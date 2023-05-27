Ожидаются ли 27 мая магнитные бури?

В субботу, 27 мая 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка, рассказали специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины и Центра прогнозирования космической погоды.

Как мы сообщали ранее, самая длинная магнитная буря в этом году, продолжавшаяся с 23 по 26 мая, завершилась. Сегодня день должен быть достаточно спокойным, но следует иметь в виду, что в конце месяца, 28 мая, ожидается еще одна геомагнитная буря. Она обещает быть достаточно мощной, но продлится всего один день.

Магнитные бури оказывают влияние на жизнь и поведение живых организмов на Земле. Они могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, ведь у нас ухудшается самочувствие. Во время магнитных бурь мы ощущаем головную боль, головокружение, боли в суставах, нарушение сна, может быть также плохое настроение.

Как влияют на самочувствие человека магнитные бури

Колебания геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце – то, что мы и называем магнитными бурями – могут почувствовать все люди, особенно если буря достаточно мощная .

Чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

нарушение сна;

усталость и слабость;

раздражительность и подавленное настроение;

головная боль и головокружение;

повышенное или пониженное артериальное давление;

боль в спине и суставах;

апатия или тревога;

обострение хронических болезней.

Можно ли защититься от магнитной бури

В первую очередь медики рекомендуют:

соблюдать режим сна, стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время. В принципе, этот совет универсален и должен прочно войти в жизнь любого человека, который следит за своим здоровьем.

Также важно обратить внимание на свой рацион: отказаться от чрезмерно жирных и соленых блюд. А вот включить в меню пару бананов не помешает: они богаты калием и активными веществами – защитниками от стресса. Вообще полезно употреблять больше сезонных фруктов и овощей.

Пить больше воды или травяного чая. А употребление кофе и алкоголя желательно ограничить.

Следует также избегать стрессов и нервных нагрузок и больше гулять на свежем воздухе.