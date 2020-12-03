Первые авто в Одессе: что творили «адские колесницы» на улицах города? (видео)

Когда в Одессе появился первый автомобиль, названия у него не было. И для диковинного транспортного средства придумывали не менее диковинные названия: «самоход», «самокат», «автопер», «автогон», «мотор», «механический экипаж», «циклонет».

Вскоре «безлошадные экипажи» основательно вошли в жизнь города. И наряду с извозчичьими фаэтонами на резиновых шинах, дрожками и конкой стали полноправными участниками дорожного движения в Одессе.

В Одессе в начале второго десятилетия ХХ века открылись почти 20 представительств и отделений всевозможных иностранных автомобильных фирм. И самой лучшей рекламой им послужил открытый 15 апреля 1912 года автомобильный салон, устроенный Одесским автомобильным обществом в помещении на улице Греческой, 48.

А в начале XX века автомобильный рынок в Украине начал расти просто гигантскими темпами. Например, если в Одессе в 1904 году было только 47 авто, то уже к 1912 году по улицам города разъезжало 238 автомашин.

Если верить полицейским сводкам, владельцы первых одесских автомобилей сплошь и рядом были автохулиганами. Автомобили врезались в трамваи, совершали наезды на людей на тротуарах, переезжали гусей и коров, крушили тумбы для объявлений.

Об этом и многом другом – в продолжении истории появления автомобилей на улицах Одессы.

О том, кем были первые одесские автовладельцы, мы рассказывали ЗДЕСЬ.

С историей одесского автомобилизма можно ознакомиться ЗДЕСЬ.