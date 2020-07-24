Пакет акций Одесской киностудии вернется государству

Северный апелляционный хозяйственный суд города Киева признал за государством право собственности на 7 400 065 акций ЧАО “Одесская киностудия”.
Апелляционную жалобу подавало Министерство культуры и информационной политики, сообщается на сайте Минкульта.
Своим постановлением апелляционный суд отменил решение хозяйственного суда Киева от 21 января 2020 года о передаче названного пакета акций от министерства культуры к Одесской киностудии.
В то время киностудия аргументировала свои права тем, что они не были оплачены государством при передаче в 2012 году здания, стоимостью в 7,4 млн в уставной фонд ЧАО “Одесская киностудия”.
Справка
50%+1 акция ЧАО “Одесская киностудия” принадлежит государству. До 2018 года частным акционером компании была ООО “Новая киностудия”, принадлежавшая на то время директору группы компаний “1+1” Александру Ткаченко.
В 2018 году у киностудии появился еще один акционер: 25% акций “Новая киностудия” передала компании “Медиа Коворкинг”.
Министр культуры Александр Ткаченко продал принадлежавший ему пакет акций ЧАО “Одесская киностудия” в размере 25%-1 акция банкиру Александру Морозову.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Одессе можно построить современную киностудию на базе существующей, однако для этого необходимы инвестиции. Также он выразил надежду, что на территории киностудии не будут строить жилье на продажу.
Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что государство может потерять контрольный пакет акций Одесской киностудии.