В Одессе 2 мая хотят провести «Марш патриотов» и возложить цветы на Куликовом поле

В воскресенье, 2 мая, в Одессе запланировано проведение «Марша защитников Одессы». Об этом стало известно на сегодняшней пресс-конференции представителей патриотических организаций города и ветеранов российско-украинской войны на востоке Украины.

По словам участника АТО, руководителя организации Veterans Hub Odesa Александра Голопотелюка, патриоты объединяются, чтобы «защитить город на случай открытой или гибридной российской агрессии».

Мероприятие начнется в 12:00 на Соборной площади, откуда после возложения цветов на месте гибели активистов Игоря Иванова и Андрея Бирюкова на углу улиц Дерибасовской и Преображенской участники марша отправятся колонной к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке.

Планируется, что в шествии примут участие около 500 человек. Также организаторы подчеркивают, что городские власти о проведении марша уведомлены, и все действия будут скоординированы с военными и полицией.

Отметим, что в этот же день намечены мероприятия на Куликовом поле: там будут возлагать цветы в память о погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что пять из шести фракций депутатов Одесского районного совета на внеочередном заседании в начале апреля поддержали инициативу установки памятного знака погибшим в Доме профсоюзов на Куликовом поле 2 мая 2014 года. Данная инициатива исходила от «Партии Шария».

Справка:

2 мая 2014 года футбольные болельщики одесского «Черноморца» и харьковского «Металлиста» запланировали перед матчем своих команд проукраинский марш по центру Одессы. Ранее их оппоненты-антимайдановцы начали призывать в соцсетях к нападению на участников этого движения, что и произошло. Противостояние, начавшееся в центре Одессы (тогда были застрелены десятник «Правого сектора» Игорь Иванов и майдановец Андрей Бирюков) закончилось масштабным пожаром в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Тогда погибли 48 человек.

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Фото: Думская