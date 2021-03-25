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Пенсию в Украине можно будет передать по наследству: это правда?

Пенсию в Украине можно будет передать по наследству: это правда?

В Украине планируют на законодательном уровне разрешить передачу пенсионных накоплений по наследству. С таким заявлением выступила глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная.

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По ее словам, ведомство намерено полностью изменить представление граждан страны о пенсионном обеспечении. Так, министр прогнозирует, что после внедрения накопительной системы пенсионного обеспечения средний уровень пенсий в Украине возрастет до семи тысяч гривен. А те средства, которые гражданин не успеет потратить в течение своей жизни, будут переходить по наследству его родственникам.

Пока планы по переходу на накопительную систему пенсий в Украине находятся на этапе разработки. Как на самом деле будет работать новая система пенсионного обеспечения, неизвестно. Какие структуры будут открывать накопительные пенсионные счета, насколько государство сможет защитить вкладчиков и их накопления от кризисов и возможного банкротства, тоже пока не ясно.

В правительстве утверждают, что в Украине слишком много пенсионеров, которых не могут обеспечить за счет работающего поколения. Если ничего не изменится, то в Украине уже через 15 лет пенсии придется отменить.

Читайте также: Пять вопросов о пенсиях в Украине в 2021 году.

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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