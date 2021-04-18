Отшельник и долгожитель: кто такой Марк Афинский?

Святой изображается на иконах нагим, с седыми волосами и скрещёнными руками. Если верить его житию, то преподобный Марк изучал философию и был учеником апостола Павла.

Он жил приблизительно с 270 по 400 год. После смерти родителей поселился в пещере Фракийской горы, находящейся Эфиопии. Там его искушал дьявол.

В отшельниках Марк был 90 лет. Питался редкими пустынными растениями, иногда ел пыль и пил горькую морскую воду. После тридцати лет на него сошла Божественная благодать. В житие указано, что святые Ангелы Божии приносили ему пищу. Со временем на его теле поросли длинные волосы, которые защищали его от зноя и холода. Умер преподобный в возрасте 130 лет.