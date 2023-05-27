Чи очікуються 27 травня магнітні бурі?

У суботу, 27 травня 2023 року, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці стався один спалах, розповіли фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України та Центру прогнозування космічної погоди.

Як ми повідомляли раніше, найдовша магнітна буря цього року, яка тривала з 23 по 26 травня, завершилася. Сьогодні день має бути досить спокійним, але слід мати на увазі, що наприкінці місяця, 28 травня, очікується ще одна геомагнітна буря. Вона обіцяє бути досить потужною, але триватиме лише один день.

Магнітні бурі впливають на життя та поведінку живих організмів на Землі. Вони можуть негативно впливати на здоров’я людей, адже в нас погіршується самопочуття. Під час магнітних бур ми відчуваємо головний біль, запаморочення, болі в суглобах, порушення сну, може бути також поганий настрій.

Як впливають на самопочуття людини магнітні бурі

Коливання геомагнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці – те, що ми називаємо магнітними бурями – можуть відчути всі люди, особливо якщо буря досить потужна (а нинішня якраз є такою).

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

порушення сну;

втома та слабкість;

дратівливість та пригнічений настрій;

головний біль та запаморочення;

підвищений або знижений артеріальний тиск;

біль у спині та суглобах;

апатія або тривога;

загострення хронічних хвороб.

Чи можна захиститися від магнітної бурі

Насамперед медики рекомендують:

дотримуватися режиму сну, намагатися лягати і прокидатися в один і той же час. В принципі, ця порада універсальна і має міцно увійти в життя будь-якої людини, яка стежить за своїм здоров’ям.

Також важливо звернути увагу на свій раціон: відмовитися від надмірно жирних та солоних страв. А ось включити в меню пару бананів не завадить: вони багаті на калій та активні речовини – захисники від стресу. Взагалі корисно вживати більше сезонних фруктів та овочів.

Пити більше води чи трав’яного чаю. А вживання кави та алкоголю бажано обмежити.

Слід також уникати стресів та нервових навантажень та більше гуляти на свіжому повітрі.