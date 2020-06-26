В Одессе военный прокурор обложил данью предпринимателей (фото)

В Одессе оперативники СБУ на взятке поймали прокурора Военной прокуратуры Южного региона Украины.
Прокурор специально изымал документацию у предприятий — импортеров автомобилей, якобы в рамках расследования. А потом предлагал предпринимателям решить вопрос за 2,5 — 10 тыс. долларов. Такса отличалась, в зависимости от того, какие авто ввозит та или иная фирма.
При получении 2,5 тыс долларов прокурора и задержали.
Ранее СБУ обнаружила банду, выпускавшую сигареты на подпольной табачной фабрике в Одесской области.
Фото: СБУ