Перед 2 мая: одесским Нацгвардейцам прислали подкрепление из Киевской области

В Одессу прибыл мобильный резерв части №3027 Национальной гвардии Украины из города Вышгорода Киевской области.
Об этом сообщили в Южном оперативно-территориальном объединении Нацгвардии.
Нацгвардейцев направили в Одессу как подкрепление для местных правоохранителей накануне седьмой годовщины трагических событий 2 мая, а также во время майских праздников с тем, чтобы обеспечить охрану общественного порядка на маршрутах патрулирования и во время массовых мероприятий.
Как сообщалось ранее, подразделения МВД Украины – Национальная полиция, Нацгвардия, ГСЧС и Госпогранслужба, перейдут на усиленный режим службы на майские праздники.