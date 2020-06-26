В Одессе военный прокурор обложил данью предпринимателей (фото)

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Министерства обороны Украины, которые присваивали деньги на строительство военных городков. Действовали они в сговоре с подрядчиками: подписывали акты выполненных работ, хотя самих работ не было. Но зато деньги за них на счета подрядчиков платили, а потом делили их.

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