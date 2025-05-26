Как мы сообщали, недавно экс-прокурор Молдовы, а ныне политик из круга пророссийского молдавского олигарха Илана Шора Виктория Фортуне призвала “вернуть” своей стране Буджак, чтобы получить «выход к морю».

В ответ на это заявление украинские военные с флагами Украины и Одесской области записали видеообращение к пророссийскому политику. Защитники предупредили Фортуне о недопустимости таких заявлений.

Видео размещено на странице правозащитника Сергея Наумовича в Facebook.

«Произнесенные вами призывы и посягательства на суверенную территорию Украины, а именно на регион Буджак, не только вредны, но и опасны. Вы точно прокурор, госпожа Виктория? Настоятельно рекомендуем следить за языком и напоминаем о непоправимых последствиях для тех, кто по приказу из Москвы нарушает международное право и незаконно пересекает чужие границы», — говорится в заявлении военных.

Бойцы добавили, что Буджак — это Украина, а воды Дуная глубокие и “в здешних широких степях под палящим украинским солнцем сгнил уже не один чужак”.

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