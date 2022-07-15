Паспортные услуги в Одессе: открыта запись на август

В Одессе открыта запись на оказание паспортных услуг на август текущего года в определенных подразделениях Центра предоставления административных услуг (ЦНАП). Об этом информирует департамент административных услуг Одесского городского совета.

В мэрии обращают внимание, что прием на получение вышеуказанных услуг осуществляется исключительно по предварительной записи в электронную очередь на портале ЦНАП.

Адреса подразделений:

ул. Косовская, 2Д;

проспект Добровольского, 106;

ул. Академика Королева, 9.

График приема граждан на паспортные услуги: понедельник-суббота с 09:30 до 16:30.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в связи с большим спросом на паспортные услуги, одесские ЦНАПы приостановили предварительную запись на июль, а о том, когда начнут записывать на август, обещали сообщить дополнительно.