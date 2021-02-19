Тема незаконных гаражей, самовольных ограждений для авто давно муссируется в прессе. Ими занимаются всевозможные организации, депутаты, но толку мало. Все дело в земле. Нет права собственности – нет гаража или ограждения. А получить это право у нас в Одессе ой как непросто.

Все знают, что Слободка – это в принципе частный сектор, хотя многоквартирные дома здесь тоже имеются. А вот с охраняемыми круглосуточными стоянками – настоящая беда. Потому люди паркуются зачастую чуть ли не в домах друг у друга. А другие – для защиты от чужих авто – сооружают небольшие ограждения перед домом.

Так поступили и мы. Прошлись по Слободке, посмотрели сооружения, благо в соседнем доме тоже такое есть, и, заручившись поддержкой жильцов своего двора, решили сделать что-то подобное. Но жители других домов, расположенных на нашей улице, написали жалобу, что им мешает наше ограждение. Дальше были разговоры с депутатом, с инспекторами по благоустройству города. Вердикт был вынесен: убрать ограждение.

Оказывается, это тротуар. Но почему на нем нет ни грамма асфальта или бетона, а есть сплошное болото и растет сирень? Почему дальше тротуар плавно переходит в огромный палисадник, огражденный такой же сеткой? Если ограждения являются незаконными, они должны быть снесены. Если этот болотистый участок является тротуаром – стоянок там быть тоже не должно. И это касается не только нашего дома, но и всего города. Почему закон выборочный?

Депутат объяснил, что, если есть жалоба, нужно демонтировать ограждение. А если нет, забор может спокойно стоять десятилетиями. Но факт нарушения остается фактом. Я пыталась объяснить, что все дело в стоянке для авто, и как только мы уберем ограждение, на следующий же день там будет стоять чья-то машина.

Что в итоге и произошло. Теперь на тротуаре «застолбила» себе место жительница совсем из другого дома, на просьбы убрать свое авто с тротуара она никак не реагирует, ей закон не писан. Значит, для нас – это тротуар и административная ответственность, а для нее – бесплатная стоянка, выбитая руками соседей и депутата.

Да, можно обратиться в полицию. Согласно ст. 122.1 КоАП Украины ей выпишут штраф за нарушение правил парковки, в том числе стоянки и остановки в неположенном месте, в размере 255 гривен. Но эта сумма вряд ли заставит ее убрать свое авто. И кто даст гарантию, что завтра на тротуаре не устроит себе стоянку очередной автохам? Взывать к их совести не получится, у таких людей ее просто нет.

В итоге место под нашим домом оккупировали ушлые автолюбители, которые и деньги экономят, и авто держат в шаговой доступности. Фотофиксация свежеиспеченной стоянки была отправлена и депутату, и в Инспекцию по благоустройству города, но это их теперь не интересует. Закон же выборочный…

Оксана Чернышева