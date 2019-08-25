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Новости Одессы и Одесской области

Патруль “наловил” на одесском “Привозе” 35 килограммов краснокнижной рыбы

Патруль “наловил” на одесском “Привозе” 35 килограммов краснокнижной рыбы

Продавцы знаменитого рынка торговали исчезающими видами осетровых. Теперь им, скорее всего, придется выплатить штраф за реализацию ценных экземпляров.

Запрещенный товар обнаружили во время рейда Одесский рыбоохранный патруль совместно с сотрудниками Водной полиции. Об этом пресс-служба патруля сообщила на официальном сайте ведомства.

Первым попался продавец, который пытался сбыть 13,5 килограммов стерляди и 11 кило севрюги. У него не нашлось бумаг, которые бы подтвредили законность продажи.

А после 2,5 кило стерляди обнаружили еще у одного торговца. Ситуация с документами оказалась такая же.

У обоих товар конфисковали. В ведомстве составили админпротоколы. Судьбу нарушителей решит суд. Скорее всего, им придется выплатить штраф.

Справка

Осетровые – одни из самых ценных промысловых видов рыб. К ним, в частности, относятся осетр, стерлядь, севрюга и белуга. В Украине они находятся на грани вымирания и занесены в Красную книгу. Тем ценнее рыбы для браконьеров, из-за которых этот вид и оказался в статусе исчезающих.

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Фото: пресс-служба Рыбоохранного патруля в Одесской области

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