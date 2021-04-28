Майские праздники: подразделения МВД перейдут на усиленный режим работы и задействуют авиацию

Подразделения МВД Украины – Национальная полиция, Нацгвардия, ГСЧС и Госпогранслужба, перейдут на усиленный режим службы на майские праздники.

Об этом сообщил замминистра МВД Сергей Яровой, сообщает пресс-служба ГСЧС.

“Начиная с первого мая Украину ждут длительные праздники – Пасха, майские праздники и дни памяти жертв Второй мировой войны. Поэтому, все подразделения МВД должны быть готовы к обеспечению общественной безопасности и порядка на период майских событий”, – сказал Яровой.

Также на дежурство заступят авиационные подразделения системы МВД.

Напомним, в Одессе 2 мая хотят провести «Марш патриотов» и возложить цветы на Куликовом поле.