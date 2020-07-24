Новости Одессы и Одесской области

Пакет акций Одесской киностудии вернется государству

Пакет акций Одесской киностудии вернется государству

Северный апелляционный хозяйственный суд города Киева признал за государством право собственности на 7 400 065 акций ЧАО “Одесская киностудия”.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Апелляционную жалобу подавало Министерство культуры и информационной политики, сообщается на сайте Минкульта.

Своим постановлением апелляционный суд отменил решение хозяйственного суда Киева от 21 января 2020 года о передаче названного пакета акций от министерства культуры к Одесской киностудии.

В то время киностудия аргументировала свои права тем, что они не были оплачены государством при передаче в 2012 году здания, стоимостью в 7,4 млн в уставной фонд ЧАО “Одесская киностудия”.

Справка

50%+1 акция ЧАО “Одесская киностудия” принадлежит государству. До 2018 года частным акционером компании была ООО “Новая киностудия”, принадлежавшая на то время директору группы компаний “1+1” Александру Ткаченко.

В 2018 году у киностудии появился еще один акционер: 25% акций “Новая киностудия” передала компании “Медиа Коворкинг”.

Министр культуры Александр Ткаченко продал принадлежавший ему пакет акций ЧАО “Одесская киностудия” в размере 25%-1 акция банкиру Александру Морозову.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Одессе можно построить современную киностудию на базе существующей, однако для  этого необходимы инвестиции. Также он выразил надежду, что на территории киностудии не будут строить жилье на продажу.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что государство может потерять контрольный пакет акций Одесской киностудии.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить