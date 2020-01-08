Печь в Одесской области привела к гибели женщины и ее сына

Инцидент произошел в селе Сафьяны Измаильского района.
Там загорелся жилой одноэтажный дом.
Об этом сообщает пресс-сулжба облГСЧС.
Возгорание началось в комнате. Причем огонь разбушевался такой, что его с трудом удалось потушить.
В огне оказалась площадь в 75 кв. метров.
На пепелище нашли двух погибших – хозяйки дома и ее сына.
Предварительно известно, что пожар мог произойти из-за нарушений при использовании отопительной печи.
Фото: i1.wp.com
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