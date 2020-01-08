Печь в Одесской области привела к гибели женщины и ее сына

Там загорелся жилой одноэтажный дом.

Об этом сообщает пресс-сулжба облГСЧС.

Возгорание началось в комнате. Причем огонь разбушевался такой, что его с трудом удалось потушить.

В огне оказалась площадь в 75 кв. метров.

На пепелище нашли двух погибших – хозяйки дома и ее сына.

Предварительно известно, что пожар мог произойти из-за нарушений при использовании отопительной печи.

Фото: i1.wp.com

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