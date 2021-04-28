Перед 2 мая: одесским Нацгвардейцам прислали подкрепление из Киевской области

Об этом сообщили в Южном оперативно-территориальном объединении Нацгвардии.

Нацгвардейцев направили в Одессу как подкрепление для местных правоохранителей накануне седьмой годовщины трагических событий 2 мая, а также во время майских праздников с тем, чтобы обеспечить охрану общественного порядка на маршрутах патрулирования и во время массовых мероприятий.

Как сообщалось ранее, подразделения МВД Украины – Национальная полиция, Нацгвардия, ГСЧС и Госпогранслужба, перейдут на усиленный режим службы на майские праздники.