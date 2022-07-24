Перепись населения: проведут ли в этом году?

В августе мы будем отмечать 31-й год независимости нашей страны. За это время была проведена лишь одна перепись населения — в 2001 году. Новую должны были провести в 2022году, но началась война.

Тогда в Украине насчитали 48,46 миллионов человек. Последующие попытки провести перепись не увенчались успехом.

Недавно Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий проведение переписи населения в Украине каждые 10 лет.

В анкетах, кроме общепринятой информации (состав семьи, пол, возраст, дата и место рождения), надо будет указать этническое происхождение, гражданство, образование и занятость, источники средств к существованию, жилищные условия.

Отмечается, что перепись населения не будет проводиться во время военного положения и в течение шести месяцев после его отмены, а также на временно оккупированной территории.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Украине утвердили программу переписи населения, которая запланирована на 2023 год. Во время этой переписи граждане должны будут ответить на более чем 50 вопросов.

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