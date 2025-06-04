Как сообщил «Одесской жизни» председатель Буджакского поселкового совета Иван Кюссе, 10-го июня в Евгеновском доме культуры в Бородинской громаде состоится подписание Меморандума о сотрудничестве с биосферным заповедником «Аскания Нова».

В Меморандуме будут определены следующие пункты: площадь земли, передаваемой в аренду под национальный заповедник «Аскания нова» (предполагается 70 гектаров), создание условий для работы персонала заповедника, открытие новых рабочих мест и другие аспекты сотрудничества.

Со стороны Бородинской общины Меморандум будет подписывать Иван Кюссе, председатель Буджакского поселкового совета, со стороны национального заповедника — Виктор Шаповал, директор «Аскании Нова».

После подписания состоится пресс-конференция для представителей СМИ. О результатах встречи «Одесская жизнь» сообщит после подписания Меморандума.

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