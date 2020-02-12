Отримають розширену інформацію: українці зможуть перевіряти якість продуктів за допомогою власного смартфона

Про це повідомляє Урядовий портал.

Відтепер українці мають можливість перевірити справжність продукту та дійсність маркування “органічна продукція”. Зробити це можна буде з телефону чи комп’ютера.

Відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні під час засідання.

Споживачі натуральної продукції отримають розширену достовірну інформацію про продукти, а саме:

виробників органічної продукції;

органи сертифікації, котрі мають право на проведення сертифікації органічного виробництва;

наявності органічного насіння і садивного матеріалу.

Всі створені реєстри для впровадження ринку органічного виробництва, а це Державний реєстр операторів, що здійснюють виробництво продукції, Державний реєстр органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державний реєстр органічного насіння і садивного матеріалу будуть у вільному доступі. Відповідно цими базами даних зможуть користуватись всі учасники ринку для здійснення своєї господарської діяльності.

Фото: Слово і діло

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