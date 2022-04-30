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Перед 2 мая в Одессе ищут диверсантов: есть задержанные, изъято много оружия

Перед 2 мая в Одессе ищут диверсантов: есть задержанные, изъято много оружия

В Одессе полицейские проводят масштабную отработку. В ее результате обнаружено оружие и запрещенная символика.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

По имеющейся информации у сотрудников Департамента, спецслужбы РФ через подконтрольных представителей криминалитета намеревались дестабилизировать ситуацию в регионе путем подстрекательства к массовым беспорядкам, организации массовых протестов и мятежей, которые могли бы привести к подрыву государственности и направлены на свержение государственного строя Украины.

По замыслам врага они должны были влиять и действовать через своих доверенных лиц, осевших в Одесской области. Финальной датой реализации преступных планов должна была стать годовщина трагических событий – 2 мая.

Для недопущения развития таких событий оперативники и следователи полиции совместно с ДБР проводят масштабную отработку лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

По их результатам уже изъяли значительное количество разного оружия: гранатометы, гранаты, пулеметы, автоматы и пистолеты. Не могут жить любители «русского мира» и без коммунистической и другой запрещенной символики. Кроме нее у них нашли руководства с инструкциями правил поведения, мер конспирации и наблюдения для проведения деятельности диверсионно-разведывательных групп.

У задержанных также изъяли мобильные телефоны и электронные носители информации.

Сейчас мероприятия продолжаются. После проведения всех необходимых процессуальных мероприятий действиям каждого лица будет предоставлена ​​правовая квалификация.

Ранее сообщалось, что перед вторым мая ВСУ продят учения в Подольске и ищут ДРГ в Измаиле.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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