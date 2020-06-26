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Переплатили за авто: САП объявила о подозрении руководству морской спасательной службы

Переплатили за авто: САП объявила о подозрении руководству морской спасательной службы

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении в директору и заместителю директора казенного предприятия “Морская поисково-спасательная служба”. (Одесса). Их подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, сообщила пресс-служба САП.

Суть подозрений: в 2017 году предприятие заключило с частным предприятием договор оперативного лизинга на 7 автомобилей Volkswagen.

Договор был на три года. Стоимость машин на рынке тогда составляла 9,7 млн гривен. А спасательная служба по договору должна была заплатить за авто более 16,3 млн гривен и через три года вернуть их назад.

За первый год пользования казенное предприятие отдало частному 7,6 млн гривен, что составляет 78% от рыночной стоимости машин.

Ранее в Одессе задержали прокурора, который брал взятки с импортеров машин.

Фото: САП

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