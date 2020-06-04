Первые одесские театры объявили о спектаклях

Одесский театр юного зрителя и Театр на Чайной первыми среди одесских театров планируют принять зрителей после карантина и уже представили афиши своих спектаклей. Так, в Театре на Чайной откроют двери – 25 июня, а в ТЮЗе – 3 июля.

При этом, какими будут нормативы по рассадке зрителей, в театрах еще не знают – из Кабмина пока не приходило никаких предписаний на этот счет. Конечно, их ждут и очень хотят получить заранее, а не за день до 22 июня – конца второго этапа выхода из карантина.

звестно только, что актеры и другие сотрудники театров старше 60 лет пока выходить на работу не будут, до специального распоряжения. “Будем подстраиваться”, говорят в ТЮЗе, где в такую категорию попала одна билетер и несколько актеров. Также тут пока еще не начали продажу билетов, так как не могут без предписаний Кабмина заводить их в систему продажи.

В Театр на Чайной билеты купить уже можно, но у них другие проблемы:

Даже если будет предусмотрена специальная рассадка мы сможем разместить всех зрителей, так как поставили в афишу спектакли, которые идут в большом зрительном зале, – прокомментировал Александр Онищенко, художественный руководитель Театра на Чайной – Главное, чтобы нам дали зеленый свет, потому что так как мы частный театр, то в отличие от государственных у нас все это время не было даже минимального финансирования на зарплату нашим сотрудникам.

Афиша Театра на Чайной – ЗДЕСЬ.

Приобрести заранее билеты в ТЮЗ до получения специального распоряжения также нельзя, но ознакомиться с репертуаром на июль уже можно на странице театра в ФБ.

Фото: Freepik

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