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Катер «Белгород-Днестровский – Овидиополь» начал ходить по новому расписанию – почему?

Катер «Белгород-Днестровский – Овидиополь» начал ходить по новому расписанию – почему?

Пассажирский катер, курсирующий по Днестровскому лиману между Овидиополем и Белгородом-Днестровским, изменил график движения. Так, с 5 сентября он согласован с графиком движения автобусов «Одесса – Овидиополь».

По новому расписанию, из Белгорода-Днестровского катер отправляется в 7:00, 9:00, 13:00 и 17:00 часов, и из Овидиополя – в 8:00, 10:00, 14:00 и 18:00 часов.

Катер «Белгород-Днестровский – Овидиополь», новое расписание

Отправка по новому графику будет проводиться с 1-го причала Аккермана.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 050-394-74-83 с 8:00 до 17:00.

Как сообщала «Одесская жизнь», пробный запуск пассажирского катера «Белгород-Днестровский – Овидиополь» состоялся 6 августа.

По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, запуск этого катера упростит маршрут передвижения людей между населенными пунктами и позволит им быстрее добраться до южных регионов Одесчины.

Источник: traffic.od.ua, фото с Facebook-страницы Белгород-Днестровского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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