Новости Одессы и Одесской области

Первые авто в Одессе: что творили «адские колесницы» на улицах города? (видео)

Первые авто в Одессе: что творили «адские колесницы» на улицах города? (видео)

Когда в Одессе появился первый автомобиль, названия у него не было. И для диковинного транспортного средства придумывали не менее диковинные названия: «самоход», «самокат», «автопер», «автогон», «мотор», «механический экипаж», «циклонет».

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Вскоре «безлошадные экипажи» основательно вошли в жизнь города. И наряду с извозчичьими фаэтонами на резиновых шинах, дрожками и конкой стали полноправными участниками дорожного движения в Одессе.

В Одессе в начале второго десятилетия ХХ века открылись почти 20 представительств и отделений всевозможных иностранных автомобильных фирм. И самой лучшей рекламой им послужил открытый 15 апреля 1912 года автомобильный салон, устроенный Одесским автомобильным обществом в помещении на улице Греческой, 48.

А в начале XX века автомобильный рынок в Украине начал расти просто гигантскими темпами. Например, если в Одессе в 1904 году было только 47 авто, то уже к 1912 году по улицам города разъезжало 238 автомашин.

Если верить полицейским сводкам, владельцы первых одесских автомобилей сплошь и рядом были автохулиганами. Автомобили врезались в трамваи, совершали наезды на людей на тротуарах, переезжали гусей и коров, крушили тумбы для объявлений.

Об этом и многом другом – в продолжении истории появления автомобилей на улицах Одессы.

О том, кем были первые одесские автовладельцы, мы рассказывали ЗДЕСЬ.

С историей одесского автомобилизма можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Адские колесницы на одесских улицах Ч.2

Продолжение истории появления автомобилей на улицах Одессы

Опубликовано Одесская жизнь Среда, 2 декабря 2020 г.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить