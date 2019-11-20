Пациенты с ВИЧ в Одессе стали чаще становиться на учет

В Одессе ввели бесплатное тестирование на ВИЧ во всех городских медучреждениях. Благодаря этому показатель постановки на диспансерный учет пациентов с ВИЧ в этом году увеличился на 14% и достиг 87%.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

«Сегодня городские и областные медицинские учреждения, частные клиники и неправительственные организации должны приложить максимум усилий для совместной работы по дальнейшему улучшению ситуации с ВИЧ в Одессе», – отметила вице-мэр Светлана Бедрега на встрече по вопросам доступа к антиретровирусной терапии для людей, живущих с ВИЧ.

В заседании приняли участие представители Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине, Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Агентства США по международному развитию USAID, Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. При этом эксперты привели Одессу в качестве примера для других городов Украины по эффективной работе по преодолению распространения ВИЧ.

В 2017 году Одесса присоединилась к глобальной инициативе Fast Track Cities по преодолению эпидемии СПИДа в крупных городах мира. Целью этого проекта является достижение целевых показателей 90-90-90: 90% людей, живущих с ВИЧ, знают про свой ВИЧ-статус; 90% людей, знающих про свой ВИЧ-позитивный статус, получают лечение; 90% людей, получающих лечение, имеют неопределяемую вирусную нагрузку.

Фото: kairos.news

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.