. В городе нет электричества, воды и тепла.

Газета «Tne Globe and Mail».

Главное фото: «Александр Сидельников и Светлана Майструк обмениваются клятвами венчания в гарнизонной церкви Святых Апостолов Петра и Павла во Львове в воскресенье, а шофер Андрей Чумак наблюдает за ними».

К лучшему или к худшему: свадьба военного времени на фоне российского вторжения

Для украинских пар женитьба, когда летят бомбы и шары, является признаком национального единства и неповиновения Кремлю

Заголовок еще одного материала: «Россия назначает генерала с послужным списком жестокости для наблюдения за наступлением на Украину».

АЗИЯ

Китай. Издание «CHINA DAILY».

«Прокси-война наносит большой вред Украине»

В условиях кризиса с беженцами Пекин критикует использование малых стран как пешек в конфронтации

Примечание редактора: China Daily представляет серию аналитических материалов, призванных помочь читателям по всему миру лучше понять, как и почему взгляды и решения Китая на ситуацию в Украине стоят за взглядами и решениями Китая. Это четвёртая часть серии.

Хотя многие политики в Вашингтоне избегают называть украинский кризис де-факто опосредованной войной, Леон Панетта, бывший министр обороны США при администрации президента Барака Обама в последнее время не сдерживался: «Я думаю, что мы занимаемся здесь конфликтом. Это опосредованная война с Россией, мы говорим об этом или нет. Это на самом деле то, что происходит. «И по этой причине мы должны убедиться, что мы предоставляем больше оружия», — сказал он в интервью Bloomberg TV 18 марта.

В условиях кризиса Пекин публично обрушился с критикой на Вашингтон и его союзников по НАТО за то, что они разжигают опосредованную войну, предлагая Украине оружие, ракеты и истребители и разжигая напряженность.

По словам официальных лиц и ученых, за многолетним противодействием Китая чужим войнам стоит вера в то, что такой типичный инструмент эпохи холодной войны серьезно саботирует автономию страны. Они добавили, что прокси-войны были типичны во время холодной войны, чтобы помочь избежать прямой войны между США и бывшим Советским Союзом.

«Прокси-война, как и цветная революция, служит укреплению потенциальной новой холодной войны и приносит региону только беспорядки и страдания», — сказал Цзо Сиин, профессор Школы международных исследований Китайского университета Жэньминь.

Еще один материал: «Великобритания обещает оказать больше помощи Киеву».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал в субботу предоставить дополнительную экономическую и военную помощь Киеву после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Даунинг-стрит Джонсон пообещал Украине 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные системы, а также дополнительные 500 миллионов долларов в виде кредита Всемирного банка для Украины.

На пресс-конференции после переговоров Зеленский сказал, что проинформировал Джонсона о ходе мирных переговоров с Россией и ожидает, что Лондон играет ключевую роль в предоставлении гарантий безопасности для Украины.

В то время как несколько других лидеров посетили Украину в последние недели, встреча Зеленского и австрийского канцлера Карла Нехаммера, также состоявшаяся в субботу, имела большое значение, учитывая нейтральный статус Австрии, закрепленный в ее Конституции. После встречи Нехаммер сказал, что ожидает новых санкций ЕС. против России, даже когда он защищал сопротивление своей страны на прекращение поставок российского природного газа.

Между тем, Россия и Украина в субботу провели третий обмен пленными с участием десятков военнослужащих с обеих сторон.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что за обменом на дом возвращаются 12 украинских военных и 14 мирных жителей, в том числе девять женщин.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в субботу домой возвращались 14 русских моряков. «Благодаря скоординированным действиям российских военнослужащих 14 моряков гражданского судна «Азов Конкорд» уволены и эвакуируются в безопасное место», — сообщила Москалькова.

Она заявила, что с момента начала российской «специальной военной операции» 24 февраля Украина «задержала экипаж корабля в порту».

Подпись под фото: «Добровольцы помогают беженцам в инвалидных колясках, сбежавшим от войны в Украине, на пограничном переходе к Медике, юго-восточной Польше, в субботу».

ОАЕ. Газета «The National».

«Байден намерен обсудить украинский конфликт на встрече с Моди»

Президент США Джо Байден сегодня проведет онлайн-дискуссию с премьер-министром Индии Нарендрой Моди через несколько недель после того, как Байден заявил, что реакция Индии на вторжение России в Украину «шатается».

Байден использует встречу для продолжения тесных консультаций о последствиях войны России в Украине и «смягчения его дестабилизирующего влияния на мировые поставки продовольствия и товарные рынки», — заявила вчера пресс-секретар Белого дома Джен Псаки.

Два лидера не смогли договориться о совместном осуждении российского вторжения, когда они выступали в прошлом месяце на встрече так называемого альянса Quad, в который входят США, Индия, Австралия и Япония.

Индия до сих пор отказывалась присоединиться к голосам, осуждающим Москву, на Генеральной Ассамблее ООН, заявляя при этом, что она глубоко озабочена обвинениями в том, что российские войска убивают мирных жителей в городе Буча на севере страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, встречавшийся в этом месяце с Моди в Нью-Дели, похвалил Индию за ее подход к конфликту.

Байден заявил 21 марта, что Индия стала исключением из союзников Вашингтона, отреагировав на атаки России.

В повестке дня переговоров между Байденом и Моди находятся вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, последствий пандемии коронавируса и климатического кризиса, сообщил Белый дом.

Во время холодной войны официально не присоединившаяся Индия склонялась к Советскому Союзу — частично в ответ на поддержку США главного соперника Пакистана — покупка его первых истребителей МиГ-21 в 1962 году.

По словам аналитиков, Россия является самым крупным поставщиком тяжелого вооружения в Индию, а Индия является ее крупнейшим покупателем.

Между тем, США отданы предоставлению Украине «оружия, в котором она нуждается»

ОАЕ. Газета «The National».

«Байден намерен обсудить украинский конфликт на встрече с Моди»