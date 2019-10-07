Пароходство в Одесской области несет убытки из-за обмеления в дельте Дуная

Об этом в своей статье для «Зеркала недели» пишет Юрий Маслов, глава Бассейнового совета Нижнего Дуная, профессор, заслуженный экономист Украины.

По словам эксперта, Усть-Дунайский, Измаильский и Ренийский торговые порты фактически стали невостребованными. Хотя это ключевые транспортные звенья региона с проектной мощностью до 20 млн т перевалки грузов в год. Украинское Дунайское пароходство — крупнейшая государственная судоходная компания в Европе, специализирующаяся на грузовых и пассажирских перевозках.

Ю.Маслов отмечает, что в целом украинское Придунавье остается “серым пятном” на карте Украины, которому давно не уделяется должное политическое внимание.

“Как следствие, не решены две очень серьезные проблемы: достижение взаимоприемлемого компромисса между Украиной и Румынией по вопросу единого механизма управления водными экосистемами в дельте Дуная и болезненный вопрос функционирования глубоководного украинского судового хода “Дунай — Черное море”, – подчеркнул он.

Напомним, ранее «Одесская жизнь» сообщала, что основная причина критического состояния Придунайской экосистемы заключается в том, что почти прекратилось сообщение между водоемами и рекой Дунай. Почти 100 тысяч жителей Ренийского, Болградского, Измаильского, Килийского районов столкнулись с ухудшением водоснабжения, критическим состоянием питьевой воды, угрозой распространения эпидемических заболеваний и снижением урожайности. Если не принять меры по повышению уровня воды в системе Придунайских водохранилищ, это может привести к экологической катастрофе.

Фото: Иван Русев