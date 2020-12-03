Одесские истории: первые автовладельцы – авантюрист и летчик (видео)

В 2021 году исполнится 130 лет со дня появления первого автомобиля в нашей стране. И произошло это именно в Одессе.

Об этом рассказывает новое видео от «Одесской жизни».

Одесса официально носит звание первого города в Российской империи, где появился автомобиль. Осенью 1891 года он прибыл в Одессу из Марселя. В машине фирмы Panhard-Levassor с двигателем фирмы Benz сидели двое — водитель и владелец автомобиля, которым был редактор газеты «Одесский листок» Василий Навроцкий.

Редактор «Листка» был человеком с авантюристической жилкой, который интересовался различными техническими новинками. Во Франции он увидел автомобиль и оторвать взгляд от него уже не смог. Навроцкий купил авто и привез его в Одессу.

Вторым обладателем авто в Одессе стал летчик Сергей Уточкин, который был не только главным российским авиатором, но и активным членом «веломоторного двора».

После появления в Одессе первых автомобилей в городе началась «автомобильная лихорадка». Одними из первых «самодвижущие экипажи» фирмы «Бенц» приобрели одесские домовладельцы семейства Анатра и купец Федор Андреевский.