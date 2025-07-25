Ключевые моменты:

На Тузловских лиманах в Одесской области находится около 1500 розовых фламинго.

Из-за постоянных обстрелов и фактора беспокойства птицы не могут загнездиться и вынуждены путешествовать в поисках безопасного места.

Как война влияет на жизнь редких птиц

По словам Ивана Русева, из-за неблагоприятных условий, вызванных войной, фламинго не могут загнездиться. Они постоянно путешествуют по территории парка в поисках безопасного места, где могли бы вывести птенцов. Это уже не первый год, когда война вмешивается в жизнь этих редких пернатых.

Ученый напомнил, что в предыдущие годы фламинго уже успешно выводили потомство на Тузловских лиманах. Впервые они прилетели к нам в 2023 году, и тогда сотрудники парка некоторое время держали эту информацию в секрете, чтобы люди не беспокоили птиц. Однако в 2024 году фламинго уже испытывали сильное беспокойство от разного рода взрывов. Иван Русев рассказал, что ночью шумы вражеских дронов мощно пугали птиц. Когда фламинго из-за беспокойства временно покидали свои гнезда, гнездившиеся неподалеку мартины пользовались моментом и уничтожали их кладки.

Сейчас, в 2025 году, ситуация повторяется, и прекрасные розовые птицы снова находятся в поисках идеальной и безопасной локации для гнездования. Сотрудники парка и все неравнодушные надеются, что они все же найдут такое место и смогут дать потомство в этом году.

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