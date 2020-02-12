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Новости Одессы и Одесской области

Отримають розширену інформацію: українці зможуть перевіряти якість продуктів за допомогою власного смартфона

Отримають розширену інформацію: українці зможуть перевіряти якість продуктів за допомогою власного смартфона

Українці зможуть перевірити якість продуктів через смартфон.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Відтепер українці мають можливість перевірити справжність продукту та дійсність маркування “органічна продукція”. Зробити це можна буде з телефону чи комп’ютера.

Відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні під час засідання.

Споживачі натуральної продукції отримають розширену достовірну інформацію про продукти, а саме:

  • виробників органічної продукції;
  • органи сертифікації, котрі мають право на проведення сертифікації органічного виробництва;
  • наявності органічного насіння і садивного матеріалу.

Всі створені реєстри для впровадження ринку органічного виробництва, а це Державний реєстр операторів, що здійснюють виробництво продукції, Державний реєстр органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державний реєстр органічного насіння і садивного матеріалу будуть у вільному доступі. Відповідно цими базами даних зможуть користуватись всі учасники ринку для здійснення своєї господарської діяльності.

Фото: Слово і діло

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