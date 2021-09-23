23 сентября 1904 года на Николаевском бульваре произошло покушение на одесского градоначальника Дмитрия Нейдгарта. Выстрел террориста не достиг цели, а сам преступник был схвачен и отправлен в тюрьму.

Дмитрий Нейдгарт занимал кресло одесского градоначальника с 1903 по 1905 год. На время его правления пришлись самые тревожные события 1905 года — восстание на «Потемкине» и еврейский погром. Многие одесситы считали, что в погроме виноват сам градоначальник, так как он не принял никаких мер, чтобы этого не произошло. Нейдгарта сняли с должности и начали ревизию одесского градоначальства. Когда проверка была окончена, Нейдгарта оправдали, но на прежний пост он не вернулся, а был назначен в Сенат.

В сентябре 1904 года, когда Дмит­рий Нейдгарт еще занимал должность градоначальника, в Одессе ожидали приезда императора Николая II, который хотел провести смотр войск Одесского военного округа. Вместе с флигель-адъютантом князем Оболенским Дмитрий Нейдгарт ежедневно совершал прогулки по Николаевскому бульвару, осматривая здания и площадь у памятника Пушкину. Во время одной из таких прогулок, которую они совершали в девять часов утра, к ним подошел молодой человек лет девятнадцати, одетый в рабочую блузу. Юноша выхватил пистолет и выстрелил в Нейдгарта с расстояния шести шагов. Как писал «Московский листок», «пуля пролетела мимо, с левой стороны, не причинив никакого вреда».

Нейдгарт и Оболенский повалили террориста на землю и отняли у него револьвер, а затем передали юношу городовым. Во время дознания зло­умышленник упорно отказывался назвать себя. Зато он сказал следователю, что считает себя революционером-максималистом и признался, что к Нейдгарту не испытывал никакой вражды. А покушение на жизнь градоначальника объяснил тем, что признает только один метод борьбы — это террор.

Позже Нейдгарт посетил террориста в тюрьме и простил ему покушение.

Источник: starosti.ru

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