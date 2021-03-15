Парковка у обочины: реагируют ли одесситы на запрещающие знаки? (фото)

Одна из вечных проблем, наверное, каждого города-миллионника — массовая парковка транспорта в неположенном месте. И Одесса в этом плане не исключение. Наш корреспондент решил проверить, как горожане соблюдают правила парковки и реагируют ли на дорожные знаки, запрещающие остановку и парковку, в местах, где они появились относительно недавно.

Фонтанская дорога

С сентября прошлого года на участке от 7-й до 5-й станции Большого Фонтана запрещено останавливаться и парковаться. Судя по знакам, ограничения действуют с 8:00 до 12:00 часов в сторону центра города и с 16:00 до 20:00 в сторону Таирова.

Как утверждали в мэрии, знаки позволят избежать образования пробок в часы пик. А к «общему» делу подключили также инспекторов по парковке, которые дежурили на участке. И пока они систематически работали, установленные меры действительно приносили результат.

Что же мы наблюдаем сегодня? Никаких инспекторов нет, причем корреспондент выезжал на участок несколько дней подряд, а водители продолжают парковаться у обочины. Зачастую это легковые автомобили, либо небольшие грузовики, которые привозят товар для местного базара.

Пушкинская

С 4 августа 2020 года на улице Пушкинской запретили парковку на четырехполосном участке. Речь идет об участке от Пантелеймоновской до Большой Арнаутской. Однако власти ограничились лишь «разгрузкой» этих двух кварталов, а дальше разметка осталась прежней: три полосы на проезжей части и размечены места для парковки по обеим сторонам дороги.

Одно время соблюдать правила без рейдов полиции практически не получалось. Сейчас же все нарушители будто испарились. По обе стороны участку мы не увидели ни одной припаркованной у края машины. Правда, налицо иная проблема — огромное количество автомобилей оставляют прямо на тротуаре.

Проспект Небесной Сотни

Не так давно на пересечении улицы Инглези и проспекта Небесной Сотни была введена новая схема движения. А вместе с этим дорожники ликвидировали и парковочную площадку по проспекту Небесной Сотни вдоль авторынка «Успех» и установили на этом месте дорожные знаки «Остановка запрещена».

Парковка около рынка всегда была забита автомобилями, поэтому водителям часто негде было оставить свой автомобиль. Кроме того, водители, чей путь лежал по проспекту, испытывали дискомфорт: одну и две дорожные полосы постоянно занимали машины.

Соблюдение нового режима контролируют парковочные инспекторы, которые периодически появляются на участке. Правда, пользы от них не очень много: автомобилисты продолжают парковаться у обочины. Большинство для виду включают аварийные маячки на машине, при этом уходя на довольно долгое время. Видимо, «отмазка» «я на минуточку» по-прежнему работает.

Старосенная площадь

Мы также проинспектировали участок Старосенной площади, от Итальянского бульвара до улицы Водопроводной. С 12 февраля этого года здесь организовано двустороннее движение.

Междугородние маршрутки и автомобили, которые занимали крайнюю полосу и так доставляли немало хлопот, а после изменений движение стало совсем трудным. Ведь несмотря на различные усилия бороться с незаконной парковкой, все продолжают игнорировать знаки.

Еще по теме: Стоянки и парковки на тротуарах – для тех, кому закон не писан?

Фото автора